Előnyben válogatottunk, és közel járunk a második magyar gólhoz is – percről percre

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A. (Vitális, 57.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernandze, 63.) – Csakvetadze – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

A csoport másik mérkőzésén

20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze