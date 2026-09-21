WNBA: Juhász Dorka csapata megszakította rossz sorozatát, közel az alapszakasz-elsőség

A Minnesota három vereséggel a háta mögött érkezett Uncasville-be, és erős első negyedére alapozva behúzta a meccset. A győztes csapatban Napheesa Collier 23, az első idényét taposó Olivia Miles 21 pontot szerzett – utóbbi megdöntött egy rekordot: megszerezte 770. pontját, ezzel immár ő a liga történetének legeredményesebb újonca (a 769 pontos eddigi csúcsot Caitlin Clark 2024-ben állította fel).

Olivia Miles continues to weave her magic in a 21-point performance ✨ pic.twitter.com/9mjNdHjWRY — NBA Philippines (@NBA_Philippines) September 21, 2026

Juhász Dorka a kispadról érkezve bő tizenhat percet játszott, négy pont, három lepattanó és egy dobásblokkolás került a neve mellé. A Lynx (32 győzelem, 10 vereség) továbbra is vezeti a tabellát a Golden State Valkyries (31, 11) előtt, és jó esélye van arra, hogy az első helyen jusson be a rájátszásba; az alapszakasz csütörtökön ér véget.

A Las Vages Aces (29, 3) a harmadik helyen száguld, sorozatban ötödször győzött, és a Seattle Storm elleni sikernek (98–77) is A'ja Wilson volt a fő kovácsa. Wilson 30 pontot szórt, és a liga történetének első olyan kosárlabdázója lett, aki egynél több idényben (2024, 2026) túljutott az 1000 pontos határon.

A’ja Wilson: ONE OF ONE.



She surpassed 1,000 points tonight, becoming the first player in WNBA history with multiple 1,000-point seasons (2024, 2026)!



She finished with 30 PTS, 8 REB, 4 AST, and 3 STL as the @LVAces won their fifth straight!

pic.twitter.com/AY1Co1tfRg — NBA (@NBA) September 21, 2026

A Los Angeles Sparks nem lesz ott az idei playoffban, de méltóképpen, a Portland Fire magabiztos legyőzésével (105–84) tisztelte meg a klubtörténet legnagyszerűbb játékosát, Lisa Leslie-t, akinek a szobrát – egy másik helyi legenda, Magic Johnson jelenlétében – a nagyszünetben avatták fel a Crypto.com Arena előtt. A négyszeres olimpiai bajnok center az alapításkor (1997) a WNBA egyik arca volt, két bajnoki címhez (2001, 2002) segítette hozzá a Los Angeles-i csapatot, és ő volt az első játékos, aki zsákolt WNBA-mérkőzésen.

FOREVER IMMORTALIZED IN LOS ANGELES 🌟



Lisa Leslie’s statue is officially unveiled, honoring a legacy that changed the game forever. pic.twitter.com/kZQfNu3AII — WNBA (@WNBA) September 20, 2026

"History, history and more history!



Magic Johnson pays tribute to Lisa Leslie at her statue unveiling ceremony in Los Angeles 🌴pic.twitter.com/2nPMlgTrby — NBA (@NBA) September 20, 2026

A legacy worth seeing from every angle 😮‍💨



A closer look at Lisa Leslie’s statue in Los Angeles 👀 pic.twitter.com/RbS1I2WkJM — WNBA (@WNBA) September 20, 2026

Nneka Ogwumike 20 ponttal és 12 lepattanóval vette ki a részét a Sparks sikeréből, és a liga történetének negyedik olyan játékosa lett – Diana Taurasi (10 646), Tina Charles (8396) és DeWanna Bonner (8217) után –, aki karrierje során legalább 8000 pontot termelt az alapszakaszban.