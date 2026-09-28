Nemzeti Sportrádió

Jurek Gábor és Szűcs Tamás is bekerült az északírek elleni kezdőcsapatba

V. J.V. J.
2026.09.28. 19:37
null
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország
Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre!


ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Belfast, Windsor Park, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly, Donley, Price. Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
A kispadon: C. Hazard, Peacock-Farrel (kapusok), Forbes, D. Charles, C. O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, Graham, Magennis
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Szűcs T. – Jurek, Szoboszlai, Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Osváth, Szűcs K., Markgráf, Vitális, Bárány, Nagy Zs., Várkonyi, Tóth M., Tóth A., Doktorics

 

Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország
Legfrissebb hírek

Nemzetek Ligája: Észak-Írország–Magyarország

Magyar válogatott
1 perce

Vida Máté: Jurek Gábor kezdőcsapatba tétele remek ötletnek tűnik

Magyar válogatott
18 perce

NL: Ciprus mindent kihagyott Rigában, idegenben nyert Montenegró

Minden más foci
31 perce

Nem segített a kapitányváltás a grúzokon, akik az ukránok ellen sem tudtak nyerni

Minden más foci
36 perce

Klubja is megerősítette Redzic felépülésének a hosszát

Magyar válogatott
1 órája

Olvasóinknál Tóth Alex venné át Csongvai helyét a kezdőcsapatban, Jurek Gábor kezdene a csatársorban

Magyar válogatott
7 órája

Nemzetek Ligája: két Liverpool-játékos is megsérült

Angol labdarúgás
7 órája

Kiss Bálint vezeti a magyar–litván U21-es Eb-selejtezőt

Magyar válogatott
7 órája