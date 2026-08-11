NBA: LeBron James új csapata a címvédő ellen kezdi meg az idényt

A bajnok New York Knicks ellen kezdi az új NBA-idényt LeBron James új csapata, a Philadelphia 76ers. A Knicks aznap a bajnoknak járó zászló felvonásával a Madison Square Gardenben ismét megünnepli, hogy 1973 után nyerte meg az NBA-t.

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának teljes menetrendjét csütörtökön hozzák nyilvánosságra, de néhány mérkőzés időpontjára már kedden fény derült. A szezon a Boston Celtics detroiti vendégszereplésével kezdődik október 20-án, helyi idő szerint délután 3 órakor.

LeBron James karácsonykor tér vissza nagy sikerei színhelyére, a Los Angeles Lakers otthonába, és az előző idény nagydöntőjének két résztvevője – a Sun Antonio Spurs és a New York Knicks – is aznap találkozik egymással.

A Philadelphia első hazai meccsét október 22-én a Cleveland Cavaliers ellen játssza, amelyben LeBron James egykor szintén szerepelt.

A 41 éves LeBron James július 24-én jelentette be, hogy a Philadelphia színeiben folytatja karrierjét. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. A háromszoros olimpiai bajnok, 22-szeres All-Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében egyaránt listavezető.