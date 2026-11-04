Hazai pályán kikapott a Falco az AEK-tól a kosár BL-ben

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
2026.11.04. 19:51
null
Perl Zoltán 18 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, de a Falcón ez nem segített (Fotó: Unger Tamás)
Címkék
kosárlabda AEK Athén Falco
A magyar bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hazai pályán hat ponttal kikapott a görög AEK Athéntől szerdán a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában, amivel elszenvedte második vereségét.

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög) 66–72 (17–18, 10–20, 21–16, 18–18)

Némiképp felbolygatta a Falco Bajnokok Ligája-csoportját a kedd esti eredmény, amely szerint a finn Salon Vilpas elbánt az addig veretlen belga Antwerppel. Így a csoport automatikus 16 közé jutást jelentő első helye sem vált elérhetetlenné, ugyanakkor a harmadik, még playint érőért is meg kell küzdeni. Nos, szerdán sajnos inkább az utóbbi irányba mozdult el a magyar bajnok… A hangosbemondó illusztris vendéget köszöntött a találkozón: Fejes Péter legfőbb ügyészt, aki Falco-szurkoló, sőt, a csapat játékosa is volt korábban. Ott ült a lelátón Hanga Ádám is, aki jelenleg ugyan szabadúszó, de bizonyára minden magyar csapat szívesen látná a soraiban.

Mindenképpen fontos volt, hogy hazai pályán legyőzzék a görög AEK-et a vasiak – az néhány perc után látszott, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok, ezért volt fájdalmas az első negyedben elrontott négy hazai büntető. A hátrány minimális, egy pont volt ekkor, a második felvonás viszont több mint négyperces Falco-ponttalansággal kezdődött, Perl Zoltán büntetői törték meg a jeget. A különbség megnőtt, mínusz kilencnél kérte ki a második idejét Milos Konakov.

A félidőben 11 pont volt a hátrány, ezt a sárga-fekete mezben (és most nem az AEK-re gondolunk) eddigi legjobb meccsét játszó Juwan Gray hathatós segítségével sikerült négyre lefaragni. Küzdött a Falco, egy másodpercig sem adta fel, de sokáig valami rendre közbejött, amikor igazán közel lehetett volna kerülni a görögökhöz. Amikor az egyenlítésért támadhattak a mieink három perccel a vége előtt, Perl és Gray is hibázott, a látogató mindig betalált, amikor igazán szüksége volt rá, így fontos győzelmet aratott Szombathelyen. Két hét múlva idegenben, Athénban lehet (és kellene is) javítani.

A csoport másik mérkőzésén: Salon Vilpas (finn)Antwerp (belga) 7769
Az állás: 1. Antwerp 5 pont (271246), 2. AEK 5 (243262), 3. Falco 4 (244243), 4. Vilpas 4 (242249)

 

kosárlabda AEK Athén Falco
Legfrissebb hírek

Gyors gólváltás, ismét döntetlenre áll az AEK és a Real Madrid – percről percre

Bajnokok Ligája
3 perce

Szerdán Real Madrid, hétvégén maratoni Athénban

Bajnokok Ligája
6 órája

Esterházy Márton: Varga Barnabást lehetetlen semlegesíteni a levegőben

Bajnokok Ligája
10 órája

José Mourinho szerint nehéz Görögországban játszani

Bajnokok Ligája
Tegnap, 20:02

Marko Nikolics a Nemzeti Sportnak: Igaza van Vitális Milánnak, jól beilleszkedett

Bajnokok Ligája
Tegnap, 16:29

Nagy becsben tartják a magyarokat is az AEK-nél

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:20

Vitális Milán: Olyanokkal játszhatok együtt, akiket eddig a tévében néztem

Légiósok
Tegnap, 8:34

Varga Barnabásék elbukták a Panathinaikosz elleni rangadót

Légiósok
2026.11.01. 20:36