A magyar válogatott július 13-án kezdi a felkészülést a női kosár-vb-re

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-t a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban rendezik. A mieink Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és Dél-Koreával találkoznak a csoportkörben.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt (1957, Rio de Janeiro).

A lakiteleki magyar keret

Aho Nina, Aho Tyra, Angyal Barbara, Boros Júlia, Dombai Réka, Dúl Panka, Kányási Veronika, Laczkó Sára, Lelik Réka, Sitku Zsuzsanna, Studer Ágnes, Takács-Kiss Virág, Török Ágnes, Varga Alíz

(MTI)