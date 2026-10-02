Nemzeti Sportrádió

Armand Duplantis kihagyja a fedett pályás szezont

2026.10.02. 15:15
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Armand Duplantis (Fotó: Getty Images)
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Armand Duplantis atlétika fedett pályás atlétika
Kihagyja a 2027-es fedett pályás atlétikai szezont a sportág egyik legnagyobb sztárja, Armand Duplantis.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó rúdugró pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy az év elején nem fog egyetlen viadalon sem indulni és arra koncentrál, hogy a hosszúnak ígérkező, májusban induló és szeptember közepén a pekingi világbajnoksággal záruló szabadtéri szezonban jó formában legyen.

„Azért hoztam meg ezt a döntést, hogy a testemnek elég időt adjak a pihenésre és a felkészülésre – írta a 26 éves klasszis, aki szeptemberben megnyerte Budapesten az első Világdöntőt. – Fantasztikus volt az idei év. Imádom a rúdugrást és a jövőben is azon leszek, hogy kitoljam a határaimat és még magasabbra ugorjak. Ugyanakkor ez az év sok nehézséggel volt teli, nyáron nagyon sűrű volt a versenynaptáram, s azt hiszem, kicsit túlerőltettem magam, s nem voltam teljesen felkészülve erre a sorozatterhelésre.”

Duplantis idén 6.31 méterre javította a világcsúcsot, márciusban megnyerte a fedettpályás világbajnokságot, majd szabadtéren nem csupán a Világdöntőben, hanem az augusztusi szabadtéri Eb-n is aranyérmet nyert. Viszont július közepétől augusztus közepéig nem tudott versenyezni és kisebb egészségi probléma miatt a brüsszeli Gyémánt Liga-döntőben sem indult.

 

Armand Duplantis atlétika fedett pályás atlétika
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