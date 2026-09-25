Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorka csapata fölényes győzelemmel, az első helyen zárta az alapszakaszt

K. Zs.K. Zs.
2026.09.25. 08:35
Lepattanóra várva – Juhász Dorka és az indianai Michelle Onyiah (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka csapata hazai győzelemmel zárta a tengerentúli női profi kosárlabda-bajnokság (WNBA) alapszakaszát: a rájátszásbeli első kiemelést már korábban biztossá tevő Minnesota Lynx 86–66-os sikerrel vágott vissza az Indiana Fevernek a minapi súlyos vereségért magyar idő szerint péntek hajnalban.

A Minnesota az első negyed végén már 19 ponttal vezetett, a nagyszünetben 30 volt a különbség, még a harmadik játékrészben is nyílt az olló – aztán az utolsó negyedben az Indiana szépített az eredményen. Kayla McBride 22, Natasha Howard 21 pontot szerzett az egyik legjobbját, Olivia Milest sérülés miatt nélkülöző Lynxben; Juhász Dorka bő tíz percre szállt be a cseresorból, két-két pont és lepattanó, valamint egy assziszt került a neve mellé egy labdaeladás és két személyi hiba társaságában. 

Az indianai Kelsey Mitchell ezúttal is bevágott két triplát, idénybeli gyűjteményét 135-ösre srófolta, és ezzel megdöntötte az atlantai Rhyne Howard alig egyhetes ligacsúcsát.

Az alapszakaszt 33 győzelemmel és 11 vereséggel záró Lynx ellenfele a New York Liberty (26, 18) lesz a rájátszás első körében, a 2024-es döntő „visszavágója” az egyik fél második győzelméig tart. Az idei alapszakaszban háromszor találkoztak, kétszer a Liberty nyert.

Győzelemmel köszönt el Uncasville-től a Connecticut Sun: a Toronto Tempo elleni sikerrel (95–81) lezárult egy korszak, a franchise a következő idényt már Houstonban kezdi el, ahol átveszi a liga történetének első négy bajnoki címét besöprő, aztán 2008-ban a működését beszüntető Comets örökségét.

Véget ért egy korszak a rájátszásról szintén lemaradó Los Angeles Sparks históriájában is: lejátszotta karrierje utolsó mérkőzését Nneka Ogwumike. A 36 éves, kétszeres világbajnok erőcsatár 17 ponttal és 15 lepattanóval, idénybeli 19. dupla duplájával rukkolt ki a Golden State Valkyries ellen, de a győzelem nem jött össze, a playoffba a második helyen benyomuló rivális (32 győzelem, 12 vereség) nagy hajrával fordított (75–76). Ogwumike 15 idényt húzott le a WNBA-ben, a 2024-es és a 2025-ös kivételével (Seattle Storm) mindegyiket a Sparksban, amellyel 2016-ban bajnok lett (ő volt a liga MVP-je), és amelynek eddigi legponterősebb játékosaként lép le a színről.

Az előző két idény MVP-je idén is remek formában van: A'ja Wilson 34 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Las Vegas Aces (31, 13) sikeréből a Phoenix Mercury otthonában (100–82). Wilsonnak ez volt a 13. olyan meccse ebben az idényben, amelyiken elérte a 30 pontos határt, és friss fejlemény az is, hogy sikeres mezőnydobásai számával (2466) ebben a kategóriában bekerült a ligatörténelem tíz legjobbja közé. Az ellenfél soraiban is történt egy „határátlépés”: Alyssa Thomas tavaly 357 assziszttal állított fel egyidényes WNBA-rekordot, most ezt megdöntötte.

Az már korábban eldőlt, hogy a Washington három év után újra ott lesz a rájátszásban, és most már azt is tudjuk, hogy a csapat nem kevesebb mint 12 győzelmet javult egy év alatt, és az új idényrekordja 28. Sonia Citron 21 ponttal járult hozzá a Chicago Sky elleni 101–93-as győzelemhez.

A RÁJÁTSZÁS MENETRENDJE
NEGYEDDÖNTŐ
Minnesota Lynx–New York Liberty
Atlanta Dream–Washington Mystics
Golden State Valkyries–Dallas Wings
Las Vegas Aces–Indiana Fever
Az egyik fél második győzelméig tartó párharcok első mérkőzéseit szeptember 27-én játsszák le.

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

 

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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