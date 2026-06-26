A magyar válogatott július 13-án kezdi a felkészülést a női kosár-vb-re
A magyar szövetség honlapjának pénteki tájékoztatása alapján Völgyi Péter szövetségi kapitány Lakiteleken 14 fővel tartja az első edzőtábort, amely augusztus 3-án, Székesfehérváron folytatódik. A korai szakaszban az eredetileg meghirdetett 25 fős keretből néhányan különböző okok miatt nem tudnak részt venni.
A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-t a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban rendezik. A mieink Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és Dél-Koreával találkoznak a csoportkörben.
A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt (1957, Rio de Janeiro).
A lakiteleki magyar keret
Aho Nina, Aho Tyra, Angyal Barbara, Boros Júlia, Dombai Réka, Dúl Panka, Kányási Veronika, Laczkó Sára, Lelik Réka, Sitku Zsuzsanna, Studer Ágnes, Takács-Kiss Virág, Török Ágnes, Varga Alíz
(MTI)
Legfrissebb hírek
A magyar női válogatott ott lehet a 3x3-as kosárlabda Eb-n
Kosárlabda
2026.06.14. 17:43
Női kosárlabda: Dubei Debóra visszavonul a válogatottól
Kosárlabda
2026.05.19. 09:01
Ezek is érdekelhetik