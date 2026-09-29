Bravúr a javából: a Kaposvár egypontos győzelmet aratott Szolnokon a kosár NB I-ben

A szezont a hétvégén győzelemmel indító csapatok találkozóján a vendégek kezdtek jobban és a félidőben tíz ponttal vezettek, a harmadik negyed derekán pedig már 16 pont volt az előnyük. A szolnokiak ezek után találtak magukra és már az utolsó negyed előtt ledolgozták hátrányukat, majd a negyedik szakasz elején hat ponttal elléptek. Viszont maradt még fordulat a meccsben, a Kaposvár ugyanis visszakapaszkodott. A végjátékban fej fej mellett haladtok a csapatok, s végül egyetlen ponttal a kaposváriak nyertek – huszonkét év után először a Tiszaligetben.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 90–91 (22–29, 22–25, 26–16, 20–21)

Szolnok, 1400 néző. V: Benczur, Makrai, Lengyel Á.

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 17/9, Brantley 10/3, CSEH B. 11/3, Barnes 8/6, Goodwin 11. Csere: Molnár M. 7, Pallai 7/3, PIERRE-LOUIS 17/3, Rudner 2. Edző: Mikko Larkas

KAPOSVÁR: WOOLRIDGE 11, BULLOCK 20/3, Buzás 2, Filipovity M. 10/3, Maring 6. Csere: Walker 11/3, TARJÁN 11/3, Paár 9/9, PUSKA 11/3. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–13. 7. p.: 13–24. 9. p.: 19–29. 14. p.: 31–42. 18. p.: 36–48. 24. p.: 51–64. 28. p.: 61–70. 33. p.: 79–76. 39. p.: 87–89. Kipontozódott: Bullock (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mikko Larkas: – Az első félidőben puhán védekeztünk, ami elfogadhatatlan. A szünet után nagyon feljavultunk, mínusz tizenhat pontról fordítottunk, de nem tudtuk befejezni, amit elkezdtünk. A végjátékban is hibáztunk, így a vendégek nyertek.

Dzunics Braniszlav: – Három negyeden át kontrolláltuk a játékot, de a harmadik negyedben nem jól reagáltunk a Szolnok intenzív letámadására. Arra viszont büszkék lehetünk, hogy legyőztük a hazai csapatot. Egylabdás meccs volt, a végén akár a Szolnok is nyerhetett volna, de most nekünk sikerült.