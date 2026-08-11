Légiósok: Regensburgban folytatja Jánó Zétény

A Jahn Regensburg hivatalosan bejelentette Jánó Zétény szerződtetését. Az ausztriai Kismartonban, magyar édesanya és osztrák állampolgárságú, székely édesapa gyermekeként született 21 éves osztrák utánpótlás-válogatott támadó középpályás a Red Bull Salzburgtól érkezik, és 2028. június 30-ig írt alá a 3. Ligában szereplő klubjához.

Jánó Zétény fiatal kora ellenére mintegy száz felnőtt-tétmérkőzésen szerepelt Ausztriában: 76 alkalommal lépett pályára a másodosztályban, 25-ször pedig a Bundesligában. A Salzburg akadémiáján nevelkedett, a Lieferingben is futballozott, az elmúlt két idényt pedig kölcsönben a Grazer AK-nál töltötte, amelynek színeiben megszerezte első élvonalbeli gólját is. Tehetségéről sokat elárul, hogy a The Guardian 2022-ben publikált cikkében a 2005-ben született hatvan legnagyobb tehetség között említette.

„Zétény személyében nagyon izgalmas játékost igazoltunk, aki huszonegy éves kora ellenére jelentős tapasztalatot szerzett a felnőttfutballban. Intenzíven dolgozik labda nélkül, okosan mozog a vonalak között, és jelentős gólveszélyt jelent. Nagyon örülünk, hogy a csapatunkat választotta, mostantól közösen dolgozhatunk a további fejlődésén" – méltatta az új szerzeményt Alexander Schmalhofer, a Regensburg sportigazgatója.

Az osztrák U21-es válogatott futballista az előző idényben súlyosabb sérülést szenvedett, Regensburgban azonban új lendületet venne a pályafutása.

„Az SSV Jahn Regensburg nagyszerű klub, kiválóak a körülmények – nagyon várom az új kihívást! Elsősorban támadásban szeretnék segíteni a csapatnak, ugyanakkor labda nélkül is rengeteget akarok dolgozni azért, hogy a lehető legtöbbet segítsem az együttest a pályán” – mondta Jánó Zétény.

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