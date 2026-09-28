Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: három meccset játszik Horvátországban az U18-as válogatott

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2026.09.28. 17:40
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labdarúgás U18-as nemzetközi torna utánpótlás Horvátország utánpótlássport
Nemzetközi tornán vesz részt e héten a férfi U18-as együttes, amely Katar, Algéria és Olaszország ellen lép pályára.

Vasárnap érkezett meg Horvátországba a férfi U18-as válogatott, amely a Zágrábhoz közeli Zapresicben és Samoborban lép pályára a keddtől vasárnap tartó nemzetközi tornán.

„Nagyon hasznos, hogy már a horvátországi indulás előtt is volt időnk edzeni. Ritka az olyan alkalom,

– említette többek között az mlsz.hu-nak Jeremiás Gergő szövetségi edző.

Jeremiás az ellenfelekről elmondta, hogy a katariak gyorsak, azt, igyekeznek létszámfölényes helyzeteket kialakítani. Szerinte az algériaiak fizikailag erősek, főleg a védekezésre koncentrálnak, az olaszok pedig a játék minden elemében jók.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI

Szeptember 29., kedd, 15 óra: Katar–Magyarország
Október 2., péntek 12.30: Algéria–Magyarország
Október 4., vasárnap, 10.30: Olaszország–Magyarország
A KERET

Kapusok: Balogh Barnabás (Honvéd),Osoici Stefan (Brugge)

Védők: Béres Benedek (ETO), Bíró Bence (FTC),Dubecz János (Videoton), Papp Máté (Ajka), Russnák Áron (Honvéd), Szabados Dániel (Chicago FC), Szendrei Bence (MTK), Vincze Tamás (DVSC)

Középpályások: Balaskó Milán (Honvéd), Erdei Zsombor (Puskás Akadémia). Polonkai Noel (Austria Wien), Serucza Márk (Vasas), Tóth Miklós (MTK), Varga Dániel (MTK)

Támadók: Berekméri-Szigeti Ákos (Videoton), Czuppon Bálint (ETO), Egervári Ádám (Gödöllő), Görög Vincent (MTK), Gyánó Marcell (Újpest), Wiesner Balázs (Paks)
labdarúgás U18-as nemzetközi torna utánpótlás Horvátország utánpótlássport
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