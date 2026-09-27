WNBA: hazai vereséggel kezdte a rájátszást Juhász Dorka csapata

Juhász Dorka csapata, az alapszakaszgyőztes Minnesota Lynx 91–75-re kikapott a vendég New York Libertytől az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) rájátszásának vasárnapi nyitányán
A liga honlapja szerint a magyar válogatottal a hónap elején világbajnoki negyeddöntős játékos csereként beállva nyolc percet töltött a pályán, s ezalatt egy gólpassz került a neve mellé.
A New Yorkban – amellyel szemben a Lynx alulmaradt a 2024-es nagydöntőben – a berlini vb legjobbjává választott Breanna Stewart 34 ponttal remekelt.
Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban.
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