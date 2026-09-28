Nemzeti Sportrádió

WNBA: kitüntették Juhász Dorka edzőjét és csapattársát

2026.09.28. 19:13
Díjazottak egymás közt: Chery Reeves (jobbra) Olivia Milesnak magyaráz (Fotó. Getty Images)
Címkék
Olivia Miles Cheryl Reeve Juhász Dorka WNBA Minnesota Lynx
A Juhász Dorkát foglalkoztató Minnesota Lynx vezetőedzője, Cheryl Reeve, valamint a csapat újonca, Olivia Miles rangos elismerésben részesült az észak-amerikai női kosárlabdaligában (WNBA).

Cheryl Reeve, a Juhász Dorkát is soraiban tudó Minnesoty Lynxet irányító szakember kapta – rekordot jelentő ötödik alkalommal – az idény legjobb edzőjének járó díjat, míg Olivia Milest választották a legjobb újoncnak.

Miles vitathatatlanul a legjobb elsőéves volt a WNBA-ben, 40 meccset játszott, átlagban 19.8 pontot dobott, 6 asszisztja és 4.7 lepattanója volt, mezőnykísérleteinek 49.2, hárompontosainak 38.8, büntetőinek pedig a 87 százaléka volt sikeres.

Reeve ezt megelőzően 2011-ben, 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben volt az év edzője, a Lynxszel pedig négyszer nyert bajnoki címet (2011, 2013, 2015, 2017). A mostani szavazáson a lehetséges 74-ből 40 voksot kapott.

Az alapszakaszelső Minnesota vasárnap hazai pályán 91–75-re elvesztette a New York Liberty elleni első rájátszás-mérkőzést, így a Lynx csak akkor jut elődöntőbe, ha kétszer legyőzi riválisát. Juhász a playoff-nyitányon nyolc percet töltött a pályán, ezalatt egy gólpassz került a neve mellé.

 

Olivia Miles Cheryl Reeve Juhász Dorka WNBA Minnesota Lynx
Legfrissebb hírek

WNBA: hazai vereséggel kezdte a rájátszást Juhász Dorka csapata

Kosárlabda
22 órája

WNBA: Juhász Dorka csapata fölényes győzelemmel, az első helyen zárta az alapszakaszt

Amerikai sportok
2026.09.25. 08:35

WNBA: kikapott, de megnyerte az alapszakaszt Juhász Dorka csapata

Amerikai sportok
2026.09.23. 08:58

WNBA: Juhász Dorka csapata megszakította rossz sorozatát, közel az alapszakasz-elsőség

Amerikai sportok
2026.09.21. 07:55

Közeleg a WNBA-alapszakasz vége, dőlnek a ligarekordok

Amerikai sportok
2026.09.20. 11:52

WNBA: Juhász Dorkáék kikaptak a New York Libertytől

Kosárlabda
2026.09.19. 08:56

WNBA: az Atlanta friss világbajnoka megdöntötte a liga triplarekordját

Amerikai sportok
2026.09.18. 09:16

„Büszkék lehetünk” – értékeltük a női kosárlabda-válogatott vb-szereplését

Kosárlabda
2026.09.13. 09:59