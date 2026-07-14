Kozák Luca országos csúcsa mellett két világrekordhoz is közel jártunk

Immár tizenhatodik alkalommal „jött házhoz” a világ atlétikájának krémje. A Gyulai István Memorial 2011 óta íródó története a Puskás Ferenc Stadionban kezdődött, majd 2014-ben a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban folytatódott, hogy 2025-ben visszatérjen a fővárosba, a Nemzeti Atlétikai Központba, amely idén már a legendás Zsivotzky Gyula nevét viseli.

ISMÉT A KALAPÁCSVETŐK NYITOTTÁK A TÁNCOT

Szokás szerint ismét elképesztő színvonalú mezőny gyűlt össze kalapácsvetésben. A monstre program elején megrendezett versenyszámra kilátogató rajongók hét olyan sportolót láthattak, akik az idén már mindannyian képesek voltak 80 méter feletti eredményre. Ilyen volt Halász Bence és Szabados Ármin is, kettejük közül a rutinosabb Halász címvédőként érkezett meg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központba.

Ahogyan azt a Szombathelyi Dobó SE klasszisa a hétfői sajtóeseményen is kiemelte, 2026-ban stabilan a bűvös álomhatár fölött dob minden versenyén, általában többször is. Úgy gondolta, hogy a már igazán kiugró teljesítményre sem kell sokat várnia. Amikor tavaly meghallotta a „Ria, Ria, Hungária!” rigmust, ez extra erőt adott neki, most is sokan jöttek ki, hogy megnézzék, mire megy a tavaly már legyőzött kanadai Ethan Katzberg ellen.

Az egész szezonban tapasztalhattuk, hogy mennyire erőssé vált a férfi kalapácsvetés, mindezt most a saját szemünkkel is realizálhattuk. Négyen is 81 méter felett zártak, ráadásul ugyanaz a négy versenyző és ugyanolyan sorrendben, mint a tavalyi, tokiói világbajnokságon. Katzberg ellen most sem volt ellenszer, az olimpiai és vb-címvédő már elsőre 82.47-et dobott, ezzel megadta az alaphangot a győzelemhez.

Balról: Merlin Hummel, Ethan Katzberg és Halász Bence (Fotó: Árvai Károly)

Halász Bence 79.27-tel nyitott, majd sorozatról sorozatra szépen javult: a 80.32-t 81.09, majd 81.65 követte, ami ugyanúgy a 3. helyet jelentette neki, mint Tokióban, a világbajnokságon. A német Merlin Hummel egy körrel korábban 81.74-re dobta a 7.26 kilogrammos szert, amivel a 2. helyen zárt. Az ukrán Mihajlo Kohan ismét lemaradt a top háromról (egynapos versenyen nincs érem és dobogó), de a 81.48-as teljesítményével ő is bizakodhat. Ők hárman a birminghami Európa-bajnokságon mindannyian az aranyérem legfőbb várományosai lesznek.

Szerencsére Katzberg kanadai, így az Eb-t nélküle rendezik meg… A harmadikra dobott 83.55-jével átírta Halász 2025-ös versenycsúcsát, majd ötödikre 83.64-re javította azt. A 24 éves klasszisban a legfélelmetesebb az, hogy mennyire simán forog a körben és dobja el aztán a kalapácsot „a világ végére”!

KOZÁK LUCA KIEMELKEDŐ ORSZÁGOS CSÚCSA

30 magyar atléta kapott lehetőséget a nemzetközi programban, közülük a nap szenzációja egyértelműen Kozák Luca nevéhez fűződött, aki pályafutása eddigi legjobb szezonját futja. A rutinos gátfutónak 30 éves korára állt össze igazán a mozgása, immár 12.59-cel tartja a 100 méteres gátfutás országos csúcsát. Óriásit hajrázott, látszólag egyértelműen az utolsó lépéseivel tudott hét századot faragni.

„Éreztem, hogy jó formában vagyok, de gátfutásban nehéz megtervezni, kiszámítani, hogy mit fog tudni kihozni magából az adott napon az ember. A bemelegítésnél éreztem, hogy jó a forma, folyamatos, könnyed, technikailag is jó volt. Az elején az első gondolatom az volt, hogy úristen, de itt hagytak. Visszanézve egyáltalán nem maradtam le, sokkal nagyobbnak éreztem a különbséget, mint amennyi igazából volt. Elég sűrű időszakban vagyunk, jövő hét kedden már jön is a következő verseny, majd utána hétvégén az országos bajnokság, úgyhogy majd az Eb után ünneplek” – mondta Kozák Luca.

A futam másik magyarja, Tóth Anna 13.05-tel a 8. lett. Ugyan csak a célfotón múlott, de Takács Boglárka is ezt a helyezést szerezte meg 100 méteren. Kitűnő sprinterünk 11.28-as ideje az erős mezőnyben, amiben az olimpiai címvédő Julien Alfred is ott volt, most ennyire volt elég. A kontinensviadalig még egy hónap hátra van, addig még mindenkinek van ideje csiszolni a formáján.