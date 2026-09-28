Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

A férfiak 85 kilós kategóriájában az észak-koreai Ro Kvang Riol zsebelt be két aranyérmet is, miután lökésben 214 kilogrammig jutott, hat kilóval magasabbra, mint a nemzetközi szövetség (IWF) által e fogásnemben megállapított és ez év augusztus elsejétől élt alaprekordja.

Ugyancsak világcsúcsot lökött 211 kilóval a kínai Csen Sun-nan, akinek a rekordja azonban tiszavirág-életűnek bizonyult Ro utolsó sikeres gyakorlata miatt. Az észak-koreai versenyző összetettben 379 kilóra módosította az előző világcsúcsot, amelyet szeptember elseje óta tartott az egyiptomi Esz-Szajjed Abd ar-Rahman Mohamed Junusz 377 kilóval.

Szakításban is megfosztották a 172 kilóval csúcstartó egyiptomit a címtől, mivel a kazah Alekszej Csurkin 173 kilogrammot produkált az első fogásnemben.

A férfiak 95 kilós súlycsoportjában az iráni Ali Alipur teljesítette túl az IWF 395 kilós alaprekordját, éspedig 398 kilogrammos összetett eredményével.