Női kosárlabda: Németországgal, Portugáliával és Dániával kerültek azonos csoportba a mieink az Eb-selejtezőn

2026.03.31. 15:19
null
Juhász Dorkáék a németekkel, a portugálokkal és a dánokkal küzdenek meg az Eb-szereplésért (Fotó: Török Attila)
Völgyi Péter kosárlabda női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
A magyar női kosárlabda-válogatott Németországgal, Portugáliával és Dániával csap össze a jövő évi Európa-bajnokság selejtezőjében.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a női világranglista alapján a második kalapból várta a csoportkör keddi sorsolását. Ennek során a legerősebbek közül a legutóbbi Eb-n ötödik németeket – a szeptemberi világbajnokság házigazdáit –, aztán a tavalyi kontinenstornán 12. portugálokat, valamint az eddig három Eb-n szerepelt dánokat kapta ellenfélül az N-csoportban.

Előzetesen ilyenkor mindenki azon gondolkodik, hogy kit kellene elkerülni, illetve kivel lenne jó egy csoportban szerepelni – nyilatkozta az MTI-nek Völgyi Péter. – Ez a három csapat történetesen egyik társaságban sem szerepelt nálam. Nyilván a németek a legerősebbek, nagy csaták várhatók ellenük, a portugálok és a dánok verhetőbbnek tűnnek. Miután kijutottunk a berlini világbajnokságra, egyértelműen az az elvárás, hogy az Eb-n is ott legyünk” – tette hozzá.

A nemzeti csapat két hete az isztambuli selejtezőtornán kivívta a szereplést a szeptemberi, berlini vb-n. Emiatt nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának az első csoportkörében, de a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe. 

A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három találkozóra kerül sor. A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a jövő júniusi kontinenstornára, melyen rendezőként ott lesz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország. Utóbbi négy együttes egy külön csoportban egymás között játszik a novemberi és februári időszakban.

Az Eb-selejtező csoportjai: 
I-csoport: Törökország, Montenegró, Lengyelország, Izrael 
J-csoport: Spanyolország, Csehország, Horvátország, Bulgária 
K-csoport: Olaszország, Szlovénia, Lettország, Ausztria 
L-csoport: Szerbia, Görögország, Szlovákia, Hollandia 
M-csoport: Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Luxemburg 
N-csoport: Németország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Dánia

 

Legfrissebb hírek

Nemcsak klubot váltott, életstílust is – interjú Juhász Dorkával

Képes Sport
3 órája

Kosárlabda: Lép Izabella nagy fejlődésen ment keresztül az NB I-ben

Utánpótlássport
2026.03.27. 09:02

Átadták a Soproni Darazsak Campus komplexumot

Kosárlabda
2026.03.26. 20:32

Előnybe került a DVTK a női kosárlabda NB I negyeddöntőjében

Kosárlabda
2026.03.26. 19:09

A Crvena zvezda hosszabbítás után nyert Spanyolországban

Kosárlabda
2026.03.25. 23:00

Női kosárlabda NB I: hazai pályán szerzett előnyt a Pécs, a Sopron és a Szekszárd is

Kosárlabda
2026.03.25. 19:50

Női kosárlabda Eb-selejtező: a második kalapból várják a sorsolást a mieink

Kosárlabda
2026.03.25. 13:40

Kosárlabda: Szopori Bence kinőtte magát vezéregyéniséggé Pécsen

Utánpótlássport
2026.03.25. 11:12
Ezek is érdekelhetik