Női kosárlabda NB I: szekszárdi vereséggel rajtolt a címvédő Pécs

SZÉP EMLÉKEKET és egy elmúlni nem akaró monoklit vitt magával Szekszárdra Berlinből Studer Ágnes – a helyi nevelésű kedvenc tavaly nyáron Pécsre szerződött, most ellenfélként, de a női válogatottal világbajnoki nyolcadik helyezést elérve nagy sikerrel a tarsolyában tért vissza. A 28 éves karmester a negyeddöntőben ütközött szerencsétlenül a későbbi győztes amerikaiak egyik játékosával, s még mindig duzzadt a bal szeme környéke… Visszatérve az első gondolathoz, amúgy is élénk újabban a forgalom Pécs és Szekszárd között, Djokics Zseljko 2024-ben kilenc szekszárdi év után ment vissza a baranyai megyeszékhelyre edzőnek, idén pedig Rátkai Eszter és Tóth Orsolya járta be ezt az utat ellentétes iránnyal, vagyis a bajnoktól a KSC-hez szerződött.

Ami az előzményeket illette, mindkét együttes sikeres főpróbát tartott, a pécsiek a Győrt, a szekszárdiak a Sió-kupa döntőjében a cseh Brandyst verték meg. Alighanem a nyitánynak szólt, hogy talán eddig sosem hallott hangerővel dübörgött a hazai csapat bevonulózenéje a csaknem csurig megtelt sportcsarnokban. A Pécs hiába lett bajnok, anyagi nehézségei miatt nem vállalta az euroligás szereplést, sőt, az Európa-kupát sem, s az említett Rátkai, Tóth duó mellett Dúl Pankát és Varga Alízt is elvesztette, most pedig a nigériai Adenike Olawuyira sem számíthatott. Sok rossz dobás és eladott labda után éppen Tóth szerezte meg a meccs első kosarát, miután elcsente a labdát Studertől. Kilenc ponttal felelt erre a Pécs, így Magyar Biankának kellett először időt kérnie öt perccel a feldobást követően. A vébét szintén megjárt Török Ágnes kilenc pontot jegyzett 11 perc alatt, s Rátkai is kezdett belejönni, ahogy teltek a percek. A vendégeknél a szerb Nadia Szmailbegovics négy személyi hibánál járt már a második negyed végén, ez is problémát okozott vendégoldalon, s az is, hogy a nemzeti együttes centere, Josepovits Kinga nyolc büntetőjéből mindössze egyet dobott be az első félidőben, amely elég zaklatott légkörben zajlott és 36–31-es pécsi előnnyel zárult.

Tóth két triplával egálra hozta fel a pályaválasztót fordulás után, s teljesen megváltozott a mérkőzés képe, 8–0-s etapot futott a KSC és az első perc után újra vezetett. Jött is a pécsi időkérés, hiába, 14 megválaszolatlan szekszárdi pont után, csak több mint hét perc „gólcsendet” követően találtak be a vendégek, akik ezután már nem tudtak lőtávolba kerülni. A nyáron megerősített Szekszárd tehát legyőzte a címvédőt, s a második fordulóban ismét rangadót vív, ugyanis az ezüstérmes DVTK vendége lesz.

A Sopron házigazdaként 24 ponttal nyert a Cegléd ellen. A hazaiaknál Zala Friskovec és Masa Jankovic, a vendégeknél Caitlin Anne Bickle dobott 18 pontot.

A Diósgyőr 44 pontos különbséggel nyert a Vasas Akadémia otthonában.

NŐI NB I

KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs 69–59 (16–18, 15–19, 17–6, 21–16)

Szekszárd, 800 néző. V: Rózsavölgyi, Gruber, Kovács N.

SZEKSZÁRD: Rátkai 13/3, TÓTH O. 18/9, Dombai 10, JÁHNI 14/6, Szücs G. Csere: Baa 3, Holcz 8/3, Vargas-Hardy 3/3, Dávid M. Edző: Magyar Bianka

PÉCS: STUDER 21/9, Szmailbegovics 10/6, Cvijanovic 4, Török Á. 11/3, Josepovits 4. Csere: Kecsmárik 3/3, Z. WILLIAMS 6, Szűcs L., Halmágyi Kitti, Csényi, Halmágyi Kata. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–3. 5. p.: 2–9. 7. p.: 10–11. 12. p.: 20–20. 15. p.: 24–30. 18. p.: 31–33. 24. p.: 39–37. 27. p.: 44–37. 30. p.: 48–43. 34. p.: 54–47. 36. p.: 59–49. 39. p.: 66–56

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Az első félidőben nem azt az arcunkat mutattuk, ahogy az elmúlt hét héten keresztül készültünk. A harmadik negyedben gyorsítottunk a játékon, de a jó védekezés volt a kulcs, abból lendületes támadásokat voltunk képesek végigvinni. Az első félidővel és az utolsó két-három perccel ugyanakkor nem vagyok elégedett, kiengedtünk a végén.

