Nemzeti Sportrádió

Tűzijáték, Post Malone és IShowSpeed produkciói – videón a világbajnokság záróünnepsége

B. A. P.B. A. P.
2026.07.19. 21:15
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foci vb 2026 videó záróünnepség
Tűzijáték, Post Malone és IShowSpeed produkció: mutatjuk videón a labdarúgó-világbajnokság záróünnepségét.
Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026, döntő: Spanyolország–Argentína 0–0

A spanyolok másodszor vagy az argentinok negyedszer? Lionel Messi 39 évesen vagy Lamine Yamal 19 esztendősen? Európa vagy Dél-Amerika? Hamarosan kiderül, ki ül a világ trónjára New Yorkban.

 

 

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