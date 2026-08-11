Nemzeti Sportrádió

Őrizetbe vettek egy török újságírót, mert átigazolási pletykáról írt

2026.08.11. 17:54
A török zsurnalisztát a Jamal Musialával kapcsolatos pletyka terjesztése miatt tartóztatták le (Fotó: Getty Images)
Címkék
átigazolási pletyka dezinformáció Törökörszág letartóztatás Jamal Musiala
Egy török sportújságírót rövid időre őrizetbe vettek a közösségi médiában közzétett bejegyzése miatt, amelyben azt állította, hogy a Bayern München labdarúgója, Jamal Musiala a Galatasarayhoz igazol.

Sajtóbeszámolók szerint az újságíróval szemben „félrevezető információk nyilvános terjesztése miatt” indult nyomozás, hétfő este azonban szabadon engedték.

Az újságíró korábban a közösségi médiában arról számolt be, hogy Musiala közel áll ahhoz, hogy az isztambuli csapatba igazoljon. A letartóztatásra annak ellenére került sor, hogy Törökországban az állami TRT, a beIN Sports és a kormánypárti Sabah újság szintén beszámolt erről.

A Galatasaray július végén cáfolta az átigazolási pletykát, és közölte, hogy egyesek szándékosan terjesztenek félrevezető információkat. A klub felszólította a szurkolókat, hogy kizárólag a hivatalos közleményeket figyeljék és azoknak higgyenek.

A letartóztatás a Törökországban vitatott, 2022-es dezinformációs törvény alapján történt, amely büntetőjogi szankciókat vezetett be a hamisnak ítélt hírek és értesülések nyilvános terjesztése esetén, amennyiben a hatóságok úgy ítélik meg, hogy azok félelmet, aggodalmat vagy zavargásokat kelthetnek a lakosság körében. Az emberi jogi szervezetek ezzel kapcsolatosan azonban többször is figyelmeztettek már arra, hogy a törvényt a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság korlátozására is felhasználhatják.

 

átigazolási pletyka dezinformáció Törökörszág letartóztatás Jamal Musiala
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