Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: állkapocstöréssel műtötték a BJA fiatal védőjét

2026.09.28. 18:12
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Fotó: Facebook/Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club
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Szivák Gergő Erste Liga BJA HC
Állkapocscsonttöréssel műtötték meg a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia fiatal védőjét, Szivák Gergőt hétfőn.

Állkapocscsonttörés miatt kellett megműteni az Erste Ligában szereplő Budapest Jégkorong Akadémia fiatal játékosát, Szivák Gergőt – adta hírül hivatalos fórumain a klub. A juniorválogatott játékos a beszámoló szerint múlt csütörtökön, Brassóval szemben 3–1-re elveszített hazai mérkőzésen sérült meg.

A 19 éves hokis túl van a műtéten, 14 csavarral rögzítették a törött csontot, és az orvosok szigorú pihenésre ítélték – a hasonló jellegű sérülések rehabilitációs ideje általában majdnem két hónap.

 

Szivák Gergő Erste Liga BJA HC
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