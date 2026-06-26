Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott július 13-án kezdi a felkészülést a női kosár-vb-re

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 15:58
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Dúl Panka (33) és társai a márciusi összetartáson (Fotó: Dömötör Csaba)
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női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
A magyar szövetség honlapjának pénteki tájékoztatása alapján Völgyi Péter szövetségi kapitány Lakiteleken 14 fővel tartja az első edzőtábort, amely augusztus 3-án, Székesfehérváron folytatódik. A korai szakaszban az eredetileg meghirdetett 25 fős keretből néhányan különböző okok miatt nem tudnak részt venni.

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-t a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban rendezik. A mieink Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és Dél-Koreával találkoznak a csoportkörben.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt (1957, Rio de Janeiro).

A lakiteleki magyar keret
Aho Nina, Aho Tyra, Angyal Barbara, Boros Júlia, Dombai Réka, Dúl Panka, Kányási Veronika, Laczkó Sára, Lelik Réka, Sitku Zsuzsanna, Studer Ágnes, Takács-Kiss Virág, Török Ágnes, Varga Alíz

(MTI)

 

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