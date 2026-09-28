Nemzeti Sportrádió

NL: Ciprus mindent kihagyott Rigában, idegenben nyert Montenegró

V. H. L.V. H. L.
2026.09.28. 20:00
null
Fotó: Facebook/Futbols
Címkék
Nemzetek Ligája Örményország C-liga Montenegró Lettország Ciprus
Montenegró a hajrában szerzett Latkovics-góllal nyert 3–2-re Örményország ellen Jerevánban, míg Rigában hiába szögezte a kapujához a házigazdát a ciprusi válogatott, csak gól nélküli döntetlenre futotta az erejéből a Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában.

Bár a lettek játszottak otthon, az előzetes várakozásoknak megfelelően a vendég ciprusiak uralták az első félidőt a rigai Skonto Stadionban a C-liga 2. csoportjában rendezett találkozón. A hatalmas fölény ugyanakkor semmilyen eredményt sem hozott, a látogatók ugyanis a legkecsegtetőbb helyzeteket sem tudták gólra váltani – ebben nagy szerepe volt a háromszor is nagyot védő Rihards Matrevics kapusnak is. A meccs képe a második félidőben sem változott, de hiába tűnt úgy, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat, a ciprusiak vezető gólja csak nem akart megszületni. A szigetországiak a hajrában még a kapufát is eltalálták, de két pontot otthagytak a „csapatbuszt leparkoló” baltiak otthonában. 0–0

Erik Pilojan öngólja nyitotta meg a gólok sorát Jerevánban az Örményország–Montenegró összecsapáson, ezt a szünetig még kettő követte: Artur Szerobjan a 34. percben egyenlített, de csak négy percig tartott a hazaiak öröme, mert Nikola Krsztovics, az Atalanta csatára újra vezetéshez juttatta a délszlávokat. Húsz perc telt el a második félidőből, amikor a Puskás Akadémia örmény légiósa, Georgi Harutjunjan hozta helyzetbe Eduard Szpertszjant, aki nem hibázott. A slusszpoén a 89. percben Aleksza Latkovics révén érkezett, aki egyéni alakítással megnyerte a meccset a vendégeknek. 2–3

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
C-LIGA, 2. CSOPORT
Lettország–Ciprus 0–0
Örményország–Montenegró 2–3 (Szerobjan 34., Szpertszjan 65., ill. Pilojan 20. – öngól, Krsztovics 38., Latkovics 89.)
 

 

 

Nemzetek Ligája Örményország C-liga Montenegró Lettország Ciprus
Legfrissebb hírek

Belfastban lehet javítani az ukránok elleni vereség után – Észak-Írország–Magyarország az NL-ben

Magyar válogatott
2 perce

Nem segített a kapitányváltás a grúzokon, akik az ukránok ellen sem tudtak nyerni

Minden más foci
37 perce

Jurek Gábor és Szűcs Tamás is bekerült az északírek elleni kezdőcsapatba

Magyar válogatott
55 perce

Klubja is megerősítette Redzic felépülésének a hosszát

Magyar válogatott
1 órája

Olvasóinknál Tóth Alex venné át Csongvai helyét a kezdőcsapatban, Jurek Gábor kezdene a csatársorban

Magyar válogatott
7 órája

Nemzetek Ligája: két Liverpool-játékos is megsérült

Angol labdarúgás
7 órája

„Ez a futball, barátom…” – Bernardo Silva így intézte el sportszerűtlenségét

Minden más foci
8 órája

Nagyvadak, ha találkoznak, avagy Belgium Franciaországot fogadja az NL-ben

Minden más foci
9 órája