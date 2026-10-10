A Sopron sem jelentett kihívást, továbbra is hibátlan a Paks a férfi kosár NB I-ben

CSAK PAPÍRON NEVEZHETTÜK rangadónak az Atomerőmű SE és a Sopron KC összecsapását, jóval esélyesebb volt az addig mind a két mérkőzését megnyerő paksi alakulat, és ezt érvényre is juttatta az 1–1-es mérleggel Tolna megyébe érkező látogatóval szemben. Elképesztő mennyiségű 60 pontot szórt a házigazda az első félidőben, de ekkor még „csak” 15 pontos előnye volt, amelyet a következő tíz percben tízzel növelt meg. A százat is könnyedén elérte Ivica Skelin csapata, sorjáztak a látványos akciók, miközben Baksa Szabolcs vendégedző hiába eresztette ki a hangját az időkérések során, együttese alárendelt szerepet játszott.

Dicséret illeti az idei bronzérmes Kaposvárt is, már négy sikert számlál, és erejét mutatja, hogy két meccsét egy, egyet öt ponttal nyerte meg – utóbbi történt szombaton a nyeretlen DEAC ellen, amely másfél perccel a vége előtt még előnyben volt, hiába. Veretlen még a fent említett két gárdán túl a bajnok Falco, amelynek nem okozott gondot a Szeged legyőzése.

A maradék két hibátlan csapat, a Honvéd és az Alba vasárnap egymás ellen csatázik a Ludovika Arénában.

Még szombaton találkozott egymással két kiesőjelölt is, az Oroszlány az utolsó negyedben fordította a maga javára a Pécs elleni mérkőzést.

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

Atomerőmű SE–Sopron KC 109–80 (32–27, 29–19, 23–10, 25–24)

Falco KC Szombathely–Délút-SZTE-Szedeák 96–65 (21–17, 28–17, 21–21, 26–10)

OSE Lions–NKA Universitas Pécs 93–84 (21–23, 19–20, 26–26, 27–15)

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Debreceni EAC 95–90 (30–29, 27–19, 14–22, 24–20)

Atomerőmű SE–Sopron KC 109–80 (32–27, 29–19, 23–10, 25–24)

Paks, 800 néző. V: Földházi Tamás, Györfi Rúben, Lengyel Ádám József.

PAKS: Joseph 12/6, CHANDLER 19/6, BENKE 21/12, RÉVÉSZ 8, YOUNG 9. Csere: Eilingsfeld 13/3, HALMAI 17/9, Géringer 2, Daniels 6/6, Krivacsevics 2, Merkl. Edző: Ivica Skelin

SOPRON: FORD 17, WERTZ 20/12, Meszlényi 2, Kucsera 10/3, Proleta 15. Csere: Kovács B. 9/9, Ruják 2, Kelenföldi 3/3, Keller B., Hajdu 2. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–4. 8. p.: 27–15. 14. p.: 43–31. 18. p.: 53–42. 24. p.: 67–48. 28. p.: 79–56. 34. p.: 89–64. 38. p.: 102–79

MESTERMÉRLEG

Ivica Skelin: – Csak gratulálni tudok a fiúknak. Mindenki beleadott mindent. Jó volt a védekezésünk, jól támadtunk. Azt hiszem ilyen arányban is megérdemelt a győzelmünk egy gyenge napot kifogó Sopron ellen.

Baksa Szabolcs: – Gratulálok a Paksnak, domináns teljesítményt nyújtottak. Az előre megbeszéltekből semmit nem tudtunk megvalósítani. Gyenge volt a védekezésünk, nem járattuk a labdát és rengeteget eladtunk. A mai nagyon gyenge teljesítmény volt. Ebből fel kell állnunk.

Falco KC Szombathely–Délút-SZTE-Szedeák 96–65 (21–17, 28–17, 21–21, 26–10)

Szombathely, 2810 néző. V: Nagy V., Csabai-Kaskötő, Szőts.

SZOMBATHELY: TRAMMELL 7/3, TANOH DEZ 10/3, Whelan 5/3, BOGNÁR 14/3, Patton 4. Csere: Perl 11, GRAY 12, Váradi 8/6, KELLER Á. 16, Roszics 9/9, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 4, Nagy S. 7/3, DRENOVAC 13/3, Turner 9, GLISICS 17/9. Csere: Wright 7, Antalics 7/3, Szentkuti 1, Halasy, Kiss-Leizer. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 7. p.: 8–11. 11. p.: 21–22. 15. p.: 31–26. 18. p.: 45–34. 20. p.: 49–34. 23. p.: 54–44. 28. p.: 61–52. 30. p.: 70–55. 33. p.: 80–55. 37. p.: 92–60

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Elismerésem a játékosaimnak, főleg azért, mert tudtuk, hogy min akarunk változtatni az előző meccsekhez képest. A BL-mérkőzés után leültünk, megbeszéltük a tennivalókat, kijelöltük az irányt, és láttam előrelépést. Jól lepattanóztunk, jól védekeztünk, és működött a rotációnk. Elégedett vagyok a látottakkal.

Andjelko Mandics: – Amíg bírtuk, jól játszottunk, jól tartottuk magunkat, de végig az volt az érzésem, hogy nekünk puskáink vannak, az ellenfélnek pedig ágyúi… A különbség talán túlzott, de a játék képét el tudom fogadni, főleg annak tükrében, hogy a két csapat teljesen más célokért küzd.