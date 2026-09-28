NFL: egy próbát megér? Bukott első körösért cserélt a Giants kezdőirányítója sérülése után

Az elmúlt évek sikertelensége után, a tavalyi ígéretes draftosztállyal együtt, immár a Baltimore Ravens-legenda John Harbaugh főedző vezetésével igyekszik újra élcsapattá válni az NFL-ben a New York Giants, amely remekül, egy Dallas Cowboys elleni sikerrel kezdte a szezont, hogy aztán egyből a második héten elveszítse sérülés miatt másodéves kezdőirányítóját, Jaxson Dartot.

A fiatal QB-t a héten meg kellett műteni, a teljes hátralévő idényt kihagyja, a Giants azonban nem törődhet ebbe bele, hiszen az LA Ramstől ugyan kikapott, a Tennessee Titanst vasárnap megverte, így 2–1-es mérleget tudhat magáénak.

A csereirányító a korábbi 1/1-es, veterán Jameis Winston, de ő az elmúlt két héten nem győzött meg sokakat, meg aztán mögötte is megüresedett egy hely, így a franchise lépett, s elhozta egy ötödik körös draftcetliért cserébe J.J. McCarthyt a Minnesota Vikingstól.

A még mindig csak 23 éves QB a 2024-es draft első körének 10. helyén kelt el, újoncidényét sérülés miatt kihagyta, tavaly pedig 10 meccsen kezdett, de összességében pocsékul teljesített. A mérlege 6–4 volt, ami még rendben is lenne, de ehhez egy 10 TD-s, 11 INT-es mutató párosult. A Vikings előbb leültette, majd a friss szezont már harmadik számú irányítóként kezdte, így nem meglepő, hogy egy ötödik körért elengedték Minnesotából. Meglátjuk, él-e az új eséllyel.