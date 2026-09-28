Erste Liga: állkapocstöréssel műtötték a BJA fiatal védőjét

Állkapocscsonttörés miatt kellett megműteni az Erste Ligában szereplő Budapest Jégkorong Akadémia fiatal játékosát, Szivák Gergőt – adta hírül hivatalos fórumain a klub. A juniorválogatott játékos a beszámoló szerint múlt csütörtökön, Brassóval szemben 3–1-re elveszített hazai mérkőzésen sérült meg.

A 19 éves hokis túl van a műtéten, 14 csavarral rögzítették a törött csontot, és az orvosok szigorú pihenésre ítélték – a hasonló jellegű sérülések rehabilitációs ideje általában majdnem két hónap.