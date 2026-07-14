Kozák Luca országos csúcsa mellett két világrekordhoz is közel jártunk

Immár tizenhatodik alkalommal „jött házhoz” a világ atlétikájának krémje. A Gyulai István Memorial 2011 óta íródó története a Puskás Ferenc Stadionban kezdődött, majd 2014-ben a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban folytatódott, hogy 2025-ben visszatérjen a fővárosba, a Nemzeti Atlétikai Központba, amely idén már a legendás Zsivotzky Gyula nevét viseli.
ISMÉT A KALAPÁCSVETŐK NYITOTTÁK A TÁNCOT
Szokás szerint ismét elképesztő színvonalú mezőny gyűlt össze kalapácsvetésben. A monstre program elején megrendezett versenyszámra kilátogató rajongók hét olyan sportolót láthattak, akik az idén már mindannyian képesek voltak 80 méter feletti eredményre. Ilyen volt Halász Bence és Szabados Ármin is, kettejük közül a rutinosabb Halász címvédőként érkezett meg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központba.
Ahogyan azt a Szombathelyi Dobó SE klasszisa a hétfői sajtóeseményen is kiemelte, 2026-ban stabilan a bűvös álomhatár fölött dob minden versenyén, általában többször is. Úgy gondolta, hogy a már igazán kiugró teljesítményre sem kell sokat várnia. Amikor tavaly meghallotta a „Ria, Ria, Hungária!” rigmust, ez extra erőt adott neki, most is sokan jöttek ki, hogy megnézzék, mire megy a tavaly már legyőzött kanadai Ethan Katzberg ellen.
Az egész szezonban tapasztalhattuk, hogy mennyire erőssé vált a férfi kalapácsvetés, mindezt most a saját szemünkkel is realizálhattuk. Négyen is 81 méter felett zártak, ráadásul ugyanaz a négy versenyző és ugyanolyan sorrendben, mint a tavalyi, tokiói világbajnokságon. Katzberg ellen most sem volt ellenszer, az olimpiai és vb-címvédő már elsőre 82.47-et dobott, ezzel megadta az alaphangot a győzelemhez.
Halász Bence 79.27-tel nyitott, majd sorozatról sorozatra szépen javult: a 80.32-t 81.09, majd 81.65 követte, ami ugyanúgy a 3. helyet jelentette neki, mint Tokióban, a világbajnokságon. A német Merlin Hummel egy körrel korábban 81.74-re dobta a 7.26 kilogrammos szert, amivel a 2. helyen zárt. Az ukrán Mihajlo Kohan ismét lemaradt a top háromról (egynapos versenyen nincs érem és dobogó), de a 81.48-as teljesítményével ő is bizakodhat. Ők hárman a birminghami Európa-bajnokságon mindannyian az aranyérem legfőbb várományosai lesznek.
Szerencsére Katzberg kanadai, így az Eb-t nélküle rendezik meg… A harmadikra dobott 83.55-jével átírta Halász 2025-ös versenycsúcsát, majd ötödikre 83.64-re javította azt. A 24 éves klasszisban a legfélelmetesebb az, hogy mennyire simán forog a körben és dobja el aztán a kalapácsot „a világ végére”!
KOZÁK LUCA KIEMELKEDŐ ORSZÁGOS CSÚCSA
30 magyar atléta kapott lehetőséget a nemzetközi programban, közülük a nap szenzációja egyértelműen Kozák Luca nevéhez fűződött, aki pályafutása eddigi legjobb szezonját futja. A rutinos gátfutónak 30 éves korára állt össze igazán a mozgása, immár 12.59-cel tartja a 100 méteres gátfutás országos csúcsát. Óriásit hajrázott, látszólag egyértelműen az utolsó lépéseivel tudott hét századot faragni.
„Éreztem, hogy jó formában vagyok, de gátfutásban nehéz megtervezni, kiszámítani, hogy mit fog tudni kihozni magából az adott napon az ember. A bemelegítésnél éreztem, hogy jó a forma, folyamatos, könnyed, technikailag is jó volt. Az elején az első gondolatom az volt, hogy úristen, de itt hagytak. Visszanézve egyáltalán nem maradtam le, sokkal nagyobbnak éreztem a különbséget, mint amennyi igazából volt. Elég sűrű időszakban vagyunk, jövő hét kedden már jön is a következő verseny, majd utána hétvégén az országos bajnokság, úgyhogy majd az Eb után ünneplek” – mondta Kozák Luca.
