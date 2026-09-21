Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorka csapata megszakította rossz sorozatát, közel az alapszakasz-elsőség

K. Zs.K. Zs.
2026.09.21. 07:55
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A connecticuti Aaliyah Edwards kosárra tör, Juhász Dorka igyekszik útját állni (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Megszakította rossz sorozatát a Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA): Juhász Dorka csapata 101–89-re győzött a Connecticut Sun otthonában vasárnap, és megerősítette helyét az alapszakaszi tabella élén.

A Minnesota három vereséggel a háta mögött érkezett Uncasville-be, és erős első negyedére alapozva behúzta a meccset. A győztes csapatban Napheesa Collier 23, az első idényét taposó Olivia Miles 21 pontot szerzett – utóbbi megdöntött egy rekordot: megszerezte 770. pontját, ezzel immár ő a liga történetének legeredményesebb újonca (a 769 pontos eddigi csúcsot Caitlin Clark 2024-ben állította fel).

Juhász Dorka a kispadról érkezve bő tizenhat percet játszott, négy pont, három lepattanó és egy dobásblokkolás került a neve mellé. A Lynx (32 győzelem, 10 vereség) továbbra is vezeti a tabellát a Golden State Valkyries (31, 11) előtt, és jó esélye van arra, hogy az első helyen jusson be a rájátszásba; az alapszakasz csütörtökön ér véget.

A Las Vages Aces (29, 3) a harmadik helyen száguld, sorozatban ötödször győzött, és a Seattle Storm elleni sikernek (98–77) is A'ja Wilson volt a fő kovácsa. Wilson 30 pontot szórt, és a liga történetének első olyan kosárlabdázója lett, aki egynél több idényben (2024, 2026) túljutott az 1000 pontos határon.

A Los Angeles Sparks nem lesz ott az idei playoffban, de méltóképpen, a Portland Fire magabiztos legyőzésével (105–84) tisztelte meg a klubtörténet legnagyszerűbb játékosát, Lisa Leslie-t, akinek a szobrát – egy másik helyi legenda, Magic Johnson jelenlétében – a nagyszünetben avatták fel a  Crypto.com Arena előtt. A négyszeres olimpiai bajnok center az alapításkor (1997) a WNBA egyik arca volt, két bajnoki címhez (2001, 2002) segítette hozzá a Los Angeles-i csapatot, és ő volt az első játékos, aki zsákolt WNBA-mérkőzésen.

Nneka Ogwumike 20 ponttal és 12 lepattanóval vette ki a részét a Sparks sikeréből, és a liga történetének negyedik olyan játékosa lett – Diana Taurasi (10 646), Tina Charles (8396) és DeWanna Bonner (8217) után –, aki karrierje során legalább 8000 pontot termelt az alapszakaszban. 

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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