Nemzeti Sportrádió

Bravúr a javából: a Kaposvár egypontos győzelmet aratott Szolnokon a kosár NB I-ben

V. H. L.V. H. L.
2026.09.29. 21:09
null
Fotó: Facebook/Kometa Kaposvár
Címkék
férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Kometa-KVGY Kaposvári KK
Hiába dolgozta le tízpontos hátrányát a harmadik negyedben, vesztesen hagyta el a parkettet a Szolnoki Olajbányász: a legutóbbi idény ezüstérmese odahaza 91–90-re kapott ki a Kaposvártól a férfi kosárlabda NB I 6. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

A szezont a hétvégén győzelemmel indító csapatok találkozóján a vendégek kezdtek jobban és a félidőben tíz ponttal vezettek, a harmadik negyed derekán pedig már 16 pont volt az előnyük. A szolnokiak ezek után találtak magukra és már az utolsó negyed előtt ledolgozták hátrányukat, majd a negyedik szakasz elején hat ponttal elléptek. Viszont maradt még fordulat a meccsben, a Kaposvár ugyanis visszakapaszkodott. A végjátékban fej fej mellett haladtok a csapatok, s végül egyetlen ponttal a kaposváriak nyertek – huszonkét év után először a Tiszaligetben.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 90–91 (22–29, 22–25, 26–16, 20–21)
Szolnok, 1400 néző. V: Benczur, Makrai, Lengyel Á.
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 17/9, Brantley 10/3, CSEH B. 11/3, Barnes 8/6, Goodwin 11. Csere: Molnár M. 7, Pallai 7/3, PIERRE-LOUIS 17/3, Rudner 2. Edző: Mikko Larkas
KAPOSVÁR: WOOLRIDGE 11, BULLOCK 20/3, Buzás 2, Filipovity M. 10/3, Maring 6. Csere: Walker 11/3, TARJÁN 11/3, Paár 9/9, PUSKA 11/3. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–13. 7. p.: 13–24. 9. p.: 19–29. 14. p.: 31–42. 18. p.: 36–48. 24. p.: 51–64. 28. p.: 61–70. 33. p.: 79–76. 39. p.: 87–89. Kipontozódott: Bullock (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Mikko Larkas: – Az első félidőben puhán védekeztünk, ami elfogadhatatlan. A szünet után nagyon feljavultunk, mínusz tizenhat pontról fordítottunk, de nem tudtuk befejezni, amit elkezdtünk. A végjátékban is hibáztunk, így a vendégek nyertek.
Dzunics Braniszlav: – Három negyeden át kontrolláltuk a játékot, de a harmadik negyedben nem jól reagáltunk a Szolnok intenzív letámadására. Arra viszont büszkék lehetünk, hogy legyőztük a hazai csapatot. Egylabdás meccs volt, a végén akár a Szolnok is nyerhetett volna, de most nekünk sikerült.

 

 

férfi kosárlabda NB I NHSZ-Szolnoki Olajbányász Kometa-KVGY Kaposvári KK
Legfrissebb hírek

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

Kosárlabda
14 órája

Férfi kosárlabda NB I: győzelemmel kezdett a Falco

Kosárlabda
2026.09.26. 20:20

Férfi kosárlabda NB I: otthon nyert a Szolnok és az Alba is

Kosárlabda
2026.09.25. 20:07

Férfi kosárlabda NB I: a Falco az esélyes a kiegyenlített mezőnyben

Kosárlabda
2026.09.25. 09:37

Férfi kosárlabda NB I: ötvenmillió forint hiányzik Oroszlányban

Kosárlabda
2026.09.24. 22:41

Férfi kosár: a nehézségek összekovácsolják a Honvédot

Kosárlabda
2026.09.23. 11:44

Nézd az új szezon mérkőzéseit a HUNBASKET TV-n!

Kosárlabda
2026.09.22. 09:16

Kosárlabda: Komma László készen áll az élvonalra

Kosárlabda
2026.09.18. 23:53