Az FTC szorongatott, de nyert a Szeged a férfi kézi NB I-ben



A Ferencváros nem volt könnyű ellenfele az esélyesebb szegedieknek. Különösen Bálint Bence volt elemében, aki összesen tíz gólt termelt – ezzel az egész mezőny legeredményesebbje lett –, azonban ehhez hasonló teljesítményt nem akadt még egy a hazaiaknál.

A félidőben a vendégek csak 16–14-re vezettek, ám a második félidőben sokkal jobban nyílt az olló, és a végén nyolc góllal győzött Michael Apelgren csapata.

A szegedieknél Szilágyi Benjámin hét gólja emelhető ki, de Csörgő Kristóf is eljutott öt találatig.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–OTP Bank-Pick Szeged 27–35 (14–16)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 412 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

FERENCVÁROS: Balogh Á. – Tóth P. 2, Török Á. 1, Furka Máté 2, Bodnár, BÁLINT B. 10 (1), Juhász Á. 1. Csere: MIKLER K. (kapus), Csanálosi, KONCZOS 3, Tarjányi 2, Mészáros 2 (1), Síró 2, Bujdosó 2 (1). Edző: Kiss György

SZEGED: PORTNER – SZILÁGYI B. 7 (3), Jelinic 2, Mackovsek 1, Lukács P. 2, Rosta M. 3, Röd 4. Csere: Radvánszki (kapus), Toto, Fazekas M., HORIHA 4, CSÖRGŐ 5, Sostaric 4 (1), Lepir 3, Furka Márton, Matic. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 11. perc: 7–7. 20. p.: 12–11. 26. p.: 12–15. 36. p.: 15–21. 50. p.: 21–30

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Kiss György: – Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel és a játékkal is. Fiataljainknak élmény volt egy ilyen jó csapat ellen játszani, és csináltak szép dolgokat is.

Michael Apelgren: – Ellenfelünk jó játékot mutatott, az első félidő szoros is volt, a másodikban a fiatalokat is tudtam játszatni, és még így is nőtt a különbség.