Erste Liga: állkapocstöréssel műtötték a BJA fiatal védőjét

Állkapocscsonttöréssel műtötték meg a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia fiatal védőjét, Szivák Gergőt hétfőn.
Állkapocscsonttörés miatt kellett megműteni az Erste Ligában szereplő Budapest Jégkorong Akadémia fiatal játékosát, Szivák Gergőt – adta hírül hivatalos fórumain a klub. A juniorválogatott játékos a beszámoló szerint múlt csütörtökön, Brassóval szemben 3–1-re elveszített hazai mérkőzésen sérült meg.
A 19 éves hokis túl van a műtéten, 14 csavarral rögzítették a törött csontot, és az orvosok szigorú pihenésre ítélték – a hasonló jellegű sérülések rehabilitációs ideje általában majdnem két hónap.
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