A futam másik magyarja, Tóth Anna 13.05-tel a 8. lett. Ugyan csak a célfotón múlott, de Takács Boglárka is ezt a helyezést szerezte meg 100 méteren. Kitűnő sprinterünk 11.28-as ideje az erős mezőnyben, amiben az olimpiai címvédő Julien Alfred is ott volt, most ennyire volt elég. A kontinensviadalig még egy hónap hátra van, addig még mindenkinek van ideje csiszolni a formáján.
„Jólesett, csodálatos érzés volt, hogy nagyobb ovációt kaptam, mint a későbbi győztes, igyekeztem megköszönni egy jó futással, ez most így annyira nem érződik annak. Talán most először a Gyulai Memorialon sokkal magabiztosabbnak, tapasztaltnak éreztem magam. Úgy éreztem, hogy fejben rendben voltam, talán az egyik legjobb bemelegítésemet teljesítettem. Mégsem tudtam összerakni egy jó futást, bízom benne, hogy a szezon későbbi részében kijön belőlem. Ha nem, akkor el kell gondolkodnom pár dolgon, hogy mi az, amin változtatnom kell, mert ez nem az a szint, amin lenni szeretnék” – nyilatkozta Takács Boglárka.
A délután „nagy fináléja” Molnár Attiláé volt, a 400 méteres távon legeredményesebb klasszisunk a múlt héten a monacói Gyémánt Liga-fordulóban 44.47-re javította saját országos csúcsát. Ez már a 10. rekorddöntése volt ebből a fajtából – fele-fele arányban szabadtéren és fedett pályán. Még ezen a fülledt nyári délutánon sem okozott csalódást, élete második legjobb eredményét érte el, csupán négy századra volt a pénteki eredményétől, 44.51-gyel az előkelő 2. helyen végzett.
Szintén az egykörös távon Enyingi Patrik is kitett magáért, az idén a vártnál kevesebb versenylehetőséghez jutó sprinterből a bizonyítási vágy és a sikeréhség kihozta az idei legjobbját, 45.27-tel a 7. lett. A hétpróbázó tehetség, Kriszt Sarolta távolugrásban kapta meg a lehetőséget a szervezőktől, amit 635 centiméteres egyéni csúccsal hálált meg.
A nemzetközi versenyszámok mellett a magyar atlétáknak országos versenyszámokat is rendeztek. A fiataloknak ez egy jó lehetőség volt, hogy megtapasztalják egy ilyen rangos esemény miliőjét. A 110 m gáton 13.44 másodperces U20-as magyar csúcsot futó Zemen Zalán tökéletesen élt vele.
A SZUPERSZTÁROK ISMÉT KITETTEK MAGUKÉRT
Armand Duplantisnak tavaly szerencsét hozott Budapest, hiszen ezen a versenyen ugrotta pályafutása 13. világrekordját. A svéd-amerikai rúdugrózseni 629 centiméteres teljesítménye a Memorial történetének első világcsúcsa volt. A szeptember 11. és 13. között a magyar fővárosban debütáló atlétikai világdöntő előtt két hónappal „Mondo” visszatért oda, ahol 2023-ban világbajnok lett.
Az egyik kedvenc stadionjában ismét szépen vette az akadályokat, az 560 és 580 centit elsőre, majd a 600-at másodikra abszolválta. Ekkor az ausztrál Kurtis Marschall még versenyben volt, de a 607 centi már csak Duplantisnak sikerült. A biztos siker tudatában rápróbált a 632 centis világcsúcsra, aminek az átugrásához másodikra járt legközelebb. Már-már úgy tűnt, hogy megoldja a feladatot, de a léc másképp gondolta…
Június 10. óta nem kis nyomás nehezedik Ja’Kobe Tharp vállaira, aki az amerikai egyetemi bajnokságon kicsit a semmiből előbukanva futott 12.75-ös világcsúcsot 110 m gáton. A 20 éves fiatalt tíz napja a Gyémánt Liga eugene-i állomásán Jamal Britt legyőzte, Budapesten ismét szerette volna megízlelni a siker ízét. Ez összejött neki, ráadásul alig egyetlen tizedre volt a világcsúcstól. A fentebb már említett női 100 m gáton Masai Russell diadalmaskodott, az amerikai sztár olyan szinten van az idén, hogy a 12.33 az ő szintjén nem számít extra időnek.
16. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, BUDAPEST
Férfiak
100 m (-0.3): 1. Emmanuel Eseme (kameruni) 9.99, 2. Saminu (ghánai) 10.01, 3. A. Blake (jamaicai) 10.04, …9. Illovszky Dominik 10.43
200 m (+0.4): 1. Jaszin Hszini (marokkói) 19.92, 2. Charamba (zimbabwei) 20.09, 3. Onwuzurike (nigériai) 20.18
400 m: 1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.02, 2. Molnár Attila 44.51, 3. Nene (dél-afrikai) 44.57, …7. Enyingi Patrik 45.27, …9. Plisz Balázs 45.98
800 m: 1. Dzsamel Szedzsati (algériai) 1:43.19, 2. Chepkwony (kenyai) 1:43.54, 3. Barroso (spanyol) 1:43.60, …10. Kubasi János 1:46.50
1500 m: 1. Phanuel Kipkosgei Koech (kenyai) 3:31.09, 2. Kiplangat (kenyai) 3:31.10, 3. J. C. Pinto (portugál) 3:31.47, …14. Szögi István 3:36.74
3000 m: 1. Mathew Kipchumba Kipsang (kenyai) 7:31.90, 2. Camerieri (amerikai) 7:32.64, 3. Sharp (ausztrál) 7:33.59
110 m gát (-0.4): 1. Ja’Kobe Tharp (amerikai) 12.85, 2. Britt (amerikai) 13.01, 3. Tinch (amerikai) 13.01 …9. Eszes Dániel 14.05
400 m gát: 1. Emil Agyekum (német) 47.58, 2. Bassitt (amerikai) 47.59, 3. Dean (amerikai) 47.62, …9. Molnár Csaba 50.16
Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 607, 2. Marschall (ausztrál) 600, 3. Karalisz (görög) 590
Távol: 1. Miltiadisz Tentoglu (görög) 831 (-0.6), 2. Anvarov (üzbég) 812 (+0.2), 3. Batz (német) 812 (+0.2), …7. Pap Kristóf 776 (+0.3)
Súly: 1. Leonardo Fabbri (olasz) 22.04, 2. R. Campbell (jamaicai) 21.52, 3. Enekwechi (nigériai) 21.48, …9. Fekete István 18.13, 10. Tóth Balázs 17.41
Kalapács: 1. Ethan Katzberg (kanadai) 83.64, 2. Hummel (német) 81.74, 3. Halász Bence 81.65, …6. Szabados Ármin 78.93, 7. Czeller Gábor 73.05, …8. Rába Dániel 72.47, 7. Varga Donát 68.26
Nők
100 m (-0.3): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 10.87, 2. Tina Clayton (jamaicai) 10.97, 3. Lyston (jamaicai) 11.01, …8. Takács Boglárka 11.28, 9. Brucker Lili Hanna 11.68
200 m (0.0): 1. Gabrielle Thomas (amerikai) 21.83, 2. K. White (amerikai) 21.92, 3. Battle (amerikai) 22.21, …8. Szentgyörgyi Zita 23.61
1500 m: 1. Abbey Caldwell (ausztrál) 4:01.79, 2. Hollingsworth (ausztrál) 4:02.09, 3. Cherop (kenyai) 4:02.15
100 m gát (-0.4): 1. Masai Russell (amerikai) 12.33, 2. R. Jones (amerikai) 12.47, 3. A. Johnson (amerikai) 12.49, …6. Kozák Luca 12.59 – országos csúcs, régi: 12.66, Kozák Luca, 2026, …8. Tóth Anna 13.05
400 m gát: 1. Jasmine Jones (amerikai) 52.91, 2. R. Clayton (jamaicai) 53.34, 3. Adekoya (bahreini) 54.18 …6. Mátó Sára 55.61, …8. Lalik Petra 56.77, 9. Mohai Regina 57.47
Magas: 1. Eleanor Patterson (ausztrál) 200, 2. Olyslagers (ausztrál) 198, 3. Vukovics (montenegrói) 198 …7. Bátori Lilianna 188, …9. Pénzes Júlia 184,10. Fekete Fédra 180
Rúd: 1. Nina Kennedy (ausztrál) 480, 2. McCartney (új-zélandi) 480, 3. Sutej (szlovén) 475, …7. Klekner Hanga 426
Távol: 1. Monae’ Nichols (amerikai) 688 (-0.3), 2. C. Bryant (amerikai) 672 (+0.2), 3. A. Smith (jamaicai) 667 (+0.1), …6. Bánhidi-Farkas Petra 659 (+0.8), …8. Kriszt Sarolta 635 (-0.2), 9. Szűcs Szabina 611 (-0.4)