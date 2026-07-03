Női kosárlabda: Franciaországban folytatja Papp Klaudia

A lyoni klub közleményében arról ír, hogy a 29 éves irányító „a Sopronnal jelentős tapasztalatokat gyűjtött, így hatalmas taktikai érettséggel bír.” Emellett kiemelik Papp játékának erősségeit: remek külső dobásait, értékes védőmunkáját, amellyel új csapatának nagy erőssége lehet.

Papp áprilisban a női Magyar Kupa döntőjében egy könyöklés után szenvedett súlyos sérülést: a portugál Carolina Rodrigues könyökkel találta el a fejét, és mint utóbb kiderült: eltört a felső állkapocscsontja, és elmozdult több foga is.