WNBA: kikapott, de megnyerte az alapszakaszt Juhász Dorka csapata
Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx 96–77-re kikapott az Indiana Fever vendégeként kedden az észak-amerikai női kosárlabdaligában (WNBA), ugyanakkor eldőlt, hogy így is megnyerte az alapszakaszt.
A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos 32 percet töltött a pályán, és ezalatt 12 lepattanó, 5 pont és 6 gólpassz került a neve mellé. Az indianapolisi együttesben a számos WNBA-rekordot tartó Caitlin Clark – aki tagja volt a másfél hete Berlinben világbajnok amerikai válogatottnak – 27 pontot szórt.
Mivel az üldöző Golden State Valkyries alulmaradt Portlandben, a 32/11-es mérleggel ligaelső Minnesota – noha még egy mérkőzése hátravan – már megnyerte az alapszakaszt, így első kiemeltként kezdi majd a vasárnap rajtoló rájátszást. A 31/12-vel álló Valkyries az utolsó fordulóban még utolérheti Juhászékat, az egymás elleni összevetésben viszont 3–1-gyel a Lynx a jobb.
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