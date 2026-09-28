Pat Cortina: Szürreális, hogy bekerültem a Hírességek Csarnokába

A 61 éves, montréali születésű olasz szakemberrel a nemzetközi szövetség készített hosszú interjút, amelyben kitért arra, hogy soha nem álmodott ilyen elismerésről, és csodálatosnak tartja, hogy ez előfordulhatott vele.

„Ezt üzemanyagként fogom használni a folytatáshoz, energiaként ahhoz, hogy életem harmadik szakaszát megfelelően éljem. Hihetetlen élményekben volt részem. Elképesztő utazás volt, és ha visszaadhatok valamit a sportágnak, akkor több mint boldogan teszem” – fogalmazott Pat Cortina, aki volt olasz és német kapitány is, Magyarországon pedig a két válogatott mellett a Fehérvár vezetőedzője.

A kiemelkedő edzői pillanatai közé sorolja például, amikor 2005-ben a Volán házigazdája lehetett a Kontinentális Kupa négyes döntőjének, amelyen végül harmadik lett és azt is, hogy a magyar férfi és női válogatottal is sikerült feljutnia az élvonalba. Csalódásai között szerepel, hogy a magyar női, illetve a német férfi válogatottal nem jutott ki olimpiára, „de ez a játék része” – ahogy utalt rá.

Cortina elmondta, hogy akkor került képbe nála a magyar női válogatott, amikor menesztették a német profiligás Schwenningenből: Kolbenheyer Zsuzsanna, a magyar szövetség akkori női szakágvezetője, jelenlegi elnök kérdezte meg tőle, hogy akar-e segíteni, mert mentort kerestek.

„A nők akkoriban és most is többnyire azért játsszák a hokit, mert szeretik. Ezek a nők nem ebből éltek, szóval ez tiszta szeretet volt a játék iránt. Az a tény, hogy úgy éreztem, segítek nekik, kiemelkedő és csodálatos volt. Újraélesztette az edzői szenvedélyemet. Ez határozottan más, mint a férfi jégkorong, de amikor a nők úgy döntenek, hogy elkötelezik magukat, akkor az tényleg úgy van, és keményen küzdenek. Ez gyönyörű” – fogalmazott Cortina, akinek korábbi segítője, Delaney Collins a jelenlegi magyar női szövetségi kapitány.

„Delaney-nek hihetetlen hokis agya van, és nagyszerű ember. Nyilvánvalóan jól kijön a nőkkel. Magas szinten játszott már. Rendkívül képzett edző. Szerintem a csapat a lehető legjobb kezekben van. Nagyon örülök, hogy ott látom” – tette hozzá Cortina, aki az interjúban említést tett az olasz hokiról is. Szerinte Olaszországban nem történt olyan előrelépés, mint amekkora lehetett volna, nem volt elég hatékony a fejlesztés, ugyanakkor például Magyarországon – ahol talán nem voltak olyan bőségesek az erőforrások, mint Olaszországban – csodálatos munkát végeztek.

A németekről Cortina elmondta, hogy náluk elit hoki van. „Minden tiszteletem mellett, de ez más szint, mint az olasz vagy a magyar csapat. Elit hokisokkal van dolgod, láttad a profizmust, és azt, ahogyan készülnek, voltak NHL-es játékosaink is” – tette hozzá.