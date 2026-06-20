Sopron Basket: megborult egy bázis, amit újra felépítenének

HAGYOMÁNYAINAK MEGFELELŐEN szurkolói ankéttal egybekötött évadzárón jelentette be a következő idény keretét a női bajnokság legutóbbi bronz­érmese, a Sopron Basket. Azt már régóta tudni lehetett, hogy az idén Magyar Kupát (13.) nyerő klub 37 éves ikonja és legendája, a szerb-magyar Jelena Brooks abbahagyja játékoskarrierjét (marad, de hogy majd mi lesz a pozíciója, az később derül ki), s Laczka Miklós másodedző szintet lép, de nem helyben, ő ugyanis a TFSE vezetőedzője lett. Ám már nem lesz lehetősége Tóth Frankával együtt dolgozni, mert az előző évadban 14 pontot és hét lepattanót átlagoló középjátékos éppen fordított utat jár be és a Sopron új magasembere lesz. Szintén péntek este derült ki, hogy Papp Klaudia és Böröndy Vivien, a csapat két 3x3-as ásza is vette a kabátját, s a zuhanyhíradó szerint külföldön folytatja. Ugyanakkor a vajkezű szlovén válogatott hátvéd, Zala Friskovec ősztől ismét Sopron-mezben pattogtat.

„A legfőbb szempont egy erős magyar gerinc kialakítása volt. Azzal, hogy az elmúlt évek során különböző okokból többen is befejezték pályafutásukat, megborult az a bázis, amit szeretnénk ismételten felépíteni. Ezen elvek alapján választottuk ki a hozzánk igazoló magyar játékosokat, illetve azokat is, akik továbbra is nálunk folytatják. Változatlanul meghatározó csapata szeretnénk lenni a magyar bajnokságnak, és tovább erősíteni a pozíciónkat” – mondta az ankéton többek közt Gáspár Dávid vezetőedző. Tóth mellett Miklós Melinda (DVTK) és Angyal Barbara (Vasas) is új lesz a csapatban, ahogyan a légiósok, akik közül kiemelkedő renoméval érkezik az amerikai Kennedy Todd-Williams, aki legutóbb a belga Mechelenben 17 pont fölött átlagolt.

„Fontos volt nekünk egy jó magyar mag kialakítása, amit nem egy évre tervezünk, szeretnénk, ha ezek a játékosok hosszú távon tudnának nálunk fejlődni, és olyan közösséget alkotni, amely majd nagy sikereknek lehet a részese. Türelmesnek kell lennünk velük egyénileg is, és időt kell adnunk nekik arra, hogy összeérjenek” – mondta az ősszel az Európa-kupában szereplő klub ügyvezetője, Fegyverneky Zsófia.