Női röplabda Extraliga: Kaszap Tamás maradt a vezetőedző Székesfehérváron

A korábbi válogatott feladó szerződésének meghosszabbítását kedden a közösségi oldalán jelentette be a székesfehérvári klub.

A 2024 decemberében kinevezett Kaszap Tamás a harmadik idényét kezdi meg a MÁV Előrénél, amely irányításával a bajnokságban tavaly és idén is ötödik lett.