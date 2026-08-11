Skribek Alen távozik a ZTE-től – hivatalos

Skribek Alen 2021 nyarán került először a ZTE-hez, de akkor csak fél évig erősítette a csapatot. Az előző idény elején került vissza Zalaegerszegre, akkor 29 meccsen tízszer volt eredményes az NB I-ben. A mostani idényben a zalaegerszegiek mindhárom bajnokiján kezdő volt, de gólt nem szerzett, ellenben három gólpasszt adott.

„Őszintén örülünk ennek az átigazolásnak. Amikor Alen hozzánk érkezett, olyan játékos volt, akinek vissza kellett szereznie az önbizalmát, és újra fontosnak kellett éreznie magát a pályán. Meggyőződésünk, hogy ezt pontosan itt, a ZTE FC-nél találta meg. Az elmúlt 12 hónapban a számai önmagukért beszélnek: tétmérkőzéseken 18 közvetlen gólban vállalt szerepet (gólok és gólpasszok). Az ilyen teljesítmény természetesen felkelti a figyelmet, és ezúttal is több, különböző bajnokságokban szereplő klub érdeklődését váltotta ki. Végül a Neftçi PFK olyan projektet vázolt fel, amely Alent és bennünket is meggyőzött, ezért biztosak vagyunk abban, hogy ez nagyszerű következő lépés a pályafutásában, és egyben hozzájárulhat ahhoz is, hogy a ZTE FC a jövőben még több lehetőséget teremtsen a nemzetközi porondon. Ez az átigazolás Zalaegerszeg szempontjából is szélesebb jelentőséggel bír. Az elmúlt egy évben immár három különböző magyar játékos külföldi klubhoz történő értékesítését valósítottuk meg. Ez nem véletlen. Egyértelmű jele annak, hogy egyre több külföldi klub figyeli aktívan a keretünket, a munkánkat és azt a fejlődési környezetet, amelyet biztosítunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a növekvő nemzetközi elismertség pozitív hatással lesz a klub egészére. A jövőben egyre több játékos – nemzetiségtől függetlenül – tekinthet majd a ZTE FC-re olyan valódi platformként, ahol új lendületet adhat pályafutásának, bizonyíthat, és megteheti a következő lépést a karrierjében. Pontosan ezt a hírnevet szeretnénk felépíteni: egy olyan klubét, amely fejleszti a tehetségeket, bízik a játékosaiban, és megnyitja előttük az utat az európai és nemzetközi futball felé. Köszönjük Alennek a nálunk töltött időszak alatt nyújtott teljesítményét és hozzájárulását, és sok sikert kívánunk neki Azerbajdzsánban!” – nyilatkozta Andrés Jornet sportért felelős elnök a klub hivatalos oldalán.

„Köszönöm a sok-sok támogatást a szurkolóknak, akik mindig kiálltak a csapat mellett. Úgy érzem, ez az átigazolás előrelépést jelent számomra, és azért dolgoztam, hogy egy magasabb szintre lépjek. Úgy gondolom, ez a klub szempontjából is egyfajta visszaigazolás lehet. A ZTE FC-nél kirajzolódott egy színtiszta elképzelés, és a sok munka hosszú távon is kifizetődik majd. Hiányozni fognak a szurkolók, hiszen nagy örömmel tértem vissza Zalaegerszegre, és nagyon hálás vagyok mindenkinek” – búcsúzott Skribek. A ZTE egyébként már eladott Azerbajdzsánba egy labdarúgót a nyáron, Várkonyi Bence a Qarabagnál folytatja pályafutását.

A kilencszeres azeri bajnok Neftci az előző idényt a negyedik helyen zárta. Skribek kétéves szerződést kötött, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftci PFK – Azerbajdzsán), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –