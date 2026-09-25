WNBA: Juhász Dorka csapata fölényes győzelemmel, az első helyen zárta az alapszakaszt

A Minnesota az első negyed végén már 19 ponttal vezetett, a nagyszünetben 30 volt a különbség, még a harmadik játékrészben is nyílt az olló – aztán az utolsó negyedben az Indiana szépített az eredményen. Kayla McBride 22, Natasha Howard 21 pontot szerzett az egyik legjobbját, Olivia Milest sérülés miatt nélkülöző Lynxben; Juhász Dorka bő tíz percre szállt be a cseresorból, két-két pont és lepattanó, valamint egy assziszt került a neve mellé egy labdaeladás és két személyi hiba társaságában.

Az indianai Kelsey Mitchell ezúttal is bevágott két triplát, idénybeli gyűjteményét 135-ösre srófolta, és ezzel megdöntötte az atlantai Rhyne Howard alig egyhetes ligacsúcsát.

Az alapszakaszt 33 győzelemmel és 11 vereséggel záró Lynx ellenfele a New York Liberty (26, 18) lesz a rájátszás első körében, a 2024-es döntő „visszavágója” az egyik fél második győzelméig tart. Az idei alapszakaszban háromszor találkoztak, kétszer a Liberty nyert.

Kayla McBride (22 PTS, 6 3PM) & Natasha Howard (21 PTS, 8 REB, 3 BLK) combined for 43 PTS to help the top-seeded @minnesotalynx close out the regular season with a win at home 🙌pic.twitter.com/uSHrwd3V8k — NBA (@NBA) September 25, 2026

Győzelemmel köszönt el Uncasville-től a Connecticut Sun: a Toronto Tempo elleni sikerrel (95–81) lezárult egy korszak, a franchise a következő idényt már Houstonban kezdi el, ahol átveszi a liga történetének első négy bajnoki címét besöprő, aztán 2008-ban a működését beszüntető Comets örökségét.

Nothing but smiles in Connecticut 🤩



Mohegan Sun is electric after the @ConnecticutSun close out their final night at home with a win.



2026 Postseason Push | @DKSports | #WNBASeason30 pic.twitter.com/3vG6KqDrmr — WNBA (@WNBA) September 25, 2026

Véget ért egy korszak a rájátszásról szintén lemaradó Los Angeles Sparks históriájában is: lejátszotta karrierje utolsó mérkőzését Nneka Ogwumike. A 36 éves, kétszeres világbajnok erőcsatár 17 ponttal és 15 lepattanóval, idénybeli 19. dupla duplájával rukkolt ki a Golden State Valkyries ellen, de a győzelem nem jött össze, a playoffba a második helyen benyomuló rivális (32 győzelem, 12 vereség) nagy hajrával fordított (75–76). Ogwumike 15 idényt húzott le a WNBA-ben, a 2024-es és a 2025-ös kivételével (Seattle Storm) mindegyiket a Sparksban, amellyel 2016-ban bajnok lett (ő volt a liga MVP-je), és amelynek eddigi legponterősebb játékosaként lép le a színről.

Her last game: recorded

Her impact: forever ♾ pic.twitter.com/ACu6jpoLME — WNBA (@WNBA) September 25, 2026

Az előző két idény MVP-je idén is remek formában van: A'ja Wilson 34 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Las Vegas Aces (31, 13) sikeréből a Phoenix Mercury otthonában (100–82). Wilsonnak ez volt a 13. olyan meccse ebben az idényben, amelyiken elérte a 30 pontos határt, és friss fejlemény az is, hogy sikeres mezőnydobásai számával (2466) ebben a kategóriában bekerült a ligatörténelem tíz legjobbja közé. Az ellenfél soraiban is történt egy „határátlépés”: Alyssa Thomas tavaly 357 assziszttal állított fel egyidényes WNBA-rekordot, most ezt megdöntötte.

A'ja Wilson DELIVERED in the final game of the regular season 📦



She moved up to 10th all-time in career FGM, tied her own single-season record with her 13th game of 30+ PTS on the year, and led the @LVAces to the win!



♠️ 34 PTS

♠️ 10 REB

♠️ 4 ASTpic.twitter.com/auDLUn7Zln — NBA (@NBA) September 25, 2026

Az már korábban eldőlt, hogy a Washington három év után újra ott lesz a rájátszásban, és most már azt is tudjuk, hogy a csapat nem kevesebb mint 12 győzelmet javult egy év alatt, és az új idényrekordja 28. Sonia Citron 21 ponttal járult hozzá a Chicago Sky elleni 101–93-as győzelemhez.

Sonia Citron led the @WashMystics to the win with an efficient performance in their final game of the season 🙌



21 PTS

8-9 FGM

5 REB

5 ASTpic.twitter.com/1IjioQVzmH — NBA (@NBA) September 25, 2026

A RÁJÁTSZÁS MENETRENDJE

NEGYEDDÖNTŐ

Minnesota Lynx–New York Liberty

Atlanta Dream–Washington Mystics

Golden State Valkyries–Dallas Wings

Las Vegas Aces–Indiana Fever

Az egyik fél második győzelméig tartó párharcok első mérkőzéseit szeptember 27-én játsszák le.

The spots are locked and the teams are ready to go 🚨



Check out the official bracket for the 2026 WNBA Playoffs presented by @madebygoogle.



See you Sunday for the First Round! pic.twitter.com/mlwZrm9xxI — WNBA (@WNBA) September 25, 2026

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE