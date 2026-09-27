Nemzeti Sportrádió

WNBA: hazai vereséggel kezdte a rájátszást Juhász Dorka csapata

2026.09.27. 22:25
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Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx New York Liberty Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka csapata, az alapszakaszgyőztes Minnesota Lynx 91–75-re kikapott a vendég New York Libertytől az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) rájátszásának vasárnapi nyitányán

A liga honlapja szerint a magyar válogatottal a hónap elején világbajnoki negyeddöntős játékos csereként beállva nyolc percet töltött a pályán, s ezalatt egy gólpassz került a neve mellé.

A New Yorkban – amellyel szemben a Lynx alulmaradt a 2024-es nagydöntőben – a berlini vb legjobbjává választott Breanna Stewart 34 ponttal remekelt.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban.

 

Minnesota Lynx New York Liberty Juhász Dorka WNBA
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