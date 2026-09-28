Brandon McNulty új becenevet kapott Tadej Pogacartól

„Tesó, megnyerted a vébét!” – kiabálta vasárnap Montrealban Matteo Jorgenson honfitársának, Brandon McNultynak, aki alig akarta elhinni, mi is történt vele az országúti kerékpárosok mezőnyversenyén. A több mint hatórás, fordulatokban bővelkedő erőpróba során egy tökéletes időpontban kivitelezett támadással alapozta meg sikerét az amerikai, 33 kilométerrel a vége előtt.

„Minden ösztönből jött – tekintett vissza a szivárványos trikó friss tulajdonosa. – Ennyi év versenyzés után tudtam, ha kicsi az üldözőcsoport és nagy a fáradtság, a kerékpárosok hajlamosak egymást nézegetni és várni, hogy valaki vezessen. Szóval, amint összeállt ez a társaság, azt terveztem, hogy a sík résznél megpróbálok támadni. Ugyanis mindenki arra számít ilyenkor, hogy az emelkedőn lépek el, így talán meg lehet lepni az ellenfeleket. Ezúttal tökéletesen bejött a húzás.”

Előzetesen McNulty nem gondolta, hogy a világbajnoki mez az övé lehet, amerikai kerékpáros ezt megelőzően 1993-ban nyert vb-t, akkor Oslóban bizonyos Lance Armstrong diadalmaskodott. (Ezt a címét később sem vették el a doppingbotránya miatt.)

„Persze, álmodtam róla és reménykedtem benne, hiszen vannak napok, amikor minden összejön. Láttam, hogy közeledtek az üldözőim, tudtam, milyen kemény az utolsó ötszáz méter. Görcsöltek a lábaim, a teljes kimerültség határán billegtem. Amikor már csak ötven méter maradt hátra, visszanéztem és nem jött senki… Csak akkor hittem el, fogtam fel, hogy mi is történt.”

Az amerikai üzent csapattársának, a 2024-es és 2025-ös világbajnok Tadej Pogacarnak is, aki augusztus végi bukása miatt nem védhette meg a címét: „Utálom, ha bárki is elesik, nagyon sajnálom, hogy nem lehetett itt. Remélem, Pogacar is büszke rám, és tetszett neki, amit látott a vébéközvetítésben.”

Nos, a szlovén követte az eseményeket, és nem is hagyta szó nélkül a történteket.

„Montreal királya, büszke vagyok rád!” – írta közösségi médiafelületén már a díjátadó alatt.