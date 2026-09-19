WNBA: Juhász Dorkáék kikaptak a New York Libertytől
Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx hazai környezetben 93–81-re alulmaradt a New York Libertyvel szemben az észak-amerikai női profi kosárlabdaliga (WNBA) alapszakaszának pénteki játéknapján.
Juhász Dorka több mint 15 percet töltött a pályán, s ezalatt négy lepattanó és két assziszt került a neve mellé. A ligaelső Minnesota már korábban biztosította a részvételét a rájátszásban, ezúttal pedig sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el. A mostani a berlini világbajnokság utáni első forduló a WNBA-ben.
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Juhász Dorka: Túlszárnyaltuk az elvárásokat
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2026.09.11. 16:12