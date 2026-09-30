DVTK, Sopron: kemény csaták várhatók az Euroligában

A női elitsorozatban még sosem szereplő Crvena zvezda ellen juthat a csoportkörbe a DVTK Hun-Therm, amely szerdán a DVTK Arénában játszik kulcsfontosságú mérkőzést az Euroliga selejtezőjének döntőjében. A feladat a szerbek „rutintalansága” és a borsodiak ebbéli jártassága ellenére is keménynek tűnik, mert az első fordulóban az esélyesebbnek tartott cseh Zabiny Brnót idegenben kiejtő belgrádi együttes kerete roppant erős, ezt hangsúlyozta Magyar Gergely, a piros-fehérek új vezetőedzője is, aki a nyáron ült le Völgyi Péter utódjaként a Diósgyőr kispadjára.



„Személyesen megnéztük őket Brnóban, aztán többször videón is, s bár egy meccsből túl sok következtetést levonni nem okos dolog, nagyon komplex csapat a Zvezda – mondta a Nemzeti Sportnak Magyar. – Nyolc külföldi van a keretében, sejtéseink szerint a görög Artemisz Szpanu fizetése önmagában kiadná a mi három légiósunkét… Erős a játékosállománya, senkit sem lehet üresen hagyni vagy feladni, az egy egy elleni játékokra alapoz, mindenki tud bontani, magas szinten kosárlabdázik, erre kell felkészülni.”



No meg arra, hogy a belgrádiak vezetőedzője egy minden hájjal megkent, a szerbekkel olimpiai bronzérmes (2016), kétszeres Európa-bajnok (2015, 2021), a török Fenerbahcéval Euroliga-győztes (2023) szakember, Marina Maljkovics. Ám nyilván a legfontosabb, hogy a nyáron átalakult, az előző négy idényben folyamatosan El-csoportkörös DVTK hol tart jelenleg, képes-e idehaza bravúros győzelemre.



„Nem volt a legegyszerűbb a felkészülésünk, rövid időbe kellett sok melót belesűríteni, annyit és azt, ami célravezető lehet ebben a helyzetben – folytatta Magyar. – A Vasas elleni szombati bajnoki rajton voltak jó periódusaink, ahhoz képest, amennyit gyakoroltunk, sok is, de nem megbántva a piros-kékeket, ők nem Euroliga-szintű együttes. Nyitánynak jó volt, kezd összeállni a csapat, a védekezés rendben van, támadásban döcögősebb a játék. Ott járunk, ahol a körülményekhez képest lehetséges, de kell idő az összecsiszolódásra. Remélem, hogy sok szurkolót érdekel a szerdai meccs, és nagy számban kijönnek az arénába, mert rájuk is nagy szükség lesz, hatással vannak a meccsre, számítunk a táborra.”

A nagyobb tapasztalat a litvánok oldalán, de ez nem minden Fotó: Sopron Basket A 2025–2026-os évad legjobb soproni játékosát, a szlovén Zala Friskovecet (képünkön Fegyverneky Zsófia ügyvezetővel) kérdeztük, milyen reményekkel várja a Sopron Basket a litván Kibirkstis elleni találkozót, amelyen eldől, az Euroligában vagy az Európa-kupában folytatja-e nemzetközi szereplését a Magyar Kupa címvédője. A hátvéd nem számított a szombaton neki átadott elismerésre, amit nem kaphatott volna meg, ha nincs mögötte a csapat.



„Új a rendszerünk, sok az új játékos, alkalmazkodnunk kell egymáshoz, emiatt kicsit lassan és puhán kezdtünk a Cegléd elleni bajnokin. A nagyszünetben változtattunk a mentalitásunkon, és a végeredmény megmutatja, hogy ez jól sikerült. A szerdai meccs meghatározó lesz az idényünkre vonatkozóan, egy kis előnyt jelent nekünk a hazai pálya, de az ellenfél kerete jó és tapasztaltabb a miénknél. Vannak magas játékosai, agresszív hátvédjei, nagyon kemény védekezésre lesz szükségünk, emellett támadásban gyorsan és okosan kell játszanunk, negyven percen át maximálisan koncentrálva. Sok mindenen dolgoznunk kell még, de az összhang rendben van, fiatalos energiát árasztunk magunkból. A legnagyobb erősségünk az lehet, ha igazi csapatként kosárlabdázunk” – mondta Friskovec.



NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb)