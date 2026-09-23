WNBA: kikapott, de megnyerte az alapszakaszt Juhász Dorka csapata

A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos 32 percet töltött a pályán, és ezalatt 12 lepattanó, 5 pont és 6 gólpassz került a neve mellé. Az indianapolisi együttesben a számos WNBA-rekordot tartó Caitlin Clark – aki tagja volt a másfél hete Berlinben világbajnok amerikai válogatottnak – 27 pontot szórt.

Mivel az üldöző Golden State Valkyries alulmaradt Portlandben, a 32/11-es mérleggel ligaelső Minnesota – noha még egy mérkőzése hátravan – már megnyerte az alapszakaszt, így első kiemeltként kezdi majd a vasárnap rajtoló rájátszást. A 31/12-vel álló Valkyries az utolsó fordulóban még utolérheti Juhászékat, az egymás elleni összevetésben viszont 3–1-gyel a Lynx a jobb.