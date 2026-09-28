Russell őszig tartogatta az idény előtt várt csúcsteljesítményt

A HÉT REKORDJA. A Mercedes a 252. futamgyőzelmét aratta a Formula–1-ben motorszállítóként, ezzel megelőzte a Ferrarit az örökranglista élén. A német márka 1954-ben és 1955-ben kilenc győzelmet aratott saját gyári csapatával, majd hosszú időre eltűnt az F1-ből, és az 1990-es években motorszállítóként tért vissza. A gyári istálló 2010-es visszatéréséig a McLaren és egy évig a Brawn GP partnereként halmozta a győzelmeket, aztán jött a 2014-től 2020-ig tartó sikerkorszak. Az utóbbi években a McLaren és a gyári istálló is ontotta a sikereket, és a Mercedes elsuhant az F1-ben 1950 óta rendszeresen szereplő, futamgyőzelmeit 1951 óta gyarapító Ferrari mellett.

A Mercedes-motor győzelmei csapatonként

Mercedes 142

McLaren 101

Brawn 8

Racing Point 1

A Mercedes-motor győzelmei pilótánként

Lewis Hamilton 105

Nico Rosberg 23

Mika Häkkinen 20

Jenson Button 14

Lando Norris 13

David Coulthard 12

Valtteri Bottas 10

Oscar Piastri, Kimi Räikkönen 9-9

Juan Manuel Fangio, Kimi Antonelli, George Russell 8-8

Fernando Alonso 4

Juan Pablo Montoya 3

Rubens Barrichello 2

Stirling Moss, Heikki Kovalainen, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez 1-1

Juan Manuel Fangio 1954-ben Franciaországban aratta a Mercedes és a Mercedes-motorok első F1-es futamgyőzelmét (Fotó: Getty Images)

A HÉT PLETYKÁJA. Christian Horner, a Red Bull korábbi csapatfőnöke a brit The Timesnak adott interjújában azt mondta, csapattulajdonosként tervez visszatérni az F1-be, de van egy istálló, amelyhez úgy is csatlakozna, hogy nem vásárol benne részesedést, hanem alkalmazottként dolgozna csapatvezetői pozícióban, mégpedig a Ferrarinál. Miután az Azeri Nagydíjon Lewis Hamilton úgy vesztett pontokat Kimi Antonellivel szemben, hogy tíz hellyel előrébb rajtolt, és már 103 pontos hátránya van az olaszhoz képest, a Ferrari alighanem idén is lemondhat a világbajnoki álmairól. Frédéric Vasseur a negyedik idényét tölti a Scuderia csapatfőnökeként, és bár idén futamokat is nyert az olasz csapat, a legnagyobb célt megint nem sikerül elérnie. Ki tudja, hogy a Ferrari vezetőségének mikor fogy el a türelme és gondolja úgy, hogy tesz egy próbát az önmagát felajánló Hornerrel? Az utolsó Red Bull-os éveit botrányok jellemezték, de a rengeteg siker mégiscsak mellette szól – és Bakiban Vasseur maga is elismerte, hogy Horner felajánlkozása a csapaton belül is bizonytalanságot okozhat.

A HÉT HIBÁJA. Az Azeri Nagydíjon Alex Albon balesete miatt a pályára küldték a biztonsági autót, amely összeszedte egy bolyba a mezőnyt. Az újraindításnál Franco Colapinto nagyon elmérte a féktávot az egyes kanyar belső ívén, és úgy belecsúszott csapattársa, Pierre Gasly Alpine-jába, hogy az a jobbján forduló Lando Norris McLarenjével együtt használhatatlanná vált. Ritkán látni ilyen rosszul kiszámított manővert az F1-ben, Norris mérgében azt követelte, hogy tiltsák el egy futamtól Colapintót, de ezt George Russell és Max Verstappen is túlzásnak tartja, szerintük ez egy apró hiba volt súlyos következményekkel. Colapinto bocsánatot kért az eset miatt, és végül is csak öt rajthelyes büntetést visz magával Malajziába.