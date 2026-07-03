Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda: Franciaországban folytatja Papp Klaudia

H. Á.H. Á.
2026.07.03. 20:28
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Lyon kosárlabda Papp Klaudia Sopron Basket női kosárlabda
A francia élvonalban szereplő Lyon ASVEL Féminin hivatalos felületein közölte pénteken este, hogy a következő idényben a csapat játékosa lesz a Sopron és a magyar 3x3-as kosárlabda-válogatott irányítója, Papp Klaudia.

 

A lyoni klub közleményében arról ír, hogy a 29 éves irányító „a Sopronnal jelentős tapasztalatokat gyűjtött, így hatalmas taktikai érettséggel bír.” Emellett kiemelik Papp játékának erősségeit: remek külső dobásait, értékes védőmunkáját, amellyel új csapatának nagy erőssége lehet.

Papp áprilisban a női Magyar Kupa döntőjében egy könyöklés után szenvedett súlyos sérülést: a portugál Carolina Rodrigues könyökkel találta el a fejét, és mint utóbb kiderült: eltört a felső állkapocscsontja, és elmozdult több foga is. 

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Lyon kosárlabda Papp Klaudia Sopron Basket női kosárlabda
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