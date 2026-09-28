Klubja is megerősítette Redzic felépülésének a hosszát

Bokasérülés miatt több hétig nem játszhat Redzic Damir, az osztrák labdarúgó-élvonalban szereplő Salzburg magyar válogatott szélsője – ezt a klub jelentette be hétfőn.

Redzic pénteken, a vendég ukránokkal szemben 1–0-ra elveszített budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzésen sérült meg, így már el sem utazott Belfastba, az északírek ellen hétfő (ma) este sorra kerülő találkozóra.