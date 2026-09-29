FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

A férfiaknál a megszokott módon 14 csapat kezdi meg a bajnokságot, az alapszakaszt viszont a rájátszás előtt újdonságként az először az NBA-ben meghonosított playin követi, az alapszakasz-7. fogadja a 8.-at, a győztes bejut a playoffba, míg a vesztes a 9. és 10. helyezett összecsapásának nyertesét fogadja, aki győz, ugyancsak a rájátszásba kerül. A 9. helyért két győzelemig tartó párharcot vívnak.
A playoffban az egyenes kieséses párharcok az egyik fél harmadik sikeréig tartanak, ahogyan a döntő és a bronzcsata is, az 5–8. helyért zajló küzdelemben elég két győzelem. A playoutba 4, 3, 2, 1 pontot visznek tovább alapszakaszbeli helyezésük alapján a klubok, hat fordulót követően az utolsó kiesik az élvonalból.
A bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. Mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét, 11 esetén minimum hat, 10 esetén minimum öt játékosnak hazai nevelésűnek kell lennie.
ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Szeptember 25.
Alba Fehérvár–Körmend 96–77
Szolnok–Oroszlány 104–93
Sopron–DEAC 100–82
Szeptember 26.
Falco–Fót 94–75
Honvéd–Kecskemét 83–65
Atomerőmű–Pécs 102–77
Kaposvár–Szeged 99–98
2. FORDULÓ
Szeptember 30.
Alba Fehérvár–Sopron
Október 2.
Kecskemét–Kaposvár
DEAC–Honvéd
Október 3.
Oroszlány–Falco
Szeged–Fót
Pécs–Szolnok
Körmend–Atomerőmű
3. FORDULÓ
Október 9.
Szolnok–Körmend
Október 10.
Falco–Szeged
Oroszlány–Pécs
Kaposvár–DEAC
Atomerőmű–Sopron
Október 11.
Fót–Kecskemét
Honvéd–Alba Fehérvár
4. FORDULÓ
Október 16.
Pécs–Falco
Október 17.
Körmend–Oroszlány
DEAC–Fót
Sopron–Szolnok
Atomerőmű–Honvéd
Alba Fehérvár–Kaposvár
Október 18.
Kecskemét–Szeged
5. FORDULÓ
Október 24.
Fót–Alba Fehérvár
Falco–Kecskemét
Pécs–Körmend
Szeged–DEAC
Oroszlány–Sopron
Szolnok–Honvéd
Kaposvár–Atomerőmű
6. FORDULÓ
Szeptember 29.
Szolnok–Kaposvár
Október 28.
Körmend–Falco
Sopron–Pécs
Alba Fehérvár–Szeged
Atomerőmű–Fót
DEAC–Kecskemét
Honvéd–Oroszlány
7. FORDULÓ
Október 31.
Fót–Szolnok
Körmend–Sopron
Kecskemét–Alba Fehérvár
Pécs–Honvéd
Szeged–Atomerőmű
Oroszlány–Kaposvár
December 9.
Falco–DEAC
8. FORDULÓ
November 6.
Alba Fehérvár–DEAC
Kaposvár–Pécs
November 7.
Fót–Oroszlány
Sopron–Falco
Atomerőmű–Kecskemét
Szolnok–Szeged
November 8.
Honvéd–Körmend
9. FORDULÓ
November 11.
Falco–Alba Fehérvár
Sopron–Honvéd
Körmend–Kaposvár
Pécs–Fót
Szeged–Oroszlány
DEAC–Atomerőmű
November 21.
Kecskemét–Szolnok
10. FORDULÓ
November 14.
Fót–Körmend
Honvéd–Falco
Atomerőmű–Alba Fehérvár
Kaposvár–Sopron
Szolnok–DEAC
Oroszlány–Kecskemét
Szeged–Pécs
11. FORDULÓ
December 4.
Kecskemét–Pécs
DEAC–Oroszlány
December 5.
Honvéd–Kaposvár
Alba Fehérvár–Szolnok
Falco–Atomerőmű
Sopron–Fót
Körmend–Szeged
12. FORDULÓ
December 10.
Oroszlány–Alba Fehérvár
December 11.
Szeged–Sopron
Kecskemét–Körmend
December 12.
Fót–Honvéd
Kaposvár–Falco
Szolnok–Atomerőmű
Pécs–DEAC
13. FORDULÓ
December 18.
Kaposvár–Fót
December 19.
Honvéd–Szeged
Alba Fehérvár–Pécs
Falco–Szolnok
Atomerőmű–Oroszlány
Sopron–Kecskemét
DEAC–Körmend
14. FORDULÓ
December 30.
Fót–Falco
Oroszlány–Szolnok
Szeged–Kaposvár
Pécs–Atomerőmű
Körmend–Alba Fehérvár
DEAC–Sopron
Január 13.
Kecskemét–Honvéd
15. FORDULÓ
Január 2.
Falco–Oroszlány
Szolnok–Pécs
Kaposvár–Kecskemét
Atomerőmű–Körmend
Január 3.
Fót–Szeged
Sopron–Alba Fehérvár
Honvéd–DEAC
16. FORDULÓ
Január 8.
Kecskemét–Fót
Alba Fehérvár–Honvéd
Január 9.
Szeged–Falco
Pécs–Oroszlány
Körmend–Szolnok
DEAC–Kaposvár
Sopron–Atomerőmű
17. FORDULÓ
Január 23.
Fót–DEAC
Falco–Pécs
Szeged–Kecskemét
Oroszlány–Körmend
Szolnok–Sopron
Kaposvár–Alba Fehérvár
Honvéd–Atomerőmű
18. FORDULÓ
Január 29.
Kecskemét–Falco
Január 30.
Alba Fehérvár–Fót
Körmend–Pécs
DEAC–Szeged
Sopron–Oroszlány
Honvéd–Szolnok
Atomerőmű–Kaposvár
19. FORDULÓ
Február 5.
Kecskemét–DEAC
Február 6.
Fót–Atomerőmű
Falco–Körmend
Pécs–Sopron
Szeged–Alba Fehérvár
Oroszlány–Honvéd
Kaposvár–Szolnok
20. FORDULÓ
Február 12.
Alba Fehérvár–Kecskemét
Február 13.
DEAC–Falco
Sopron–Körmend
Honvéd–Pécs
Atomerőmű–Szeged
Kaposvár–Oroszlány
Szolnok–Fót
21. FORDULÓ
Március 5.
Falco–Sopron
Kecskemét–Atomerőmű
Szeged–Szolnok
Március 6.
DEAC–Alba Fehérvár
Körmend–Honvéd
Pécs–Kaposvár
Oroszlány–Fót
22. FORDULÓ
Március 12.
Honvéd–Sopron
Március 13.
Alba Fehérvár–Falco
Fót–Pécs
Atomerőmű–DEAC
Kaposvár–Körmend
Szolnok–Kecskemét
Oroszlány–Szeged
23. FORDULÓ
Március 19.
Kecskemét–Oroszlány
Pécs–Szeged
Március 20.
Alba Fehérvár–Atomerőmű
Falco–Honvéd
Sopron–Kaposvár
DEAC–Szolnok
Körmend–Fót
24. FORDULÓ
Március 24.
Fót–Sopron
Atomerőmű–Falco
Kaposvár–Honvéd
Szolnok–Alba Fehérvár
Oroszlány–DEAC
Szeged–Körmend
Pécs–Kecskemét
25. FORDULÓ
Március 27.
Alba Fehérvár–Oroszlány
Falco–Kaposvár
Atomerőmű–Szolnok
Honvéd–Fót
Sopron–Szeged
DEAC–Pécs
Körmend–Kecskemét
26. FORDULÓ
Április 3.
Szolnok–Falco
Fót–Kaposvár
Oroszlány–Atomerőmű
Szeged–Honvéd
Pécs–Alba Fehérvár
Kecskemét–Sopron
Körmend–DEAC