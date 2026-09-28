Klubja is megerősítette Redzic felépülésének a hosszát

Több hétig nem állhat a Red Bull Salzburg rendelkezésre a magyar labdarúgó-válogatott szélsője, Redzic Damir, aki az ukránok elleni Nemzetek Ligája-találkozón szenvedett bokasérülést – adta hírül az osztrák klub.
Bokasérülés miatt több hétig nem játszhat Redzic Damir, az osztrák labdarúgó-élvonalban szereplő Salzburg magyar válogatott szélsője – ezt a klub jelentette be hétfőn.
Redzic pénteken, a vendég ukránokkal szemben 1–0-ra elveszített budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzésen sérült meg, így már el sem utazott Belfastba, az északírek ellen hétfő (ma) este sorra kerülő találkozóra.
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