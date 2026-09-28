Nemzeti Sportrádió

Vida Máté: Jurek Gábor kezdőcsapatba tétele remek ötletnek tűnik

2026.09.28. 20:13
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Fotó: Török Attila, Karcagi SE – NS-montázs
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Vida Máté Magyarország NS-szakértő Észak-Írország
A 6-szoros magyar válogatott, korábbi középpályás, Vida Máté a Nemzeti Sport szakértőjeként az Észak-Írország–Magyarország–Ukrajna NL-csoportmeccs kapcsán értékeli olvasóink számára a mieink teljesítményét, illetve a szövetségi kapitány döntéseit.

„Nagyon hiányzik elölről Varga Barnabás és Sallai Roland, megvan kötve Marco Rossi keze, de muszáj valamivel próbálkoznia. Elöl Jurek Gábor kezdőcsapatba tétele remek ötletnek tűnik, játszottam ellene, csibész, nagyszerű képességű támadó, ráadásul remek formában van. Benne van a váratlan, igaz, az NB I és a nemzetközi szint teljesen más, de bízom benne. A középpályán Szűcs Tamás szerepeltetésének is örülök, jó passzokkal és megindulásokkal problémát okozhat az északíreknek. Csongvai Áron sem játszott még olyan sokat a válogatottban, de ez is jó lehetőség az összecsiszolódásra, és természetesen vannak ismerős arcok is, mint Szoboszlai Dominik és Schäfer András. Nincs összeszokva ez a kezdőcsapat, de annak örülök, hogy több olyan fiatalt is bevet Marco Rossi, akiben nagy lesz a bizonyítási vágy.”

Vida Máté, 6-szoros válogatott középpályás

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Belfast, Windsor Park, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly, Donley, Price. Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
A kispadon: C. Hazard, Peacock-Farrel (kapusok), Forbes, D. Charles, C. O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, Graham, Magennis
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Szűcs T. – Jurek, Szoboszlai, Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Osváth, Szűcs K., Markgráf, Vitális, Bárány, Nagy Zs., Várkonyi, Tóth M., Tóth A., Doktorics

 

Vida Máté Magyarország NS-szakértő Észak-Írország
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