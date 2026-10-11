Férfi kosár NB I: elképesztő hajrával verte a Honvéd a Fehérvárt, megvan a Fót első győzelme

Az első két negyedben remekül tartotta magát a Kecskemét az újonc Fóti Tigrisek otthonában, ám a találkozó második fele hatalmas hazai fölényt hozott, s végül huszonöt ponttal verték ellenfelüket. Az élvonalban első győzelmüket ünneplő hazaiaknál négyen is elérték a tízpontos határt, közülük a mezőny legeredményesebbje az amerikai Shereef Mitchell volt 24 ponttal.

Igencsak jól kezdett a Fehérvár a Honvéd otthonában: a vendégcsapat az első két negyedet követően már tizennégy pontos előnyben volt. Ekkor viszont sokáig emlékezetes hosszú hajrát nyitottak a fővárosiak, akik az utolsó két felvonásban egyaránt 31 pontot szerezve fordították meg a mérkőzést. A legjobb dobó Joshua Scott lett, aki 25 pontja dacára sem tudta megakadályozni, hogy az utolsó tíz percet 31–18-ra nyerő Honvéd 95–88-as sikert arasson.

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–ALBA FEHÉRVÁR 95–88 (20–27, 13–20, 31–23, 31–18)

Ludovika Aréna, 1030 néző. V: Praksch, Nyilas, Téczely

HONVÉD: MOSS 18/12, Reizinger 2, VALERIO-BODON 11/3, BAKER 12/9, RADÓ 13. Csere: SIMON K. 14/6, Keller I. 12/9, BISSAINTHE 13/3, Dócs, Koszti. Edző: Lakits András

FEHÉRVÁR: Pongó Marcell 8/3, SCOTT 25/3, Major B. 5/3, SZUBOTICS 8/3, VUJICS 16. Csere: Meleg 10/6, Takács Martin 8/6, Filipovics 2, Takács Zs. 3, Párkányi 3/3. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–11. 8. p.: 13–19. 9. p.: 15–26. 12. p.: 26–34. 17. p.: 30–37. 19. p.: 33–41. 23. p.: 42–56. 27. p.: 54–63. 31. p.: 67–73. 36. p.: 82–79. 39. p.: 90–85. Kipontozódott: Takács Martin (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Lakits András: – Lehetne először a meccsről beszélni, de az jobban érdekel, hogy Dragan Alekszics jobban van-e, mert a meccs előtt mentő vitte el. Nagyon bízunk benne, hogy rendben van, és nincs nagy gond, ezek után másodlagos a kosárlabda. A mérkőzésről: a második félidőben szinte tökéletesen játszottunk! Nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy tudtak váltani, és tizennyolc pontos hátrányból is fordítottunk. Három győzelemmel kezdtük a bajnokságot, ez minden álmunkat felülmúlja!

Zlatko Jovanovic: – A Honvéd teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Pontosan olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottam, mindenki jól ismeri a honvédos rendszert, és ezt nem azért mondom, mert itt dolgoztam, hanem mert itt nagyon sok ember nagyon sok munkát tesz ebbe bele. Egyértelmű, hogy vannak problémáink, sérültjeink, kevesebben vagyunk, mint az az Albánál megszokott, de ez nem lehet kifogás. Volt 32-33 nagyon jó percünk addig, amíg megvolt az energiánk, onnantól viszont fizikailag lejtőre kerültünk.

Phoenix Fóti Tigrisek–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 91–66 (20–19, 24–22, 26–11, 21–14)

Fót, 250 néző. V: Goda, Makrai, Nagy Zs.

FÓT: KINNEY 7, MITCHELL 24/6, Kazy 6/6, Armaghani 7, COULIBALY 14. Csere: JUHOS 14, Dancsecs 12/6, Ellis 7, Emelieze, Karda, Kékesi. Edző: Surmann Gábor

KECSKEMÉT: Jovicsics, DOSS 17, Asztalos, ZSIVOJINOVICS 13/3, Karahodzsics 5. Csere: Ivkovics M. 10/3, Durisics 14/3, Wittmann 5/3, Szemerédi 2, Csátaljay P. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 8. p.: 16–15. 12. p.: 25–21. 16. p.: 36–33. 19. p.: 42–41. 24. p.: 60–46. 28. p.: 68–50. 33. p.: 79–56. 37. p.: 86–65

MESTERMÉRLEG

Surmann Gábor: – Egyelőre próbálok mit kezdeni a gondolataimmal, mert egy régi, szép emlék ugrott be, amikor kiköltöztünk Fótra, és lejátszottuk az első Piros csoportos mérkőzésünket ebben a nagyon szép csarnokban, huszonöt ember előtt. Az első félidőben hiába vezettünk néhány ponttal a nagyszünetig, azt éreztem, hogy az első hazai mérkőzés természetesen magával hozott némi lámpalázat. Még kerestük magunkat a pályán, de ennek ellenére külön értékelendő, hogy előnnyel mentünk a pihenőre. Újoncként nekünk minden győzelem óriási siker. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy így szereztük meg első győzelmünket a legmagasabb szinten.

Ivkovics Sztojan: – A Fót megérdemelt győzelmet aratott. Mit mutat a három forduló? Aggódni kell. És az a kérdés, hogy aggódom-e vagy sem. Mindig ez a kérdés 1992 óta. Én nem aggódom. Tudtuk, hová kezdtünk indulni, és tudtuk, mit kezdtünk el csinálni. Úgyhogy látnunk kell, min kell változtatni, és mi a helyes irány. Aki ismer engem, tudja, hogy egy idő után abszolút pozitív irányba indulunk el.