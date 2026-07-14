Női röplabda Extraliga: Kaszap Tamás maradt a vezetőedző Székesfehérváron

Kaszap Tamás maradt a női röplabda Extraligában szereplő MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.
A korábbi válogatott feladó szerződésének meghosszabbítását kedden a közösségi oldalán jelentette be a székesfehérvári klub.
A 2024 decemberében kinevezett Kaszap Tamás a harmadik idényét kezdi meg a MÁV Előrénél, amely irányításával a bajnokságban tavaly és idén is ötödik lett.
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