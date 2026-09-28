WNBA: kitüntették Juhász Dorka edzőjét és csapattársát

Cheryl Reeve, a Juhász Dorkát is soraiban tudó Minnesoty Lynxet irányító szakember kapta – rekordot jelentő ötödik alkalommal – az idény legjobb edzőjének járó díjat, míg Olivia Milest választották a legjobb újoncnak.

Miles vitathatatlanul a legjobb elsőéves volt a WNBA-ben, 40 meccset játszott, átlagban 19.8 pontot dobott, 6 asszisztja és 4.7 lepattanója volt, mezőnykísérleteinek 49.2, hárompontosainak 38.8, büntetőinek pedig a 87 százaléka volt sikeres.

Reeve ezt megelőzően 2011-ben, 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben volt az év edzője, a Lynxszel pedig négyszer nyert bajnoki címet (2011, 2013, 2015, 2017). A mostani szavazáson a lehetséges 74-ből 40 voksot kapott.

Az alapszakaszelső Minnesota vasárnap hazai pályán 91–75-re elvesztette a New York Liberty elleni első rájátszás-mérkőzést, így a Lynx csak akkor jut elődöntőbe, ha kétszer legyőzi riválisát. Juhász a playoff-nyitányon nyolc percet töltött a pályán, ezalatt egy gólpassz került a neve mellé.