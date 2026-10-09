Férfi kosár BL: Valahol örülök, hogy kijöttek a hibák – Váradi Benedek

És az is ad okot a reménykedésre, hogy a 18 pontos hátrányból a végére csak hat lett, ez a differencia felülmúlható a szombathelyi találkozón, az egymás elleni eredmény ugyanis biztosan fontos lesz a végelszámolásnál. Váradi szerint pozitív, hogy volt tartásuk, és azzal is számoltak, hogy minden pontnak jelentősége lehet. Hazai pályán szeretnének visszavágni, szerinte hatnál több ponttal is képesek megverni az Antwerpet, főleg azért, mert addig növelik a BL-tapasztalatukat, jobban megismerik egymást, illetve az új játékosok a rendszert. Érdekes fejlemény, hogy a csoport másik mérkőzésén a selejtezőből érkező finn Salon Vilpas egylabdás ütközetre kényszerítette az AEK Athént.



„Persze meglepett az eredmény, de a Vilpas hasonló játékstílust képvisel, mint az Antwerp. Ha bejönnek neki a kinti dobások és a rohanós kosárlabda, bárki ellen van esélye. Nagyon kiélezett csoport ez, már láthatjuk, ám bízom benne, hogy továbbjutunk” – reménykedett Váradi.



A Falco legközelebb épp a finnekkel csap össze az Arena Savariában október 20-án.

Coleman valóban nyerőembernek bizonyult

Felvezető cikkünkben kiemeltünk három játékost az Antwerpből, akinek nagy hatása lehet a mérkőzés kimenetelére. Nos, közülük a két amerikai irányító, a kezdőként csaknem 25 percet játszó Joel Murray, és a nagyjából 15 perchez jutó újonc honfitársa, Nijel Pack kevésbé jeleskedett, aminek leginkább a dobáspontosság volt az oka. Pack egyébként hasznosan kosárlabdázott, de hamar összegyűjtött négy faultot, emiatt a kelleténél többet jegelte a szakmai stáb, míg Murray néhány jól időzített kosárral vétette magát észre.



A harmadik megemlített játékos, a belga válogatott Noel Coleman viszont hét triplakísérletéből ötöt értékesített, legfontosabb dobását a harmadik negyed utolsó másodperceiben kivitelezte, plusz egy büntetőt is kapott érte, mert szabálytalankodtak vele szemben – az is bement. Huszonegy pont, három lepattanó, egy blokk, ezekkel a mutatókkal zárta a Falco elleni győztes csatát a remeklő dobóhátvéd.