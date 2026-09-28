Nemzeti Sportrádió

NFL: egy próbát megér? Bukott első körösért cserélt a Giants kezdőirányítója sérülése után

CS. M.CS. M.
2026.09.28. 18:47
J.J. McCarthy megkapja a második esélyt, de él-e vele? (Fotó: Getty Images)
Címkék
NFL J.J. McCarthy NYG New York Giants Minnesota Vikings
Hivatalos: a New York Giants egy ötödik körös draftcetliért cserébe szerződtette az irányító J.J. McCarthyt a Minnesota Vikingsből.

 

Az elmúlt évek sikertelensége után, a tavalyi ígéretes draftosztállyal együtt, immár a Baltimore Ravens-legenda John Harbaugh főedző vezetésével igyekszik újra élcsapattá válni az NFL-ben a New York Giants, amely remekül, egy Dallas Cowboys elleni sikerrel kezdte a szezont, hogy aztán egyből a második héten elveszítse sérülés miatt másodéves kezdőirányítóját, Jaxson Dartot.

A fiatal QB-t a héten meg kellett műteni, a teljes hátralévő idényt kihagyja, a Giants azonban nem törődhet ebbe bele, hiszen az LA Ramstől ugyan kikapott, a Tennessee Titanst vasárnap megverte, így 2–1-es mérleget tudhat magáénak.

A csereirányító a korábbi 1/1-es, veterán Jameis Winston, de ő az elmúlt két héten nem győzött meg sokakat, meg aztán mögötte is megüresedett egy hely, így a franchise lépett, s elhozta egy ötödik körös draftcetliért cserébe J.J. McCarthyt a Minnesota Vikingstól.

A még mindig csak 23 éves QB a 2024-es draft első körének 10. helyén kelt el, újoncidényét sérülés miatt kihagyta, tavaly pedig 10 meccsen kezdett, de összességében pocsékul teljesített. A mérlege 6–4 volt, ami még rendben is lenne, de ehhez egy 10 TD-s, 11 INT-es mutató párosult. A Vikings előbb leültette, majd a friss szezont már harmadik számú irányítóként kezdte, így nem meglepő, hogy egy ötödik körért elengedték Minnesotából. Meglátjuk, él-e az új eséllyel. 

 

NFL J.J. McCarthy NYG New York Giants Minnesota Vikings
Legfrissebb hírek

Drámai végjátékot követően 56 yardos mezőnygóllal nyert a Baltimore Rióban – videó

Amerikai sportok
14 órája

Öt labdavesztés is belefért a Buffalónak; Washingtonban botlott a címvédő – videó

Amerikai sportok
21 órája

Az NFL szerint nincs ok az aggodalomra a Maracana Stadion gyepszőnyege miatt

Amerikai sportok
2026.09.25. 16:15

A Bijan Robinson vezette Atlanta még mélyebb gödörbe lökte a Packerst – videó

Amerikai sportok
2026.09.25. 07:47

Harry Kane nem zárja ki, hogy az NFL-ben folytassa

Német labdarúgás
2026.09.24. 10:28

Amerikából jöttem: siratjuk a Chargerst, ünnepeljük a Chiefst, Caleb Williams meg...

Amerikai sportok
2026.09.23. 20:24

Adam Vinatieri az Alpokban döntött rekordot – videó

Amerikai sportok
2026.09.23. 09:25

Klasszis támadók mellé kitűnő védelem – ez a Bengals új receptje

Amerikai sportok
2026.09.22. 15:45