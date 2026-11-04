Hazai pályán kikapott a Falco az AEK-tól a kosár BL-ben

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög) 66–72 (17–18, 10–20, 21–16, 18–18)

Némiképp felbolygatta a Falco Bajnokok Ligája-csoportját a kedd esti eredmény, amely szerint a finn Salon Vilpas elbánt az addig veretlen belga Antwerppel. Így a csoport automatikus 16 közé jutást jelentő első helye sem vált elérhetetlenné, ugyanakkor a harmadik, még playint érőért is meg kell küzdeni. Nos, szerdán sajnos inkább az utóbbi irányba mozdult el a magyar bajnok… A hangosbemondó illusztris vendéget köszöntött a találkozón: Fejes Péter legfőbb ügyészt, aki Falco-szurkoló, sőt, a csapat játékosa is volt korábban. Ott ült a lelátón Hanga Ádám is, aki jelenleg ugyan szabadúszó, de bizonyára minden magyar csapat szívesen látná a soraiban.

Mindenképpen fontos volt, hogy hazai pályán legyőzzék a görög AEK-et a vasiak – az néhány perc után látszott, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok, ezért volt fájdalmas az első negyedben elrontott négy hazai büntető. A hátrány minimális, egy pont volt ekkor, a második felvonás viszont több mint négyperces Falco-ponttalansággal kezdődött, Perl Zoltán büntetői törték meg a jeget. A különbség megnőtt, mínusz kilencnél kérte ki a második idejét Milos Konakov.

A félidőben 11 pont volt a hátrány, ezt a sárga-fekete mezben (és most nem az AEK-re gondolunk) eddigi legjobb meccsét játszó Juwan Gray hathatós segítségével sikerült négyre lefaragni. Küzdött a Falco, egy másodpercig sem adta fel, de sokáig valami rendre közbejött, amikor igazán közel lehetett volna kerülni a görögökhöz. Amikor az egyenlítésért támadhattak a mieink három perccel a vége előtt, Perl és Gray is hibázott, a látogató mindig betalált, amikor igazán szüksége volt rá, így fontos győzelmet aratott Szombathelyen. Két hét múlva idegenben, Athénban lehet (és kellene is) javítani.

A csoport másik mérkőzésén: Salon Vilpas (finn)–Antwerp (belga) 77–69

Az állás: 1. Antwerp 5 pont (271–246), 2. AEK 5 (243–262), 3. Falco 4 (244–243), 4. Vilpas 4 (242–249)