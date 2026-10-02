Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Preisinger Sándor: Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény

Z. A.Z. A.
2026.10.02. 21:45
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Fotó: Kovács Péter
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NS-szakértő Preisinger Sándor magyar válogatott
A Nemzeti Sport szakértője, Preisinger Sándor így látja a magyar labdarúgó-válogatott összeállítását a Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

„Úgy látszik, a Mister nyerni akar, hiszen olyan középpályát rakott fel, ahol mindenki játssza a futballt. Ezúttal is igazi center nélkül állunk fel, ugyanakkor Tóth Milán volt a játékosom, nagyon agilis, gólra törő labdarúgó, biztos vagyok benne, senkitől sem fog >>becsokizni<<” – mondta Preisinger Sándor a Nemzeti Sportnak.

„Agresszíven, jól kezdett a magyar csapat, örömmel látom, hogy labdavesztés után azonnal visszatámadunk. Talán több kockázatvállalásra lenne szükség, itt vagyunk folyamatosan a grúzok kapuja előtt, ha kicsit rámenősebbek vagyunk, jöhetnek a helyzetek” – értékelés az első negyedóra után.

„Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény. Továbbra is nagyon jó helyeken szerzünk labdát, folyamatosan itt vagyunk az ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy a vezető gól felszabadítja azokat a gátlásokat, amelyek eddig néhány labdarúgóban benne volt” – mondta Preisinger az első félidő hajrájában.

„Nagyon jól működik a középső zónás védekezésünk, teljesen megérdemelten vezetünk. Lukács Dánielt elől egy kicsit halványabbnak érzem, el tudnám képzelni, hogy a paksiak támadóját Szalai Józsefet becserélje a kapitány. Úgy érzem, jó döntés lenne” – értékelés az első félidő után.

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Négy helyen változott a magyar csapat összeállítása az északírek elleni meccshez képest.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth M., Tóth A., Nagy Zs. – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili – Egojan, Kiteisvili, Csakvetadze – Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

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NS-szakértő Preisinger Sándor magyar válogatott
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