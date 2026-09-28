Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: Frimmel 12 gólt dobott, a Szeged fölényesen verte meg a Gyöngyöst

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.28. 19:49
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Sebastian Frimmel 12 gólt dobott a bányászoknak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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férfi kézilabda NB I Szeged Gyöngyös
A Szeged hazai pályán 36–27-re nyert a Gyöngyös ellen a férfi kézilabda NB I hétfői találkozóján.

A Gyöngyös kezdte jobban a találkozót (1–4), a szünetben azonban már négy találat volt a csongrádiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland tíz védéssel vette ki a részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ
OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös 36–27 (16–12)
Jegyzőkönyv később...

 

 

férfi kézilabda NB I Szeged Gyöngyös
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