Trónfosztás a láthatáron a női kosárlabda NB I-ben?

Pécsen néhány nappal az öröm után viszont jött az üröm és a bánat, kiderült, az NKA Universitasnak nincs pénze elindulni nemzetközi kupában (a csapat kiemelt, azaz csoportkörös lett volna az Euroligában), és az új évadban is lehetnek anyagi gondjai. A sérült cseh Julia Reisingerová és a WNBA-s csapatához a finálé előtt távozó amerikai Lexi Held nélkül bravúr­aranyat szerző együttest nyilván nem lehet félvállról venni a jövőben sem, noha kulcsjátékosait elvesztette (Rátkai Eszter és Tóth Orsolya Szekszárdra, Dúl Panka Győrbe igazolt), magyar válogatottból így is maradt három (Studer Ágnes, Török Ágnes, Josepovits Kinga), s két új légiósra is futotta a költségvetésből, ám jelenleg aligha lehet bajnokesélyesnek nevezni. Nem úgy a Sopront, az idén Magyar Kupát nyerő csapat „lelkét” és vezetőedzőjét ugyanis továbbra is Gáspár Dávidnak hívják. A keret frissült, bár a vezér, Jelena Brooks visszavonult, tehetséges és már szinte kész magyar játékosok is érkeztek (Tóth Franka, Angyal Barbara, Miklós Melinda), a szlovén Zala Friskovec, Sitku Zsuzsanna és Laczkó Sára pedig az állandóságot képviseli.

A NEMZETI SPORT TIPPJEI 1–2. hely: Sopron, DVTK

3–4. hely: Pécs, Szekszárd

5–7. hely: Csata, Győr, TF

8–9. hely: Vasas, BEAC

10–11. hely: Cegléd, BKG

A változás szele a Diósgyőrt is meglegyintette, Völgyi Péter immár csak az utánpótlással foglalkozik, a helyi kötődésű Magyar Gergely lett a vezetőedző, és ami talán a legfontosabb, hogy Lelik Réka Törökországba szerződött. A keret így is erős, szerintünk a borsodiak csatáznak a Sopronnal az aranyért. Az előző évad egyik legnagyobb csalódását a Szekszárd jelentette, az alapszakaszban elért negyedik helye után csak hetedik lett. Várható volt, hogy ez „előremenekülésre” ösztönzi a korábbi négyszeres bajnoki ezüstérmest, amelyhez csatlakozott Rátkai és Tóth Pécsről, valamint többek közt Ruff-Nagy Dóra és Dávid Mia is, és a felkészülés során nagyszerűen teljesített a csapat.

TUDNIVALÓK A legutóbbi évaddal ellentétben ezúttal nem 12, hanem csak 11 csapat szerepel a női élvonalban, mert papíron ugyan utolsó lett és kiesett a Szigetszentmiklós, a 10. helyen záró Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nem indult (a másodosztályból a Soproni Darazsak nem akart feljebb lépni, noha helyezése alapján jogosult volt erre). A 20 fordulós alapszakasz utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég. Az alapszakasz utolsó három helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a korábbi eredményeiket, a 11. helyezett kiesik. Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, kivéve, ha kipontozódás vagy kizáró hibák miatt nem lehetséges. Az alapszakasz minden mérkőzésének első félidejében végig egy hazai nevelésű, 2006. január 1-jén vagy azután született játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó hétvégéjén rendezik meg, a rá következő héten indul a bajnoki rájátszás.

Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport+ közvetíti.

AZ IDÉNY VISSZATÉRŐJE LEHET

Boros Júlia

Az utánpótlás-válogatottakból rendre felfelé kilógó 179 centiméter magas hátvéd tavaly belevágott a nagy kalandba: három szekszárdi évadot követően „felhúzta az olasz csizmát”, és a Dinamo Sassariba szerződött. Alapvetően nem okozott csalódást a Serie A-t a kilencedik helyen záró együttesben, de az áttöréstől azért messze volt. A 24 éves dobóhátvéd immár a bajnokesélyes DVTK játékosa, ahol nyilván sokat várnak tőle.

AZ IDÉNY ÁSZA LEHET

Kennedy-Todd Williams

Úgy tűnik, ismét csiszolatlan gyémántot kaparintott meg a Sopron (reggelig sorolhatnánk, kik jutottak messzire a klubból az elmúlt évtizedekben, elég ha csak a francia Gabby Williamsre vagy a szerb-magyar Jelena Brooksra gondolunk) az amerikai karmester személyében. A 24 éves, 183 centis hátvéd az előző idényben újoncként a belga Mechelenben 17.7 pontos átlaggal a liga harmadik legeredményesebb játékosa lett, a múlt héten az olasz Schio elleni felkészülési meccsen 14 pontja mellett 16 lepattanót szerezve volt az idei MK-győztes legjobbja.

AZ IDÉNY FELFEDEZETTJE LEHET

Dávid Mia

Hazánk egyetlen NBA-ben is játszó kosárlabdázója, Dávid Kornél lánya stílszerűen az édesapja nevét viselő klub (DKKA) színeiben mutatkozott be az élvonalban 2024 szeptemberében. A 180 centiméter magas, 21 éves bedobó két A-csoportos idény után a nyáron Szekszárdra igazolt, s bár feltehetően nem játszik annyit (22 perc/mérkőzés), mint az előző idényben, könnyen lehet, hogy mértani pontosságú tripláival többször nyerő­ember lesz.

NS-SZAKÉRTŐ:

BALOGH JUDIT HÁROMSZOROS EB-BRONZÉRMES JÁTÉKOS Balogh Judit (Fotó: Földi Imre) „Volt már tizenegy vagy más páratlan számú indulóval lejátszott évad, nincs ezzel baj, ha okosan szervezik, és adott esetben összehangolják az Euroligával. A légiósokon sok múlik, a végső helyezéseket nagyban befolyásolja, melyik klubnak milyen és hány külföldije lesz. Kevés a minőségi magyar játékos, nem garancia semmire a jó keret, a nagy egyéniségeknek nehezebb kitűnni, már nem visz el egy-egy ember egy csapatot, ahogy korábban. A Szekszárd erősített, a Győr szeretne visszatérni a legjobbak közé, a Pécs pedig gyengült. Néhány éve még láthattunk kiemelkedő légiósokat, az előző két idényben már keveset. Persze február vége még messze van, valahol az egyesület perselyébe addig gyűjtik a pénzt, aztán vesznek két légióst, akikkel felboríthatják az erősorrendet. A gyengébb légióskontingensnek azért volt pozitív hozadéka is, mert jót tett a magyaroknak, akik úgymond kény­szerből dominánsabbak lettek. Költői a kérdés, nem tudom, akkor is megnyertük volna-e az isztambuli világbajnoki selejtezőt és nyolcadikként zárunk-e a vébén Berlinben, ha jobb légiósok játszanak az élcsapatainkban… A válogatott eredménye egyfajta löket lehet a hazai játékosoknak, akik elhihetik, mi sem vagyunk kriplik, az edzőknek is hitet adhat, hogy bízzanak a magyar kerettagokban.”

NŐI KOSÁRLABDA NB I

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

CSÜTÖRTÖK

18.00: ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda

SZOMBAT

18.00: KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Vasas Akadémia–DVTK Hun-Therm

18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

VASÁRNAP

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK