Russell őszig tartogatta az idény előtt várt csúcsteljesítményt
A HÉT NYERTESE. George Russell úgy uralta az azeri hétvégét, ahogy eddig még sohasem. A tavalyi Kanadai Nagydíj után másodszor nyert úgy, hogy az övé volt a pole pozíció és a leggyorsabb kör is. Ám ezúttal a mesterhármas mellé karrierje során először a grand slamet is feljegyezhette – rajt–cél győzelmet aratott. A Formula–1 történetében ő a 29., akinek ez sikerült, a mostani mezőnyből Lewis Hamilton, Max Verstappen (6-6), Fernando Alonso, Charles Leclerc, Oscar Piastri és Kimi Antonelli után ő a hetedik, akinek összejött. Érdekes, hogy az idény elején a Mercedes kiemelkedő teljesítményét látva mindenki ilyen teljesítményre számított Russelltől, de az idény 15. futamáig kellett várni rá. Nico Rosberg 2016-os és Max Verstappen tavalyi sikere után az angol a harmadik, aki rajt–cél győzelmet aratott Azerbajdzsánban.
A HÉT MENTÉSE. Nem került eddig ebbe a kategóriába idén Kimi Antonelli, az olasz vb-éllovas azonban a pénteki időmérőn tőle szokatlan hibát követett el, összetörte az autóját, ami miatt szombaton csak a 16. helyről rajtolhatott el. A Monzában a mezőny végéről indulva nyerő Antonellinek a győzelemre most esélye sem volt, az első kört a 17. helyen fejezte be, és bár szépen araszolt előre, az ötödik helyezéséhez szerencse is kellett. És kellett hozzá a tőle annál inkább megszokott hibátlan versenyzés, amiből erőt meríthet a malajziai folytatásra is – amelyet 66 pontos előnyből vár. „Úgy vezettem, mint a nagymamám, csak arra figyeltem, hogy ne hibázzak” – mondta a verseny után.
A HÉT REKORDJA. A Mercedes a 252. futamgyőzelmét aratta a Formula–1-ben motorszállítóként, ezzel megelőzte a Ferrarit az örökranglista élén. A német márka 1954-ben és 1955-ben kilenc győzelmet aratott saját gyári csapatával, majd hosszú időre eltűnt az F1-ből, és az 1990-es években motorszállítóként tért vissza. A gyári istálló 2010-es visszatéréséig a McLaren és egy évig a Brawn GP partnereként halmozta a győzelmeket, aztán jött a 2014-től 2020-ig tartó sikerkorszak. Az utóbbi években a McLaren és a gyári istálló is ontotta a sikereket, és a Mercedes elsuhant az F1-ben 1950 óta rendszeresen szereplő, futamgyőzelmeit 1951 óta gyarapító Ferrari mellett.
A Mercedes-motor győzelmei csapatonként
Mercedes 142
McLaren 101
Brawn 8
Racing Point 1
A Mercedes-motor győzelmei pilótánként
Lewis Hamilton 105
Nico Rosberg 23
Mika Häkkinen 20
Jenson Button 14
Lando Norris 13
David Coulthard 12
Valtteri Bottas 10
Oscar Piastri, Kimi Räikkönen 9-9
Juan Manuel Fangio, Kimi Antonelli, George Russell 8-8
Fernando Alonso 4
Juan Pablo Montoya 3
Rubens Barrichello 2
Stirling Moss, Heikki Kovalainen, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez 1-1
A HÉT PLETYKÁJA. Christian Horner, a Red Bull korábbi csapatfőnöke a brit The Timesnak adott interjújában azt mondta, csapattulajdonosként tervez visszatérni az F1-be, de van egy istálló, amelyhez úgy is csatlakozna, hogy nem vásárol benne részesedést, hanem alkalmazottként dolgozna csapatvezetői pozícióban, mégpedig a Ferrarinál. Miután az Azeri Nagydíjon Lewis Hamilton úgy vesztett pontokat Kimi Antonellivel szemben, hogy tíz hellyel előrébb rajtolt, és már 103 pontos hátránya van az olaszhoz képest, a Ferrari alighanem idén is lemondhat a világbajnoki álmairól. Frédéric Vasseur a negyedik idényét tölti a Scuderia csapatfőnökeként, és bár idén futamokat is nyert az olasz csapat, a legnagyobb célt megint nem sikerül elérnie. Ki tudja, hogy a Ferrari vezetőségének mikor fogy el a türelme és gondolja úgy, hogy tesz egy próbát az önmagát felajánló Hornerrel? Az utolsó Red Bull-os éveit botrányok jellemezték, de a rengeteg siker mégiscsak mellette szól – és Bakiban Vasseur maga is elismerte, hogy Horner felajánlkozása a csapaton belül is bizonytalanságot okozhat.
A HÉT HIBÁJA. Az Azeri Nagydíjon Alex Albon balesete miatt a pályára küldték a biztonsági autót, amely összeszedte egy bolyba a mezőnyt. Az újraindításnál Franco Colapinto nagyon elmérte a féktávot az egyes kanyar belső ívén, és úgy belecsúszott csapattársa, Pierre Gasly Alpine-jába, hogy az a jobbján forduló Lando Norris McLarenjével együtt használhatatlanná vált. Ritkán látni ilyen rosszul kiszámított manővert az F1-ben, Norris mérgében azt követelte, hogy tiltsák el egy futamtól Colapintót, de ezt George Russell és Max Verstappen is túlzásnak tartja, szerintük ez egy apró hiba volt súlyos következményekkel. Colapinto bocsánatot kért az eset miatt, és végül is csak öt rajthelyes büntetést visz magával Malajziába.
