Preisinger Sándor: Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény
„Úgy látszik, a Mister nyerni akar, hiszen olyan középpályát rakott fel, ahol mindenki játssza a futballt. Ezúttal is igazi center nélkül állunk fel, ugyanakkor Tóth Milán volt a játékosom, nagyon agilis, gólra törő labdarúgó, biztos vagyok benne, senkitől sem fog >>becsokizni<<” – mondta Preisinger Sándor a Nemzeti Sportnak.
„Agresszíven, jól kezdett a magyar csapat, örömmel látom, hogy labdavesztés után azonnal visszatámadunk. Talán több kockázatvállalásra lenne szükség, itt vagyunk folyamatosan a grúzok kapuja előtt, ha kicsit rámenősebbek vagyunk, jöhetnek a helyzetek” – értékelés az első negyedóra után.
„Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény. Továbbra is nagyon jó helyeken szerzünk labdát, folyamatosan itt vagyunk az ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy a vezető gól felszabadítja azokat a gátlásokat, amelyek eddig néhány labdarúgóban benne volt” – mondta Preisinger az első félidő hajrájában.
„Nagyon jól működik a középső zónás védekezésünk, teljesen megérdemelten vezetünk. Lukács Dánielt elől egy kicsit halványabbnak érzem, el tudnám képzelni, hogy a paksiak támadóját Szalai Józsefet becserélje a kapitány. Úgy érzem, jó döntés lenne” – értékelés az első félidő után.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth M., Tóth A., Nagy Zs. – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili – Egojan, Kiteisvili, Csakvetadze – Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze