Férfi kézi NB I: Frimmel 12 gólt dobott, a Szeged fölényesen verte meg a Gyöngyöst

A Gyöngyös kezdte jobban a találkozót (1–4), a szünetben azonban már négy találat volt a csongrádiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland tíz védéssel vette ki a részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös 36–27 (16–12)

Jegyzőkönyv később...