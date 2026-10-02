Harapás miatt kizártak egy kínai cselgáncsozót az Ázsiai Játékokról

Tangot a negyeddöntőben zárták ki, miután riválisa, Maeda Rin menet közben mutatta a bírónak a harapásnyomot a karján. Az esetet a zsűri visszanézte, majd határozott a kínai cselgáncsozó sorsáról, aki ugyan a tatamin vitatta a döntést, de aztán kezet fogott a japán sportolóval és elhagyta a küzdőteret, újságíróknak viszont nem nyilatkozott.

„Még nem történt velem ilyen, ezért nem is tudtam, mire számíthatok, de mindenképpen szólni akartam a bírónak” – mondta a nap végén Maeda, hozzátéve, hogy a harapás nem múlt el nyomtalanul, fájt a karja tőle, de a tatamin, mérkőzés közben nem zavarta.