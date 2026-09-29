FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

A férfiaknál a megszokott módon 14 csapat kezdi meg a bajnokságot, az alapszakaszt viszont a rájátszás előtt újdonságként az először az NBA-ben meghonosított playin követi, az alapszakasz-7. fogadja a 8.-at, a győztes bejut a playoffba, míg a vesztes a 9. és 10. helyezett összecsapásának nyertesét fogadja, aki győz, ugyancsak a rájátszásba kerül. A 9. helyért két győzelemig tartó párharcot vívnak.

A playoffban az egyenes kieséses párharcok az egyik fél harmadik sikeréig tartanak, ahogyan a döntő és a bronzcsata is, az 5–8. helyért zajló küzdelemben elég két győzelem. A playoutba 4, 3, 2, 1 pontot visznek tovább alapszakaszbeli helyezésük alapján a klubok, hat fordulót követően az utolsó kiesik az élvonalból.

A bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. Mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét, 11 esetén minimum hat, 10 esetén minimum öt játékosnak hazai nevelésűnek kell lennie.

ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szeptember 25.

Alba Fehérvár–Körmend 96–77

Szolnok–Oroszlány 104–93

Sopron–DEAC 100–82

Szeptember 26.

Falco–Fót 94–75

Honvéd–Kecskemét 83–65

Atomerőmű–Pécs 102–77

Kaposvár–Szeged 99–98

2. FORDULÓ

Szeptember 30.

Alba Fehérvár–Sopron

Október 2.

Kecskemét–Kaposvár

DEAC–Honvéd

Október 3.

Oroszlány–Falco

Szeged–Fót

Pécs–Szolnok

Körmend–Atomerőmű

3. FORDULÓ

Október 9.

Szolnok–Körmend

Október 10.

Falco–Szeged

Oroszlány–Pécs

Kaposvár–DEAC

Atomerőmű–Sopron

Október 11.

Fót–Kecskemét

Honvéd–Alba Fehérvár

4. FORDULÓ

Október 16.

Pécs–Falco

Október 17.

Körmend–Oroszlány

DEAC–Fót

Sopron–Szolnok

Atomerőmű–Honvéd

Alba Fehérvár–Kaposvár

Október 18.

Kecskemét–Szeged

5. FORDULÓ

Október 24.

Fót–Alba Fehérvár

Falco–Kecskemét

Pécs–Körmend

Szeged–DEAC

Oroszlány–Sopron

Szolnok–Honvéd

Kaposvár–Atomerőmű

6. FORDULÓ

Szeptember 29.

Szolnok–Kaposvár

Október 28.

Körmend–Falco

Sopron–Pécs

Alba Fehérvár–Szeged

Atomerőmű–Fót

DEAC–Kecskemét

Honvéd–Oroszlány

7. FORDULÓ

Október 31.

Fót–Szolnok

Körmend–Sopron

Kecskemét–Alba Fehérvár

Pécs–Honvéd

Szeged–Atomerőmű

Oroszlány–Kaposvár

December 9.

Falco–DEAC

8. FORDULÓ

November 6.

Alba Fehérvár–DEAC

Kaposvár–Pécs

November 7.

Fót–Oroszlány

Sopron–Falco

Atomerőmű–Kecskemét

Szolnok–Szeged

November 8.

Honvéd–Körmend

9. FORDULÓ

November 11.

Falco–Alba Fehérvár

Sopron–Honvéd

Körmend–Kaposvár

Pécs–Fót

Szeged–Oroszlány

DEAC–Atomerőmű

November 21.

Kecskemét–Szolnok

10. FORDULÓ

November 14.

Fót–Körmend

Honvéd–Falco

Atomerőmű–Alba Fehérvár

Kaposvár–Sopron

Szolnok–DEAC

Oroszlány–Kecskemét

Szeged–Pécs

11. FORDULÓ

December 4.

Kecskemét–Pécs

DEAC–Oroszlány

December 5.

Honvéd–Kaposvár

Alba Fehérvár–Szolnok

Falco–Atomerőmű

Sopron–Fót

Körmend–Szeged

12. FORDULÓ

December 10.

Oroszlány–Alba Fehérvár

December 11.

Szeged–Sopron

Kecskemét–Körmend

December 12.

Fót–Honvéd

Kaposvár–Falco

Szolnok–Atomerőmű

Pécs–DEAC

13. FORDULÓ

December 18.

Kaposvár–Fót

December 19.

Honvéd–Szeged

Alba Fehérvár–Pécs

Falco–Szolnok

Atomerőmű–Oroszlány

Sopron–Kecskemét

DEAC–Körmend

14. FORDULÓ

December 30.

Fót–Falco

Oroszlány–Szolnok

Szeged–Kaposvár

Pécs–Atomerőmű

Körmend–Alba Fehérvár

DEAC–Sopron

Január 13.

Kecskemét–Honvéd

15. FORDULÓ

Január 2.

Falco–Oroszlány

Szolnok–Pécs

Kaposvár–Kecskemét

Atomerőmű–Körmend

Január 3.

Fót–Szeged

Sopron–Alba Fehérvár

Honvéd–DEAC

16. FORDULÓ

Január 8.

Kecskemét–Fót

Alba Fehérvár–Honvéd

Január 9.

Szeged–Falco

Pécs–Oroszlány

Körmend–Szolnok

DEAC–Kaposvár

Sopron–Atomerőmű

17. FORDULÓ

Január 23.

Fót–DEAC

Falco–Pécs

Szeged–Kecskemét

Oroszlány–Körmend

Szolnok–Sopron

Kaposvár–Alba Fehérvár

Honvéd–Atomerőmű

18. FORDULÓ

Január 29.

Kecskemét–Falco

Január 30.

Alba Fehérvár–Fót

Körmend–Pécs

DEAC–Szeged

Sopron–Oroszlány

Honvéd–Szolnok

Atomerőmű–Kaposvár

19. FORDULÓ

Február 5.

Kecskemét–DEAC

Február 6.

Fót–Atomerőmű

Falco–Körmend

Pécs–Sopron

Szeged–Alba Fehérvár

Oroszlány–Honvéd

Kaposvár–Szolnok

20. FORDULÓ

Február 12.

Alba Fehérvár–Kecskemét

Február 13.

DEAC–Falco

Sopron–Körmend

Honvéd–Pécs

Atomerőmű–Szeged

Kaposvár–Oroszlány

Szolnok–Fót

21. FORDULÓ

Március 5.

Falco–Sopron

Kecskemét–Atomerőmű

Szeged–Szolnok

Március 6.

DEAC–Alba Fehérvár

Körmend–Honvéd

Pécs–Kaposvár

Oroszlány–Fót

22. FORDULÓ

Március 12.

Honvéd–Sopron

Március 13.

Alba Fehérvár–Falco

Fót–Pécs

Atomerőmű–DEAC

Kaposvár–Körmend

Szolnok–Kecskemét

Oroszlány–Szeged

23. FORDULÓ

Március 19.

Kecskemét–Oroszlány

Pécs–Szeged

Március 20.

Alba Fehérvár–Atomerőmű

Falco–Honvéd

Sopron–Kaposvár

DEAC–Szolnok

Körmend–Fót

24. FORDULÓ

Március 24.

Fót–Sopron

Atomerőmű–Falco

Kaposvár–Honvéd

Szolnok–Alba Fehérvár

Oroszlány–DEAC

Szeged–Körmend

Pécs–Kecskemét

25. FORDULÓ

Március 27.

Alba Fehérvár–Oroszlány

Falco–Kaposvár

Atomerőmű–Szolnok

Honvéd–Fót

Sopron–Szeged

DEAC–Pécs

Körmend–Kecskemét

26. FORDULÓ

Április 3.

Szolnok–Falco

Fót–Kaposvár

Oroszlány–Atomerőmű

Szeged–Honvéd

Pécs–Alba Fehérvár

Kecskemét–Sopron

Körmend–DEAC

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