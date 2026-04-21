Franciaországgal, Nigériával és Dél-Koreával egy csoportban a magyarok az őszi női kosárlabda-vb-n

A sorsolás során megismerhettük a vébé kabalafiguráját, aki a Bear Lina névre hallgató maci – akik értékelik a szóvicceket, bizonyára elégedetten csettintenek. A színpadon megfordult Sue Bird, az amerikai, és Lauren Jackson, az ausztrál női kosárlabda legendás alakja, utóbbi két éve olimpiai bronzérmet szerzett Párizsban 43 évesen, és a sorsolási procedúrában is segítséget nyújtott.

A csoportbeosztás során több előzetes feltételnek meg kellett felelni, így a kalapoktól függetlenül sem kerülhetett akárki akárki mellé, a rendező, első kalapos Németország például automatikusan az A-csoportban kapott helyet. Mivel ide kerültek a spanyolok is, az biztossá vált, hogy mi nem leszünk tagjai ennek a négyesnek, mert legfeljebb két európai országnak juthatott hely egy csoportban. Lauren Jackson a negyedik kalapból egyből minket húzott ki, úgyhogy bekerültünk a B jelű négyesbe Dél-Korea, Nigéria és Franciaország mellé – mivel három együttes is továbbjut a legjobb 12 közé, panaszra semmi okunk sem lehet, igaz, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akármelyik riválist lebecsüljük. Különösen nem Franciaországot, amely a világ egyik legerősebb nemzeti csapata, két esztendeje ezüstérmet szerzett az ötkarikás játékokon.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Japán (3.), Spanyolország (2.), Németország (1.), Mali (4.)

B-csoport: MAGYARORSZÁG (4.), Dél-Korea (3.), Nigéria (2.), Franciaország (1.)

C-csoport: Belgium (2.), Ausztrália (1.), Puerto Rico (3.), Törökország (4.)

D-csoport: Egyesült Államok (1.), Csehország (4.), Olaszország (3.), Kína (2.)

A csapatok mögött zárójelben a kalapbesorolásukat jelöltük.