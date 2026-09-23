Nemzeti Sportrádió

A Sopron litván, a Diósgyőr szerb csapattal találkozik a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében

2026.09.23. 20:33
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Címkék
Sopron Diósgyőr női kosárlabda Euroliga
A Sopron a litván Kibirkstis-TOKS, a Diósgyőr a szerb KKZ Crvena zvezda csapatával találkozik egy hét múlva a női kosárlabda Euroliga selejtezőjének második fordulójában.

A két magyar csapatnak a selejtező első fordulójában nem kellett pályára lépnie.

Az európai szövetség honlapja szerint a litván Kibirkstis-TOKS házigazdaként 91–69-re verte meg a lengyel ENEA AZS Politechnika Poznant, a Crvena zvezda pedig 75–69-re nyert a cseh Zabiny Brno otthonában.

A második forduló mérkőzéseit jövő szerdán rendezik Sopronban, illetve Miskolcon. A győztesek az Euroliga csoportkörébe kerülnek, az összes többi selejtezős csapat pedig az Európa-kupában folytathatja szereplését.

A Sopron a bajnokságban bronzérmes lett, míg a Magyar Kupát megnyerte a legutóbbi szezonban, a DVTK pedig ezüstérmes volt az élvonalban. A magyar bajnok NKA Universitas Pécs egyik európai kupasorozatba sem nevezett.

 

Sopron Diósgyőr női kosárlabda Euroliga
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