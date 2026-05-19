Franciaország ellen kezdenek a mieink Berlinben a női kosárlabda vb-n

2026.05.19. 18:37
Fotó: Török Attila
A magyar női kosárlabda-válogatott Franciaország ellen kezdi meg szereplését a Berlinben sorra kerülő szeptemberi világbajnokságon.

A nemzetközi szövetség keddi tájékoztatása szerint a legutóbb olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, vb-ken viszont csak eddig egy bronzot szerző franciák elleni találkozóra szeptember 4-én 21 órakor kerül sor a német fővárosban. Másnap 14.15 órakor a hétszeres Afrika-bajnok Nigéria következik Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese számára, majd szeptember 7-án 14.30 órakor a 12-szeres Ázsia-bajnok dél-koreaiak ellen zárul a B-csoport programja.

Válogatottunk 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A márciusban rendezett isztambuli kvalifikációs tornán előbb 77–65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75–53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71–58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes (és már vb-résztvevő) Ausztráliával szemben. Utána hosszabbítás után 92–81-re Argentínát, végül pedig 89–74-re a házigazda törököket győzte le, így csoportmásodikként zárt, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-n a világ legjobb 16 csapata lép pályára a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

A magyarok menetrendre a B-csoportban
Szeptember 4, 21.00: Magyarország–Franciaország 
Szeptember 5., 14.15: Magyarország–Nigéria
Szeptember 7., 14.30: Magyarország–Dél-Korea

A világbajnokság csoportjai
A-csoport: Japán, Spanyolország, Németország, Mali
B-csoport: MAGYARORSZÁG, Dél-Korea, Nigéria, Franciaország
C-csoport: Belgium, Ausztrália, Puerto Rico, Törökország
D-csoport: Egyesült Államok, Csehország, Olaszország, Kína

A magyarok eddigi vb-szereplései
1957, Brazília: 5. hely
1959, Szovjetunió: 7. hely
1975, Kolumbia: 9. hely
1986, Szovjetunió: 8. hely
1998, Németország: 10. hely

 

