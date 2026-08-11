Győri reménysugár: Csinger Márk és Zseljko Gavrics is a csapattal edzett

Ilyen hírekre vártak Győrben. Az ETO FC gyötrelmes sérüléshullámmal küzd az elmúlt hetekben, a Riga FC elleni idegenbeli első mérkőzésre az NB III-as csapat rutinos játékosát, a 34 éves Kószás Krisztiánt is nevezni kellett a keretbe – hihetetlen történet az övé, hiszen pályafutása során az NB II volt a legmagasabb osztály, amelyben futballozott. Emellett pedig a kezdőcsapatban és a cserepadról beszállva tizenévesek is lehetőséget kaptak. Nem érheti őket rossz szó, az 1–0-s vereség olyan eredmény, amely lehetőséget ad a fordításra, s mivel a hétvégén nem kellett játszania az ETO-nak, még több idő jutott a kulcsemberek felépülésére. Daniel Stefulj már a rigai meccsen is beszállt a hajrában, ő valószínűleg kezdhet csütörtökön – Schön Szabolcs így támadóként kaphat szerepet, vagy csereként nyújthat minőségi frissítést –, de ezenkívül is további nagyszerű fejleményeknek örülhet Efraín Juárez vezetőedző.

Zseljko Gavrics a Vasas elleni döntetlen óta nem léphetett pályára bokasérülés miatt, Csinger Márk pedig még a Víkingur Reykjavík elleni visszavágón ütötte meg csúnyán a térdét, kedden végre mindketten a csapattal edzettek. Sokakat meglepett, hogy a Bundesliga-tapasztalattal is felvértezett, de 38 éves Leon Balogunt a múlt héten átigazolta az ETO, de úgy tudjuk, már csütörtökön jelentős szerep hárulhat rá, ugyanis a szakmai stáb rendkívül elégedett a fizikai állapotával. Összegezve: Daniel Stefuljjal, Csinger Márkkal, Zseljko Gavriccsal és Leon Balogunnal jelentősen javul Efraín Juárez választási lehetősége – így a továbbjutási esély is. Gavrics személyében még egy olyan játékos kerülhet be a kezdőbe (Viktor Djukanovics mellett), aki képes egyéni villanásra, ezzel együtt az alakzat is változhat, öt védőről ismét négyre, ami nemcsak a játékstílus és a játékosállomány, hanem a klub múltját tekintve is helyénvalónak tűnik.

A kapus, Samuel Petrás helye megkérdőjelezhetetlen, a védelembe visszatérhet Stefan Vladoiu és Daniel Stefulj, a csapatkapitány Miljan Krpics mellett pedig vagy Csinger Márk, vagy Leon Balogun kezdhet. A középpályán Szép Márton és Décsy Ádám kitűnően játszik, Zseljko Gavrics szerepeltetésével inkább Décsy Ádám marad hátrébb, Szép Márton és a szerb pedig a csatár mögött játszhat. Viktor Djukanovicsot valószínűleg ismét Nfansu Njie és Claudiu Bumba támogatja a szélekről. A kispadról így Schön Szabolcs, Umathum Ádám, Urblík Norbert, Csinger Márk vagy Leon Balogun, a szélvészgyors Selyem Bálint, a 21 évesen is viszonylag rutinos Bánáti Kevin és Huszár Marcell jelenthet frissítést, ami óriási előrelépés. Szükség is van az erősítésre, a Riga ugyanis szenzációs formában érkezik Magyarországra. Az Adrián Gula edzette csapat a hétvégén sorozatban nyolcadik tétmeccsét nyerte meg (egymás után kétszer lőtt négyet a Virsligában), március hetedike óta mindössze egyszer kapott ki.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FŐÁG

Csütörtök, 20.30: ETO FC–Riga (lett) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1