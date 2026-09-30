DVTK, Sopron: kemény csaták várhatók az Euroligában

A női elitsorozatban még sosem szereplő Crvena zvezda ellen juthat a csoportkörbe a DVTK Hun-Therm, amely szerdán a DVTK Arénában játszik kulcsfontosságú mérkőzést az Euroliga selejtezőjének döntőjében. A feladat a szerbek „rutintalansága” és a borsodiak ebbéli jártassága ellenére is keménynek tűnik, mert az első fordulóban az esélyesebbnek tartott cseh Zabiny Brnót idegenben kiejtő belgrádi együttes kerete roppant erős, ezt hangsúlyozta Magyar Gergely, a piros-fehérek új vezetőedzője is, aki a nyáron ült le Völgyi Péter utódjaként a Diósgyőr kispadjára.
„Személyesen megnéztük őket Brnóban, aztán többször videón is, s bár egy meccsből túl sok következtetést levonni nem okos dolog, nagyon komplex csapat a Zvezda – mondta a Nemzeti Sportnak Magyar. – Nyolc külföldi van a keretében, sejtéseink szerint a görög Artemisz Szpanu fizetése önmagában kiadná a mi három légiósunkét… Erős a játékosállománya, senkit sem lehet üresen hagyni vagy feladni, az egy egy elleni játékokra alapoz, mindenki tud bontani, magas szinten kosárlabdázik, erre kell felkészülni.”
No meg arra, hogy a belgrádiak vezetőedzője egy minden hájjal megkent, a szerbekkel olimpiai bronzérmes (2016), kétszeres Európa-bajnok (2015, 2021), a török Fenerbahcéval Euroliga-győztes (2023) szakember, Marina Maljkovics. Ám nyilván a legfontosabb, hogy a nyáron átalakult, az előző négy idényben folyamatosan El-csoportkörös DVTK hol tart jelenleg, képes-e idehaza bravúros győzelemre.
„Nem volt a legegyszerűbb a felkészülésünk, rövid időbe kellett sok melót belesűríteni, annyit és azt, ami célravezető lehet ebben a helyzetben – folytatta Magyar. – A Vasas elleni szombati bajnoki rajton voltak jó periódusaink, ahhoz képest, amennyit gyakoroltunk, sok is, de nem megbántva a piros-kékeket, ők nem Euroliga-szintű együttes. Nyitánynak jó volt, kezd összeállni a csapat, a védekezés rendben van, támadásban döcögősebb a játék. Ott járunk, ahol a körülményekhez képest lehetséges, de kell idő az összecsiszolódásra. Remélem, hogy sok szurkolót érdekel a szerdai meccs, és nagy számban kijönnek az arénába, mert rájuk is nagy szükség lesz, hatással vannak a meccsre, számítunk a táborra.”
|A nagyobb tapasztalat a litvánok oldalán, de ez nem minden
A 2025–2026-os évad legjobb soproni játékosát, a szlovén Zala Friskovecet (képünkön Fegyverneky Zsófia ügyvezetővel) kérdeztük, milyen reményekkel várja a Sopron Basket a litván Kibirkstis elleni találkozót, amelyen eldől, az Euroligában vagy az Európa-kupában folytatja-e nemzetközi szereplését a Magyar Kupa címvédője. A hátvéd nem számított a szombaton neki átadott elismerésre, amit nem kaphatott volna meg, ha nincs mögötte a csapat.
NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb)