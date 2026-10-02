Nemzeti Sportrádió

Harapás miatt kizártak egy kínai cselgáncsozót az Ázsiai Játékokról

2026.10.02. 15:10
null
Tang Csing (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tang Csing cselgáncs Ázsiai Játékok
Beleharapott ellenfele alkarjába, ezért kizárták az Ázsiai Játékokról a kínaiak cselgáncsozóját, a női 70 kilogrammban szereplő Tang Csinget.

Tangot a negyeddöntőben zárták ki, miután riválisa, Maeda Rin menet közben mutatta a bírónak a harapásnyomot a karján. Az esetet a zsűri visszanézte, majd határozott a kínai cselgáncsozó sorsáról, aki ugyan a tatamin vitatta a döntést, de aztán kezet fogott a japán sportolóval és elhagyta a küzdőteret, újságíróknak viszont nem nyilatkozott.

„Még nem történt velem ilyen, ezért nem is tudtam, mire számíthatok, de mindenképpen szólni akartam a bírónak” – mondta a nap végén Maeda, hozzátéve, hogy a harapás nem múlt el nyomtalanul, fájt a karja tőle, de a tatamin, mérkőzés közben nem zavarta.

 

Tang Csing cselgáncs Ázsiai Játékok
Legfrissebb hírek

Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

Egyéb egyéni
2026.09.29. 17:38

Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

Egyéb egyéni
2026.09.28. 17:55

Világcsúcsot úszott a japánok 17 éves tehetsége férfi 200 méter mellen

Úszás
2026.09.24. 11:29

Ázsiai Játékok: ezüstérmes az afgán kerékpárosnő, aki férfinak álcázta magát

Kerékpár
2026.09.23. 15:25

Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.09.23. 12:10

Pupp sikerét hozta a szkopjei cselgáncs Ek-verseny

Egyéb egyéni
2026.09.20. 19:11

Malőr az Ázsiai Játékokon: a déli helyett az észak-koreai himnuszt játszották el

Egyéb egyéni
2026.09.18. 14:54

Cselgáncs-vb: tizenkét fős a magyar csapat

Egyéb egyéni
2026.09.15. 10:44