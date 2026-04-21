Nemzeti Sportrádió

Franciaországgal, Nigériával és Dél-Koreával egy csoportban a magyarok az őszi női kosárlabda-vb-n

GY. F.GY. F.
2026.04.21. 19:11
Női kosárlabda-válogatottunk készülhet Berlinbe (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
női kosárlabda vb-selejtező női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
Huszonnyolc év után készülhet ismét világbajnokságra a magyar női válogatott (érdekes, hogy ez éppúgy igaz a házigazda Németországra), ezért vigyázó szemeinket kedd este Berlinre vetettük, ahol kisorsolták a szeptember 4. és 13. között esedékes seregszemle csoportjait. A német főváros hangulata tényleg pazar, bizonyára remek házigazda lesz a két arénájával, de ennél sokkal fontosabb, hogy mi is ott lehetünk, köszönhetően annak, hogy Völgyi Péter együttese márciusban Isztambulban kiharcolta a részvételt egy bivalyerős selejtezőcsoportból.

A sorsolás során megismerhettük a vébé kabalafiguráját, aki a Bear Lina névre hallgató maci – akik értékelik a szóvicceket, bizonyára elégedetten csettintenek. A színpadon megfordult Sue Bird, az amerikai, és Lauren Jackson, az ausztrál női kosárlabda legendás alakja, utóbbi két éve olimpiai bronzérmet szerzett Párizsban 43 évesen, és a sorsolási procedúrában is segítséget nyújtott.

A csoportbeosztás során több előzetes feltételnek meg kellett felelni, így a kalapoktól függetlenül sem kerülhetett akárki akárki mellé, a rendező, első kalapos Németország például automatikusan az A-csoportban kapott helyet. Mivel ide kerültek a spanyolok is, az biztossá vált, hogy mi nem leszünk tagjai ennek a négyesnek, mert legfeljebb két európai országnak juthatott hely egy csoportban. Lauren Jackson a negyedik kalapból egyből minket húzott ki, úgyhogy bekerültünk a B jelű négyesbe Dél-Korea, Nigéria és Franciaország mellé – mivel három együttes is továbbjut a legjobb 12 közé, panaszra semmi okunk sem lehet, igaz, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akármelyik riválist lebecsüljük. Különösen nem Franciaországot, amely a világ egyik legerősebb nemzeti csapata, két esztendeje ezüstérmet szerzett az ötkarikás játékokon.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: Japán (3.), Spanyolország (2.), Németország (1.), Mali (4.)
B-csoport: MAGYARORSZÁG (4.), Dél-Korea (3.), Nigéria (2.), Franciaország (1.)
C-csoport: Belgium (2.), Ausztrália (1.), Puerto Rico (3.), Törökország (4.)
D-csoport: Egyesült Államok (1.), Csehország (4.), Olaszország (3.), Kína (2.)
A csapatok mögött zárójelben a kalapbesorolásukat jelöltük.

 

női kosárlabda vb-selejtező női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
