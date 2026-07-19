Tűzijáték, Post Malone és IShowSpeed produkciói – videón a világbajnokság záróünnepsége

Vb 2026, döntő: Spanyolország–Argentína 0–0

A spanyolok másodszor vagy az argentinok negyedszer? Lionel Messi 39 évesen vagy Lamine Yamal 19 esztendősen? Európa vagy Dél-Amerika? Hamarosan kiderül, ki ül a világ trónjára New Yorkban.