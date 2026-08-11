Elsőként ért a célba, mégis második lett elitben a szombathelyi Spartanon

Hatalmas volt az öröme a célba érkezéskor: elitben második lett a szombathelyi Spartan Super futamában.

Egyrészt annak örültem ennyire nagyon, hogy hiba nélkül teljesítettem a pályát, másrészt akkor még annak a tudatában voltam, hogy első lettem – mondta a Csupasportnak Borza Helga. – Aztán két perccel később szóltak, hogy a lendületvételnél a lábam egy kicsit hozzáért a csengőhöz, így mehettem vissza büntetőzni… Bevallom, nem esett túlságosan jól. Bosszantott a dolog, egyrészt sok idő – két perc – ment el a célba érkezésem és a büntetés közlése között, másrészt nem biztos, hogy elég következetesek a szabályok és a szabálykönyv maga. Persze, nem kezdtem el vitatkozni senkivel, ugyanis csak magammal szúrtam volna ki. Igyekezetem gyorsan megcsinálni a burpeeket. Éppen ezért, számomra ez az ezüstérem felér egy arannyal. Előzetesen elfogadtam volna a dobogót, ugyanis nagyon erős volt a mezőny.

Ilyen jól ment a verseny?

Szinte a dárdánál mindig hibázok, most viszont ott sem tettem, hibátlan futamot produkáltam. Fejben nagyon összeszedett voltam, pozitívan álltam hozzá az elejétől a végéig, igyekeztem csak a feladatomra koncentrálni. Úgy mentem előre, hogy bármi van, mindent megcsinálok, nem félek semmitől. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól ment a versenyzés.

Fotó: Spartan Hungary

Mit érzett, amikor szóltak, hogy menjen vissza büntetőzni?

Nem titok, csalódott voltam, amikor két perc eltelte után vissza kellett mennem a pályára burpeezni. Tudtam, ha nekiállok veszekedni, akkor csak időt veszítek és még a dobogóról is lecsúszhatok. Rosszul esett, de gyorsan túlléptem rajta és megcsináltam a feladatot.

Ráadásul még aznap age groupban első lett Sprintben, miután 54:05-ös idővel ért be a célba.

Sprintben csak age group-ban tudtam versenyezni, amit meg is nyertem. Igaz, ez nem volt hibátlan, ugyanis a végén leestem a majomlétráról. Visszatérve az elejére, bevertem a sípcsontomat, ami elkezdett vérezni és fájni – napokig éreztem még… Ez a kis baleset jócskán megnehezítette a futást, de rövid távról volt szó, így mindenféle probléma nélkül végigmentem. Sőt, a fájdalom ellenére nem is ment rosszul. Ráadásul még az éjszakai futamon is mentem egyet az egyik barátnőmmel, így három versenyen vettem részt összesen.

Gyanítom, nem lassít, jöhetnek a következő versenyek.

Legközelebb szeptemberben veszek részt Spartanon, akkor Erdélyben versenyzem, majd októberben két nagy verseny is lesz, előbb a franciaországi beast Európa-bajnokság, majd a görögországi trifecta-világbajnokság. Nem lesz egyszerű viszonylag rövid idő alatt két ennyire kemény versenyt teljesíteni, de várom már. Minden tőlem telhetőt megteszek a kiemelkedő eredmény elérése érdekében.

Borítókép: Spartan Hungary