NL: Ciprus mindent kihagyott Rigában, idegenben nyert Montenegró

Bár a lettek játszottak otthon, az előzetes várakozásoknak megfelelően a vendég ciprusiak uralták az első félidőt a rigai Skonto Stadionban a C-liga 2. csoportjában rendezett találkozón. A hatalmas fölény ugyanakkor semmilyen eredményt sem hozott, a látogatók ugyanis a legkecsegtetőbb helyzeteket sem tudták gólra váltani – ebben nagy szerepe volt a háromszor is nagyot védő Rihards Matrevics kapusnak is. A meccs képe a második félidőben sem változott, de hiába tűnt úgy, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat, a ciprusiak vezető gólja csak nem akart megszületni. A szigetországiak a hajrában még a kapufát is eltalálták, de két pontot otthagytak a „csapatbuszt leparkoló” baltiak otthonában. 0–0

Erik Pilojan öngólja nyitotta meg a gólok sorát Jerevánban az Örményország–Montenegró összecsapáson, ezt a szünetig még kettő követte: Artur Szerobjan a 34. percben egyenlített, de csak négy percig tartott a hazaiak öröme, mert Nikola Krsztovics, az Atalanta csatára újra vezetéshez juttatta a délszlávokat. Húsz perc telt el a második félidőből, amikor a Puskás Akadémia örmény légiósa, Georgi Harutjunjan hozta helyzetbe Eduard Szpertszjant, aki nem hibázott. A slusszpoén a 89. percben Aleksza Latkovics révén érkezett, aki egyéni alakítással megnyerte a meccset a vendégeknek. 2–3

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

C-LIGA, 2. CSOPORT

Lettország–Ciprus 0–0

Örményország–Montenegró 2–3 (Szerobjan 34., Szpertszjan 65., ill. Pilojan 20. – öngól, Krsztovics 38., Latkovics 89.)

