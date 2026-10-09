Férfi kosár BL: Valahol örülök, hogy kijöttek a hibák – Váradi Benedek
Nem lehajtott fejjel, de vereséggel hagyta hátra Belgiumot a Falco KC Szombathely csütörtökön, miután szerda este 99–93-as vereséget szenvedett a Windrose Giants Antwerp vendégeként a Bajnokok Ligája csoportkörének nyitányán. Az elején hibádzott a védekezés, aztán nagyjából összeállt a játék, és még a győzelemre is volt némi esély a második félidő alapján.
„Hogy emlékszem-e olyan meccsre, amelyiken ilyen sok pontot kapott a csapatom? Biztos előfordult, bár lehet, hosszabbításos volt… – mondta a brüsszeli repülőtéren Váradi Benedek, aki 18 pontot szórt. – A modern kosárlabdában már nem olyan ritka, egyre több a támadás, egyre több csapat alapoz arra, hogy gyorsabban játsszon, úgyhogy valószínűleg a jövőben még gyakrabban lesz ilyen. Az első negyedben nagyon sok pontot kaptunk, utána azért kontrollálni tudtuk a történteket. Más sebességgel játszottak a belgák, ehhez hozzá kell szoknunk a Bajnokok Ligájában, fizikailag is erősebbek az ellenfelek, keményen mentek a támadólepattanókra a hazaiak. Persze mindenki felkészült rendesen a mérkőzésre, de az elején nehezen bírtuk megtörni a ritmusukat. A légiósaink nagy része korábban nem játszott ilyen szinten, még épülő csapat vagyunk, az évad eleje mindig ilyen, ennek tudom ezt be. Valahol örülök, hogy kijöttek a hibák, hiszen így tudunk fejlődni.”
És az is ad okot a reménykedésre, hogy a 18 pontos hátrányból a végére csak hat lett, ez a differencia felülmúlható a szombathelyi találkozón, az egymás elleni eredmény ugyanis biztosan fontos lesz a végelszámolásnál. Váradi szerint pozitív, hogy volt tartásuk, és azzal is számoltak, hogy minden pontnak jelentősége lehet. Hazai pályán szeretnének visszavágni, szerinte hatnál több ponttal is képesek megverni az Antwerpet, főleg azért, mert addig növelik a BL-tapasztalatukat, jobban megismerik egymást, illetve az új játékosok a rendszert. Érdekes fejlemény, hogy a csoport másik mérkőzésén a selejtezőből érkező finn Salon Vilpas egylabdás ütközetre kényszerítette az AEK Athént.
„Persze meglepett az eredmény, de a Vilpas hasonló játékstílust képvisel, mint az Antwerp. Ha bejönnek neki a kinti dobások és a rohanós kosárlabda, bárki ellen van esélye. Nagyon kiélezett csoport ez, már láthatjuk, ám bízom benne, hogy továbbjutunk” – reménykedett Váradi.
A Falco legközelebb épp a finnekkel csap össze az Arena Savariában október 20-án.
Coleman valóban nyerőembernek bizonyult
Felvezető cikkünkben kiemeltünk három játékost az Antwerpből, akinek nagy hatása lehet a mérkőzés kimenetelére. Nos, közülük a két amerikai irányító, a kezdőként csaknem 25 percet játszó Joel Murray, és a nagyjából 15 perchez jutó újonc honfitársa, Nijel Pack kevésbé jeleskedett, aminek leginkább a dobáspontosság volt az oka. Pack egyébként hasznosan kosárlabdázott, de hamar összegyűjtött négy faultot, emiatt a kelleténél többet jegelte a szakmai stáb, míg Murray néhány jól időzített kosárral vétette magát észre.
A harmadik megemlített játékos, a belga válogatott Noel Coleman viszont hét triplakísérletéből ötöt értékesített, legfontosabb dobását a harmadik negyed utolsó másodperceiben kivitelezte, plusz egy büntetőt is kapott érte, mert szabálytalankodtak vele szemben – az is bement. Huszonegy pont, három lepattanó, egy blokk, ezekkel a mutatókkal zárta a Falco elleni győztes csatát a remeklő dobóhátvéd.