Őrizetbe vettek egy török újságírót, mert átigazolási pletykáról írt

Sajtóbeszámolók szerint az újságíróval szemben „félrevezető információk nyilvános terjesztése miatt” indult nyomozás, hétfő este azonban szabadon engedték.

Az újságíró korábban a közösségi médiában arról számolt be, hogy Musiala közel áll ahhoz, hogy az isztambuli csapatba igazoljon. A letartóztatásra annak ellenére került sor, hogy Törökországban az állami TRT, a beIN Sports és a kormánypárti Sabah újság szintén beszámolt erről.

A Galatasaray július végén cáfolta az átigazolási pletykát, és közölte, hogy egyesek szándékosan terjesztenek félrevezető információkat. A klub felszólította a szurkolókat, hogy kizárólag a hivatalos közleményeket figyeljék és azoknak higgyenek.

A letartóztatás a Törökországban vitatott, 2022-es dezinformációs törvény alapján történt, amely büntetőjogi szankciókat vezetett be a hamisnak ítélt hírek és értesülések nyilvános terjesztése esetén, amennyiben a hatóságok úgy ítélik meg, hogy azok félelmet, aggodalmat vagy zavargásokat kelthetnek a lakosság körében. Az emberi jogi szervezetek ezzel kapcsolatosan azonban többször is figyelmeztettek már arra, hogy a törvényt a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság korlátozására is felhasználhatják.