Djokics Zseljko: – Elismerésem a Szekszárdnak, negyven percen keresztül agresszívan védekezett, sok eladott labdára kényszerített minket. A harmadik negyedben mintha lekapcsolták volna a lámpát, kihagytuk az első helyzeteket, míg a hazaiak eksztázisban játszottak, eldöntve gyakorlatilag a mérkőzést. Sok hasznos dolgot láttam a csapatomtól, de dolgoznunk kell a hibáink kijavításán.

Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM 40–84 (9–14, 10–23, 6–25, 15–22)

Pasaréti út, 250 néző. V: Rácz Zs., Jakab, Nepp.

VASAS: Czirkos 8, HŐGYE 11/3, Szirony 4, Kendelényi 4, KISS A. 4. Csere: Kádár 5, Szerencsés T. 2, Szoboszlai, Madár E. 2. Edző: Nenad Markovics

DIÓSGYŐR: AHO N. 9/3, Boros J. 7/3, KÁNYÁSI 12, Fárbás 8, ENABOSI 12/3. Csere: Aho T. 7/3, Szabó F. 10/6, Smuda 6, Balayera 11/3, Poczkodi, Telegdy 2, Váraljai. Edző: Magyar Gergely

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–5. 7. p.: 9–11. 12. p.: 9–22. 15. p.: 9–27. 19. p.: 17–33. 23. p.: 19–41. 28. p.: 23–58. 33. p.: 31–76. 37. p.: 35–82

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Sajnos a tervezettnél rövidebb volt a kispadunk, ami még jobban megnehezítette a dolgunkat. Nem mondanám, hogy rosszul kezdtük a találkozót, de jobban kell fókuszálnunk és több energiát kell mozgósítanunk a pályán. Továbbra is azt gondolom, hogy a legjobbaktól kell tanulni, egy ilyen csapatnak, mint a miénk, minden ilyen mérkőzés tanulás is egyben. Ez volt az első meccsünk az idényben, leszünk ennél még sokkal jobbak.

Magyar Gergely: – Nehezen indult a meccs, de itt, Pasaréten sosem egyszerű egy mérkőzést elkezdeni. Egy negyedet követően sikerült felvennünk a ritmust, és próbáltuk azokat a dolgokat megvalósítani, amiket a rendelkezésünkre álló idő alatt gyakoroltunk. Természetesen örülök a győzelemnek, jó felkészülési lehetőség volt a szerdai Euroliga-mérkőzésre.

Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd 90–66 (30–23, 21–20, 21–10, 18–13)

Sopron, 1200 néző. V: Földesi Á., Szőts, Fülöp

SOPRON: TODD-WILLIAMS 13, FRISKOVEC 18/12, Sinka-Pálinkás 4/3, Sitku, EZEIGBO 14. Csere: JANKOVICS 18, Tóth F. 7, Angyal 5/3, Rokob 2, LACZKÓ 9/3. Edző: Gáspár Dávid

CEGLÉD: SILVINOOLIVEIRA 13/9, Szoboszlai M., Farkas 5/3, BICKLE 18/3, SZÉKI-BARNAI 17. Csere: Albert 3, Szerelem-Kobolák 3/3, Varga E. 4/3, Pettner 3/3, Viszmeg M. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. p.: 6–11. 8. p.: 23–20. 12. p.: 34–23. 15. p.: 40–30. 18. p.: 45–39. 23. p.: 53–43. 25. p.: 60–48. 28. p.: 70–53. 32. p.: 72–58. 36. p.: 81–60. 38. p.: 86–63.

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Az ünnepség nagyon sok megható pillanatot hozott. Olyan momentumokat, melyek nagyon szép emlékeket ébresztettek bennem. A játékosoknak is, akik itt voltak Jecával az elmúlt időszakban, biztosan jól esett visszagondolni erre a fantasztikus pályafutásra, a sikerekre. Mindig nagyon speciális helyzet ezt követően mérkőzést játszani. Egy meghatódott csapat védekezett az első félidőben. 43 pontot kaptunk, alsó poszton nem tudunk megállítani a Ceglédet. A második félidőre ezen sikerült javítani, 23 pontot kapva hoztuk le ezt a 20 percet. A következő mérkőzés szerdán jön a Vilnius ellen. Nagyon fontos lesz, hogy már az első pillanattól kezdve, azokat a hibákat, melyeket most elkövettünk, töröljük a játékunkból. Várjuk a szurkolóinkat, nagy szükségünk lesz a támogatásukra! Mindent meg fogunk tenni, hogy sikerrel vegyük a mérkőzés!

Földi Attila: – Mindenekelőtt gratulálok Jelena Brooks kiemelkedő pályafutásához, a Sopronnak a győzelemhez! Egy ideig egész jól partiban tudtunk lenni és tudtuk tartani az intenzitást. Ahogy elkezdtünk fáradni testben, úgy jött mindez utána fejben is. Random lett a kosárlabdánk, a szabályokat nem követtük, kicsit szétestünk, de azt gondolom. első fordulóra, Sopronban, ez nem volt rossz. Fejlődnünk kell és a saját szintünkön lévő mérkőzéseinket meg kell tudnunk nyerni.





