Strandröplabdabajnoki arany után, Eb előtt Kun Stefánia és Villám Lilla

A vasárnapi ob-döntőben győztes páros hétfőn utazott el a lengyelországi Stare Jablonkiba, ahol 21 év után képviselhetik újra a magyar színeket Európa-bajnokságon. Még az ob-döntő után beszéltünk velük.

„Az előző négy döntőből háromban nem az én párosom volt az esélyes – árulta el Kun Stefánia, aki 2022-ben Szabó Annával, a következő két évben pedig Windisch Kingával lett második. – Egyébként éppen Lilla győzött le minket mindhárom alkalommal. Tavaly viszont mi voltunk a favoritok, és akkor sajnos nem ment úgy a játék, ahogy szerettem volna. Mivel elég sokat stresszeltem a héten, s bár szinte soha nem fogyasztok alkoholt, de az elmúlt napokban esténként mindig lehajtottam egy pálinkát. Az biztos, hogy sokkal nyugodtabban tudtam aludni tőle.”

Az újdonsült bajnoknő szerint azonban idén nem rajtuk volt a nyomás.

„Vasvári Eszti és Zsófi volt a címvédő, nekik kellett azt megvédeniük, és ezt éreztük is rajtuk. Szerintem egy picit el is izgulták a meccset, s ahogy próbáltak futni az eredmény után, egyre kevésbé ment nekik a játék. Nálunk a meccs elején volt egy kis bizonytalanság, egy hullámvölgy, de amikor azon túljutottunk, gyakorlatilag az első szett közepétől a mi akaratunk érvényesült, és a továbbiakban mi irányítottuk a mérkőzést” – összegezte a döntő történéseit a 20 éves játékos, aki még nem is élt akkor, amikor legutóbb magyar strandröplabdázó pályára léphetett Eb-n.

„A bajnoki címnek köszönhetően nagyon jó szájízzel utazhatunk az Eb-re – vette át a szót társa, Villám Lilla, aki Grózer Anikó után a második olyan magyar röplabdázó lesz, aki terem- és strandröplabdában is szerepelhetett Európa-bajnokságon. Lilla 2017-ben a baki kontinenstornán vett részt. – Így most nagy önbizalommal és felszabadultan léphetünk pályára. Nincs vesztenivalónk, nem mi vagyunk az esélyesek, ezért arra összpontosíthatunk, hogy a saját játékunkat játsszuk.”

Az biztos, hogy első mérkőzésükön, szerda reggel 9 órakor a tokiói olimpián bronzérmes, 2020-ban pedig Európa-bajnok svájci Joanna Mäder és új társa, Leona Kernen lesz az ellenfelük.

Értesüléseink szerint Mädernek a múlt heti hamburgi elittornán kifordult a bokája, ezzel még az indulása is veszélyben forgott. Mivel azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett információ párcseréről, ezért várhatóan tudja vállalni a játékot, persze kérdés, hogy ez mennyire hat majd ki a játékára.

Rajtuk kívül az osztrák Klinger testvérek, Dorina és Ronja, illetve a német Lena Grüne és Sandra Ittinger szerepel még a négyesben, de mivel az Eb csoportkörét az úgynevezett „módosított” rendszerben bonyolítják, a négyesből nem találkozik majd mindenki mindenkivel. Ugyanis az első meccsek után a győztesek a csoport első helyéért játszanak majd egymással csütörtök délelőtt, amivel a nyertes egyből a legjobb 16 közé jut, míg a vesztesek a bennmaradásért mérkőznek, még szerda este. Akik a második vereségüket is begyűjtik, azok számára be is fejeződik a kontinenstorna.

„Lesz még egy dolog, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, ugyanis Lengyelországban most tizenöt-húsz fok az átlaghőmérséklet, eléggé furcsa lesz a magyarországi negyvenfokos forróságból hirtelen hűvösben, várhatóan aláöltözetben játszani – beszélt a körülményekről Villám. – De ez legyen a legnagyobb baj, a lényeg, hogy megkaptuk a lehetőséget, és mindent megteszünk azért, hogy élni is tudjunk vele. Éppen ezért ugyan tartunk egy szolidabb ünnepséget a bajnoki cím megszerzésének örömére, de az igazi nagy buli most elmarad…”