A HÉT FURCSA DÖNTÉSE. Amíg Colapinto megkapta a maga büntetését, az ugyanannál az újraindításnál néhány méterrel hátrébb a féktávot ugyanúgy elnéző Arvid Lindblad esetében semmilyen szankció sem született. A Racing Bulls újonca a saját csapattársát, Liam Lawsont lökte ki, s bár az új-zélandi tovább tudott menni, a pontszerzésről lemaradt. A sportfelügyelő testület versenybalesetnek minősítette az ütközésüket. „Arvid hetedik lett, a csapatnak jó a pontszerzés, nyilván nem fogom bepanaszolni a csapattársamat, hogy elvegyék a pontjainkat. Nem értem, miért nem büntették meg, hiszen nemcsak kiforgatott, az autóm padlólemezét is tönkretette” – mondta a verseny után Lawson, akihez az interjúk alatt ment oda bocsánatot kérni Lindblad.
A HÉT KÖZLEMÉNYE. Az Alpine vasárnap közleményt volt kénytelen közzétenni, miután Franco Colapinto szombati manővere után az internetes fórumokon és a közösségi médiában minősíthetetlen üzenetekkel bombázták az argentin pilótát. Nem először támadták Colapintót ilyen módon, ezért a zaklatók viselkedését elítélő Alpine jelezte, a többi csapattal, az F1 vezetőivel és az FIA-val közösen dolgoznak azért, hogy kiszűrjék az ilyen kommenteket. „Az online zaklatás sajnos általánossá vált, de nem tolerálhatjuk tovább. Közösen keressük a megoldást, amely segítségével elejét vehetjük ennek” – állt a közleményben. Lando Norris nyilatkozata csak olaj volt a tűzre, a McLaren pilótája utóbb bocsánatot kért Colapintótól azért, hogy azt mondta, az argentin nem F1-es szintű versenyző.
A HÉT FÉLREÉRTÉSE. Nem Lindblad büntetésének elmaradása volt az egyetlen sportfelügyelői furcsaság az Azeri Nagydíjon. Gabriel Bortoleto amiatt kapott tíz másodperces büntetést, mert sárga zászlós figyelmeztetés mellett előzte meg Sergio Pérezt a Colapinto-féle baleset után. A versenyirányításban is kisebb káosz alakult ki: a balesetet követően a pályabírókart valaki arra utasította, hogy dupla sárga zászlót lengessenek, egyúttal mutassák a biztonsági autó újbóli beküldését jelző SC feliratú táblát. Csakhogy a versenyigazgató ekkor még nem rendelte el a safety car visszaküldését, így az autók fedélzeti kijelzőjén nem jelent meg ez a felirat, és Bortoleto a csapattól azt hallotta a rádión, hogy nincs újabb biztonsági időszak – ezért előzött. A sportfelügyelők elismerték, hogy hiba volt a rendszerben, ám a brazil magyarázatát nem fogadták el, mert ha a pálya szélén jelzik a veszélyt, azt akkor is komolyan kell vennie, ha az elektronikus rendszerben ennek nincs nyoma.
A KÖVETKEZŐ FUTAM FURCSASÁGA. A vb következő állomása a Bahreini Nagydíj lesz, amelyet rendhagyó módon Malajziában rendeznek meg. A Bahreini GP április 12-én lett volna Szahírban, de az iráni konfliktus kitörése után törölték a térség sporteseményeit, így az F1-es futamot is. A bahreini szervezők azonban megegyeztek a sepangi pálya tulajdonosaival és az F1 irányítóival, hogy úgy megrendezik a futamukat Malajziában, hogy minden költséget ők állnak, viszont a bevétel is őket illeti majd. Ez lesz az első Formula–1-es futam Sepangban 2017 óta, a malajziaiak a túl magas rendezési költségek és a helyiek MotoGP-hez mérten alacsony érdeklődése miatt nem újítottak szerződést a Formula One Managementtel. A 2017-es mezőnyből csak tíz pilóta áll rajthoz az idei futamon.
AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|0.196 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|10.704 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|14.136 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|14.512 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|22.382 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|31.159 mp h.
|8.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|31.189 mp h.
|9.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|31.929 mp h.
|10.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|32.416 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|33.231 mp h.
|12.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|34.013 mp h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|34.230 mp h.
|14.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|36.401 mp h.
|15.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|41.400 mp h.
|16.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|36
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|35
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|35
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|29
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|302
|2.
|George Russell
|236
|3.
|Lewis Hamilton
|199
|4.
|Lando Norris
|186
|5.
|Charles Leclerc
|179
|6.
|Max Verstappen
|163
|7.
|Oscar Piastri
|120
|8.
|Isack Hadjar
|86
|9.
|Liam Lawson
|59
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|37
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|20
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Esteban Ocon
|7
|16.
|Nico Hülkenberg
|7
|17.
|Carlos Sainz
|7
|18.
|Alexander Albon
|5
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|538
|2.
|Ferrari
|378
|3.
|McLaren-Mercedes
|306
|4.
|Red Bull-Ford
|263
|5.
|Racing Bulls-Ford
|83
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|27
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:45.387
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:43.347
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:43.922
|Időmérő
|1. Russell 1:42.526
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00