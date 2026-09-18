WNBA: az Atlanta friss világbajnoka megdöntötte a liga triplarekordját
Rhyne Howardnak az idényben volt olyan mérkőzése, amelyiken nyolc triplát dobott be, ötöt-hatot többször is a helyére küldött, így most egy is elég volt ahhoz, hogy megelőzze az előző rekordot 2023-ban felállító Sabrina Ionescut. Az atlantai dobóhátvédnek a Connecticut elleni egyetlen távoli találata hozta meg a 129. sikeres tripláját az idényben, a New York Libertyt erősítő Ionescu három éve 128-cal zárta az idényt.
Az atlantaiak közül igencsak kitett magáért a Howardhoz hasonlóan múlt héten szintén világbajnoki címet szerző Angel Reese is, 30 pont és 10 lepattanó került a neve mellé mindössze 25 percnyi játékidő alatt – ez volt az idénybeli 30. dupla duplája.
Tartja kiváló formáját a Dallas Wings és a Las Vegas Aces is, előbbi sorozatban ötödször, utóbbi negyedszer nyert. A Los Angeles Sparks ellen 97–77-re nyerő dallasiak soraiban Jessica Shepard idénybeli ötödik tripla dupláját érte el (13 pont, 11 lepattanó, 12 assziszt), míg a Las Vegas-i Jackie Young (ő is aranyérmes lett a vb-n) 35 ponttal vette ki a részét a Seattle Storm elleni 114–77-es diadalból – és az első negyedbeli 22 pontjával ő is beállított egy ligacsúcsot.
Az Atlanta, a Dallas és a Las Vegas ott lesz a rájátszás mezőnyében, akárcsak Juhász Dorka csapata, a liga tabelláját vezető Minnesota Lynx, amely magyar idő szerint szombatra virradóra a New York ellen játssza le a vb utáni első mérkőzését.