Preisinger Sándor: Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény

„Úgy látszik, a Mister nyerni akar, hiszen olyan középpályát rakott fel, ahol mindenki játssza a futballt. Ezúttal is igazi center nélkül állunk fel, ugyanakkor Tóth Milán volt a játékosom, nagyon agilis, gólra törő labdarúgó, biztos vagyok benne, senkitől sem fog >>becsokizni<<” – mondta Preisinger Sándor a Nemzeti Sportnak.

„Agresszíven, jól kezdett a magyar csapat, örömmel látom, hogy labdavesztés után azonnal visszatámadunk. Talán több kockázatvállalásra lenne szükség, itt vagyunk folyamatosan a grúzok kapuja előtt, ha kicsit rámenősebbek vagyunk, jöhetnek a helyzetek” – értékelés az első negyedóra után.

„Szoboszlai Dominik minden labdaérintése nagy élmény. Továbbra is nagyon jó helyeken szerzünk labdát, folyamatosan itt vagyunk az ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy a vezető gól felszabadítja azokat a gátlásokat, amelyek eddig néhány labdarúgóban benne volt” – mondta Preisinger az első félidő hajrájában.

„Nagyon jól működik a középső zónás védekezésünk, teljesen megérdemelten vezetünk. Lukács Dánielt elől egy kicsit halványabbnak érzem, el tudnám képzelni, hogy a paksiak támadóját Szalai Józsefet becserélje a kapitány. Úgy érzem, jó döntés lenne” – értékelés az első félidő után.