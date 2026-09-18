WNBA: az Atlanta friss világbajnoka megdöntötte a liga triplarekordját

Rhyne Howardnak az idényben volt olyan mérkőzése, amelyiken nyolc triplát dobott be, ötöt-hatot többször is a helyére küldött, így most egy is elég volt ahhoz, hogy megelőzze az előző rekordot 2023-ban felállító Sabrina Ionescut. Az atlantai dobóhátvédnek a Connecticut elleni egyetlen távoli találata hozta meg a 129. sikeres tripláját az idényben, a New York Libertyt erősítő Ionescu három éve 128-cal zárta az idényt.

MAKING HISTORY FROM DEEP 🚨



With her 129th three of the season, Rhyne Howard now holds the WNBA record for most 3-pointers made in a single season!



CON-ATL | League Pass | 2026 Postseason Push | @DKSports

Tap to watch: https://t.co/q88Pfhx1os pic.twitter.com/QU3eJw9PCB — WNBA (@WNBA) September 18, 2026

Az atlantaiak közül igencsak kitett magáért a Howardhoz hasonlóan múlt héten szintén világbajnoki címet szerző Angel Reese is, 30 pont és 10 lepattanó került a neve mellé mindössze 25 percnyi játékidő alatt – ez volt az idénybeli 30. dupla duplája.

Angel Reese paved the way to victory 😤



In the @AtlantaDream's win over the Sun, Reese had the hot hand recording her second career game with 30+ PTS and 10+ REB!



30 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 BLKS | 11-14 FG



2026 Postseason Push | @DKSports | #WNBASeason30 pic.twitter.com/Na1aBBAFtQ — WNBA (@WNBA) September 18, 2026

Tartja kiváló formáját a Dallas Wings és a Las Vegas Aces is, előbbi sorozatban ötödször, utóbbi negyedszer nyert. A Los Angeles Sparks ellen 97–77-re nyerő dallasiak soraiban Jessica Shepard idénybeli ötödik tripla dupláját érte el (13 pont, 11 lepattanó, 12 assziszt), míg a Las Vegas-i Jackie Young (ő is aranyérmes lett a vb-n) 35 ponttal vette ki a részét a Seattle Storm elleni 114–77-es diadalból – és az első negyedbeli 22 pontjával ő is beállított egy ligacsúcsot.

Jackie Young's first quarter numbers speak for themselves ⤵️



22 PTS | 3 3PM | 8-9 FG



She ties the WNBA record for most points in the opening 10 minutes! https://t.co/EO9Izzy8lq pic.twitter.com/Y5oGLfLjEB — WNBA (@WNBA) September 18, 2026

Az Atlanta, a Dallas és a Las Vegas ott lesz a rájátszás mezőnyében, akárcsak Juhász Dorka csapata, a liga tabelláját vezető Minnesota Lynx, amely magyar idő szerint szombatra virradóra a New York ellen játssza le a vb utáni első mérkőzését.