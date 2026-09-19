WNBA: Juhász Dorkáék kikaptak a New York Libertytől

Juhász Dorka több mint 15 percet töltött a pályán, s ezalatt négy lepattanó és két assziszt került a neve mellé. A ligaelső Minnesota már korábban biztosította a részvételét a rájátszásban, ezúttal pedig sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el. A mostani a berlini világbajnokság utáni első forduló a WNBA-ben.